Коронавирус: 720 заболевших за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 720 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию,.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 50
город Алматы — 43
город Шымкент — 3
Акмолинская область — 69
Актюбинская область — 6
Алматинская область — 22
Атырауская область — 8
Восточно-Казахстанская область — 160
Жамбылская область — 14
Западно-Казахстанская область — 29
Карагандинская область — 18
Костанайская область — 66
Кызылординская область — 1
Мангистауская область — 2
Павлодарская область — 112
Северо-Казахстанская область — 112
Туркестанская область — 5
Всего в стране выявлены 127580 заболевших.