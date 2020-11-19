Жители Карабатана получили квартиры в микрорайоне «Жулдыз»

В рамках комплексных мер акимат города Атырау переселил жителей населенного пункта Карабатан. Это 27 домов, в основном семьи железнодорожников, долгие годы испытывавших бытовые проблемы. В их старых домах 60-х годов постройки не было ни газа, ни электричества, а в самом населенном пункте отсутствовали даже дороги.

— Ежегодно обращаясь к руководству области, города, мы ждали, что нас переселят в город. И в этом году при содействии городского акимата получили ключи от новых квартир в областном центре, – рассказывает ветеран железнодорожной отрасли Назымгуль Утеуова.

Двухкомнатные квартиры жители получили в одном из многоэтажных домов в микрорайоне «Жулдыз».

Как сообщили в пресс-службе акимата г. Атырау, в текущем году для переселения жителей Атырау выделено 813 квартир. Десять из пятнадцати переселенных домов – это общежития, жители которых годами ожидали своей очереди. «А по количеству квартир – это уже 40% всей потребности жителей ветхого жилья, остается еще выделить около полутора тысяч квартир, и проблема ветхого жилья в регионе будет полностью решена«, говорится в распространенном сообщении.

Справка

Впервые в 2020 году в городе началось масштабное переселение жителей сразу пяти жилых многоквартирных домов (Ауэзова, 22, Дружба, 14, Бирлик, АТП, 2, 3) и пяти многоквартирных общежитий (Геолог, 65, 66, Дружба, 1, Кунанбаева, 30а и Гагарина, 124). Акимат города планирует продолжить программу переселения и до конца года обеспечить жильем жителей общежитий по ул. Молдагалиева, 30 и 33а и по ул. Тулебаева, 44.

Напомним, на начало текущего года по городу насчитывалось 80 аварийных домов, включая 10 общежитий.