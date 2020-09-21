550 тысяч осетровых выпустили в Урал в ЗКО



Мальки осетровых – белуга, осетр, стерлядь, каспийский шип – в количестве 550 тысяч штук, были выпущены в реку Урал. Программа по зарыблению осуществляется полностью за счет частных средств в рамках компенсационных мероприятий недропользователей ТОО «Тениз Сервис» при научной поддержке ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», передает корреспондент МИА «Казинформ».



Инвестпроект является ключевым в области рыбного хозяйства, его задача – развитие отечественного экспорта рыб, возрождение популяции редких видов и внедрение бережливого производства. Восстановление популяции осетровых пород рыб в Каспийском бассейне является приоритетной задачей всех прикаспийских государств, в связи с чем, в 2010 году, на международном уровне введен мораторий на вылов осетровых в коммерческих целях, и принята межправительственная программа по зарыблению водоемов.



«Мы завершили реализацию масштабного проекта по зарыблению реки Урал рыбой осетровых пород. Проект реализуется за счет средств компании ТОО «Тенгиз Сервис» г. Актау. Стоимость его составляет 1 миллион долларов США. Наш завод расположен в районе поселка Зачаганск. Собственником предприятия является корпорация «Ordabasy Group», которая базируется в Алматы. Выпустили 550 тысяч мальков. Если до стадии зрелости выживет 20% рыб, это будет хорошим результатом. Поэтапный выпуск осуществляли в течение 18 дней, начиная с начала сентября. Возраст мальков 6 месяцев, инкубировали их из икры от наших самок. Естественным путем популяцию осетровых рыб восстановить невозможно, сейчас единственная надежда на искусственное воспроизводство. В естественных условиях самки созревают в течение сами лет.Основной показатель при выпуске рыб в воду – температура, поэтому, прежде чем выпускать рыб в естественную среду, мы искуственно понижали температуру воды в своих бассейнах. Через семь лет рыба должна вернутся на нерест, потому что осетровым рыбам присуще такое понятие как «хоминг», что означает безошибочный возврат рыбы именно в ту реку, откуда она приплывает в море. Уверен, что через несколько лет результаты нас порадуют», – отметил генеральный директор Уральского осетрового завода Сергей Ульянов.

Ежегодно в период нереста сотрудники природоохранных и правоохранительных органов, объединяют усилия по противодействию незаконному вылову рыбы.



«Для повышения эффективности рыбоохранных мероприятий подписан Совместный приказ министров экологии, геологии и природных ресурсов, внутренних дел и председателя Комитета национальной безопасности «О проведении рыбоохранной акции «Бекіре». Таким образом, создаются условия для беспрепятственного прохода рыбы, в том числе осетровых видов, к местам нереста. Во время данной акции наши сотрудники выявляют браконьерские сети, ловят браконьеров с немалыми рыбными уловами, изымают плавательные средства. За улов осетровых рыб предусмотрено уголовное наказание. Последние пять лет в регионе наблюдается низкий уровень воды, но надеемся, что когда рыбы вернутся на нерест, для них будет создана благоприятная среда», – сказал руководитель отдела рыбного хозяйства территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Кайрат Ибраев.