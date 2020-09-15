Живительная статистика

Учитывая экологическую ситуацию и отсутствие эффективности ежегодного проведения конкурса на озеленение нефтяной столицы, акимат города еще в 2019 году принял решение об организации этой работы в рамках программы государственно-частного партнерства.



Напомним, на основании конкурса ГЧП «Озеленение города Атырау» был заключен договор между ТОО «Каспийдормостострой» и управлением природных ресурсов и природопользования Атырауской области.



Срок реализации проекта — 5 лет, общая сумма — свыше 4,69 млрд. тенге.

В этом году в рамках проекта ГЧП «Озеленение города Атырау» проводится посадка более 375 тысяч цветов в цветниках, клумбах и вазонах, общая площадь которых составляет около 12 километров. Сейчас за ними ухаживают обученные работники.

Как сообщает пресс-служба городского акимата, производится ежедневный уход за деревьями, их в городе около 55 тысяч, газонами, раскинутыми на площади более сорока километров. Есть в нашем городе и живая изгородь общей протяженностью почти четыре тысячи погонных метров, раскинутых по 38 улицам, 15 паркам и площадям города. За всем этим ведется уход в рамках подписанного договора.



С начала года по заявкам жителей и КСК обрезаны сухостойные деревья, проведена омолаживающая обрезка 2845 деревьев, до конца сезона планируется подправить крону еще трехсот деревьев. Проведена двукратная обработка зеленых насаждений от вредителей, в планах еще одна.



В весенний период на территории парка Победы, по улице Тлендиева и по проспекту Абулхаир хана работники ТОО «Кас­пийдормостострой» посадили три тысячи саженцев, до конца сезона планируется посадить 2154 молодых деревца.



На осенний период запланирована посадка живой изгороди протяженностью 700 погонных метров в количестве 4900 штук саженцев с оголенной корневой системой. За последний год удалось увеличить количество городских деревьев на 5154 штуки. Также дополнительно проведена работа по озеленению площади перед зданиями областного суда и драматического театра, идет подготовка к озеленению скверов у зданий ТОО «Атырау-Акпарат» и департамента юстиции.



Деревья, газоны, цветочницы и декоративные кусты скоро появятся у Дворца молодежи, на проспекте Бейбарыс, на новой благоустроенной набережной реки Жайык.



Для озеленения города Атырау городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог провел открытый конкурс на посадку газона. Конкурс с объемом работы на 235 млн. тенге выиграло ТОО «Нурлы Тан Актобе», работники которого высадили газонную траву на атырауских улицах и площадях на семь тысяч квадратных метров, что больше запланированных. Суммой договора предусматривалось только 23 000 квадратных метров газона, а в итоге получилось тридцать тысяч.



Также по информации пресс-службы городского акимата, с привлечением общественности и коммунальных предприятий в микрорайоне Геолог были посажены четыре тысячи саженцев клена и ясени, из которых прижилось около 2800 деревьев. Для возрождения исторического сада «Сутягинский» на площади в полтора гектара в районе нынешнего парка Победы были посажены плодовые деревья, из которых на сегодняшний день прижились 344 яблони, 224 абрикоса и десять ореховых деревьев. На территории сельских округов и школ также дополнительно посажены 6500 молодых деревьев.



Заработала поливочная линия на улицах им. Каиргали Смагулова и Айтеке би, где расположены парковые зоны и скверы. В этом году также планируется протянуть двести километров поливных линий на 12 проспектах и крупных улицах города. Это позволит в следующем году начать их озеленение.



Совместно с общественностью города и с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан принята Дорожная карта решения экологических проблем города, предусматривающая, что компании, осуществляющие выбросы, будут должны заниматься посадкой зеленых насаждений в черте г. Атырау. Для этого акиматом города предоставляются земельные участки для посадки саженцев. В числе тех, кто получает участки, – крупные нефтяные компании НКОК, ТШО, АНПЗ, «Эмбамунайгаз» и компания Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI), которая строит у нас газохимический комплекс.

Марина КУАНЫШЕВА