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Коронавирус: 720 заболевших за сутки

Здоровье, Главная
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 720 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию,.                                           

В разрезе регионов: 

город Нур-Султан — 50 

город Алматы — 43 

город Шымкент — 3 

Акмолинская область — 69 

Актюбинская область — 6 

Алматинская область — 22 

Атырауская область — 8 

Восточно-Казахстанская область — 160 

Жамбылская область — 14 

Западно-Казахстанская область — 29 

Карагандинская область — 18 

Костанайская область — 66 

Кызылординская область — 1 

Мангистауская область — 2 

Павлодарская область — 112 

Северо-Казахстанская область — 112 

Туркестанская область — 5                                                                                       

Всего в стране выявлены 127580 заболевших.

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