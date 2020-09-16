Образование начинается с детского сада (ВИДЕО)

Как известно, в Атырау, в связи с эпидситуацией в регионе, детские сады начали принимать детей в дежурные группы с 17 августа. Корреспонденты «ПК» наблюдали за уроками дежурных групп предшкольной подготовки в детских садах города Атырау.

В детском саду №30 «Жумбак» всего предшкольной подготовкой охвачено 108 детей, которых готовят в четырех группах: в двух — с русским языком обучения и двух — с казахским. В беседе с заведующей детским садом №30 Камкой Айтжановой мы узнали, что из четырех групп три работают по обновленной программе.

— У нас три подготовительные группы обучаются по обновленной программе, и наши педагоги сегодня готовят детей по той программе, по которой обучают в школах, — говорит Камка Бекеновна.

Методист по инновациям данного дошкольного учреждения Эльвира Капарова пояснила, что сегодня, говоря о подготовке к школе, они подразумевают не только приобретение навыков письма, логики, но и мотивацию ребенка к учебе.

— Например, если раньше 80 процентов урока говорил учитель, а дети только повторяли за ним, то сейчас инициатива дается самим детям. То есть основная суть обновленной программы 4 «К», по которой мы работаем, — это креативное, критическое мышление, коммуникация и командная работа, — объясняет суть программы методист.

По ее словам, если два года назад для детей переход из детсадовской образовательной программы в школьную создавал трудности, то сейчас он будет для их выпускников безболезненным.

Поясним, все дошкольные учреждения по подготовке к школе в Казахстане работают по единому типовому учебному плану (ТУП) в целях реализации государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения, утвержденного Министерством образования РК. Разработанные программы нацелены на групповое и индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение. На первое место в системе дошкольного образования в Казахстане выносится развитие у детей самостоятельности и самодостаточности. Произошло осознание того, что период детства — это не просто подготовка к школьной жизни, а важный этап развития человека.

Отметим, что, согласно данным областного управления образования, всего по области в 167 группах предшкольной подготовки воспитываются 10 394 ребенка. Более 6 тысяч детей в городе Атырау готовятся к школе в 46 государственных и 54 частных садиках.

Анжелика КИМ

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