Получить номер на машину можно не выходя из дома

В Казахстане государственный регистрационный номерной знак автомобиля теперь можно получить, не выходя из дома, передает пресс-служба алматинского филиала НАО «Правительство для граждан».



Услуга, позволяющая оформить доставку свидетельства о регистрации транспортного средства и номерного знака, появилась на портале eGov.kz. Первым клиентом, который заказала доставку готовых номеров на авто на дом оказалась алматинка Юлия Гладышева.



Она, купив очередной автомобиль, переживала за то, что в период пандемии нужно ждать очереди, тратить время и ехать в автоЦОН. Поискав в интернете адрес автоЦОНа для оформления, наткнулась на информацию о регистрации авто онлайн. Решила попробовать, в итоге очень обрадовалась. Не выходя из дома, она оформила авто и доставку на дом свидетельства о регистрации транспортного средства и номерного знака. Для этого достаточно указать необходимые данные, адрес проживания и оплатить услугу. Чтобы оформить доставку на портале «Электронное правительство» в подразделе «Автомобильный транспорт», раздела «Транспорт и коммуникации», необходимо выбрать услугу «Доставка ГРНЗ и СРТС на дом», авторизоваться и заказать ее. «Также нужно заполнить все обязательные поля, указав новые и изымаемые ГРНЗ, СРТС, наименование СпецЦОНа и подробный адрес. Затем необходимо оплатить услугу и подписать запрос с помощью ЭЦП либо при помощи одноразового смс-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан). После этого привезут новые госномера и техпаспорт, а также заберут старые в течение рабочего дня сами сотрудники», — рассказала PR-менеджер алматинского филиала НАО госкорпорации

«Правительство для граждан» Жаныл Апетова. Отметим, что Служба доставки документов на дом существовала и ранее, однако из-за постоянных проблем с логистикой обслуживающей организации, услуги по доставке взяли на себя сотрудники госкорпорации «Правительство для граждан».



Стоимость доставки — 2240 тенге. Данная услуга доступна жителям городов, областных и районных центров, где есть СпецЦОНы.