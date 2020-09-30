Акимат Атырау: В Атырау не были установлены блокпосты( Дополнено)

Распространенная информация о новых блокпостах которые были установлены в Атырау не соответствует действительности.

На республиканских сайтах была распространена информация о том, что в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей областей, в двух регионах (Атырау и Актобе — прим.редакции) выставлены четыре блокпоста и два санитарных поста. Полиция оцепила 299 карантинных объектов, со ссылкой на министра внутренних дел Ерлану Тургумбаеву.

Так же было сказано что, по запросам «медучреждений ведется работа по установлению местонахождения контактных лиц»

Пресс-служба акимата Атырауской области опроверг информацию об этом.

«На территории Атырауской области не выставлены блокпосты. Еще с марта текущего года на территории вахтового поселка «Тенгиз» Жылыойского района функционируют 4 блокпоста. Данное решение было принято по постановлению главного санитарного врача Жылыойского района. На других территориях Атырауской области блокпосты не установлены», говорится в официальном заявлении пресс-службы акима Атырауской области.