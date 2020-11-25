Коронавирус: 720 заболевших за сутки

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 720 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию,.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 50

город Алматы — 43

город Шымкент — 3

Акмолинская область — 69

Актюбинская область — 6

Алматинская область — 22

Атырауская область — 8

Восточно-Казахстанская область — 160

Жамбылская область — 14

Западно-Казахстанская область — 29

Карагандинская область — 18

Костанайская область — 66

Кызылординская область — 1

Мангистауская область — 2

Павлодарская область — 112

Северо-Казахстанская область — 112

Туркестанская область — 5

Всего в стране выявлены 127580 заболевших.