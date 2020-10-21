Риск – благородное дело

Накануне 25-летия органов гражданской защиты в Атырау на площади Бейбарыса состоялся показ аварийно-спасательной техники и оборудования пожарных подразделений ДЧС Прикаспия. В мероприятии принял участие аким области Махамбет Досмухамбетов, осмотревший технику и ход учебной отработки на Урале по спасению тонущего человека.

Выставленная техника была в полном распоряжении интересующихся: можно было осмотреть аварийно-спасательные инструменты, узнать тактико-технические характеристики спецавтомобилей. И пообщаться. Спасатели все показывали и рассказывали. А дети были в восторге. Еще бы! Было на что посмотреть. Техника впечатляющих размеров, им даже разрешили посидеть в кабинах, а еще миролюбивые служебные собаки охотно подавали лапы и четко выполняли команды кинологов.

– На выставку представили лишь малую часть различной техники – 17 единиц, все это приобретено за счет средств местного бюджета. А есть еще более 20 единиц различного оборудования. Техника находится на боевом дежурстве семь дней в неделю двадцать четыре часа, – пояснил в интервью «ПК» начальник ДЧС Атырауской области Омар Бержанов. – Мероприятие мы приурочили ко Дню спасателя, к большому празднику – 25-летнему юбилею органов гражданской защиты. В целом за эти годы органы гражданской защиты превратились из малых пожарных частей в сильную мощную структуру. В прошлом году в микрорайоне Самал открылась новая пожарная часть на шесть выездов, а в нынешнем году ДЧС принял объект на баланс. Сейчас решается вопрос комплектования штатными единицами.

…. По площади разносится песня:

– Такая у нас работа

вас вытащить из огня,

каждая секунда – это чья-то жизнь.

Глядя на специальное оборудование и технику, мужественные лица спасателей, понимаешь, в трудную минуту они обязательно придут на помощь и, рискуя жизнью, спасут. Один из них – пожарный Нуртас Салимгереев. Он «упакован» во внушительный комплект снаряжения, за спиной баллон со сжатым воздухом. Да, взобраться по выдвижной лестнице на высоту, передвигаться в густом дыму в противогазе и тяжелой экипировке – около 20 кг – нелегко. Нужно быть выносливым, физически развитым, уметь быстро и грамотно реагировать в различных ситуациях. Самое трудное – быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую.

– Три года работаю пожарным, мне нравится, – делится Нуртас Салимгереев.

У кинологического расчета толпились дети, безбоязненно протягивая руки к бельгийским овчаркам Грому и Абреку. Не удержались и мы. Псы дружелюбные, умные, выполняют команды кинологов беспрекословно. Буквально «перелетали» через сооруженный деревянный помост. В качестве поощрения овчарки получали игрушку – резиновый мячик.

Главный спасатель-кинолог Турар Сарсенгалиев держал за поводок Грома, а его коллега Руслан Нуров – Абрека. Например, на счету Абрека несколько найденных людей. В позапрошлом году он нашел заблудившегося сельчанина. В нынешнем году пропал ребенок, и овчарка нашла его след, привела на Урал, к лежавшей на берегу одежде мальчика. Дальше свою работу стали выполнять водолазы.

– Абрек четыре года на службе ЧС, взяли его щенком, воспитали, – говорит Руслан Нуров. – Пес послушный. Тренировки по поиску людей мы проводим постоянно.

Тем временем на Урале развернулась операция по спасению тонущего человека. Понадобились короткие минуты, чтобы на катере к нему подплыть, бросить спасательный круг. Спасенного схватили за одежду, затащили в лодку.

– Мы гуляли по набережной, так попали на выставку спасателей. Сыну, ему 12 лет, и семилетней дочке очень понравилось. У моего мальчика даже загорелись глаза, когда увидел спецмашины, служебных собак. Может, когда вырастет, тоже станет спасателем, – высказалась горожанка Айсулу Темирова, добавив: — Ведь это благородная профессия – спасать людей.

Светлана НОВАК