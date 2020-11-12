Исключить экстремальные случаи

Начало ноября для Атырау выдалось весьма неприятными экологическими проблемами: нефтешлам на канале ТОО «АНПЗ», запах сероводорода, горение камыша и гибель птиц. Причины данных событий были обсуждены на совещании под председательством акима области Махамбета Досмухамбетова.

По словам руководителя областного департамента экологии Алибека Бекмухаметова, сотрудники отдела лабораторно-аналитического контроля департамента провели исследования 56 проб атмосферного воздуха. В результате стало известно, что за 2020 год ТОО «АНПЗ» и компания «НКОК» допустили загрязнение атмосферного воздуха сероводородом с превышением предельно-допустимых концентраций и экстремально высокой концентрации. Последние выбросы были зафиксированы в черте города шестью станциями контроля качеств воздуха в период с 11.00 часов 3 ноября до 9.00 часов 4 ноября. Кроме того, 4 ноября были зафиксированы загрязнение в поселке Мирный. Показания анализаторов зафиксировали загрязнение сероводородом в 0,02 мг/куб. м при норме ПДК 0,008 мг/куб. м. В ночь на 5 ноября зафиксировано превышение в районе Жилгородка 0,375 мг/куб. м, в Мирном — 0,065 мг/куб. м и на площади Исатая и Махамбета — 0,144 мг/куб. м. В период с 1 по 6 ноября ветер был юго-восточного направления, то есть дуло со стороны ТОО «АНПЗ».

Кроме того, 1 ноября сотрудники департамента совместно с экоактивистами в ходе мониторинга обнаружили нефтяные отходы в сточных водах канала ТОО «АНПЗ», ведущего на поля испарения «Тухлая балка».

4-5 ноября на побережье Каспийского моря были зафиксированы факты горения камыша, запах гари с ветром пришел в город.

4 ноября на территории рыбоходного канала со стороны Каспийского моря (резерват «Акжайык») в районе, где проводятся дноуглубительные работы, инспекторы департамента экологии во время рейда обнаружили факты гибели птиц. Были взяты анализы воды, почвы и атмосферного воздуха для проведения лабораторных исследований.

По данным фактам выступил руководитель ТОО «АНПЗ» Шухрат Данбай, который признал вину заводчан и сообщил, что от работы отстранен руководитель департамента экологии завода.

— Мы признаем, что 1 ноября в 16.00 часов произошел аварийный сброс в сточные воды нефтешлама, к 23.00 часам он был полностью собран и сдан заводу на переработку. На Тухлую балку нефтешлам не попал. Мы создали специальную комиссию по расследованию инцидента. Все мероприятия по программе «Тазалык» по ликвидации открытого канала и рекультивации полей испарения будут проверены в намеченные сроки, — сообщил Ш. Данбай.

Махамбет Досмухамбетов отметил, что подобные сбои в работе завода сказываются на экологическом состоянии города.

— Это хорошо, что вы вернули шлам и занимаетесь расследованием, но плохо то, что вы не сами обнаружили сбой в работе. Нужно до конца разобраться, случай экстремальный, — поручил аким области.

Представитель территориальной инспекции по охране лесного хозяйства и животного мира Нурлыбек Гайсин рассказал подробности возгорания камыша и гибели птиц.

— 4 ноября была обнаружена гибель чаек и бакланов. Территория взята на контроль, на сегодня обнаружены тушки 113 птиц, они сжигаются. Тушки птиц отправлены для исследования причин в Алматинский научный центр микробиологии и вирусологии. Создана комиссия, которая занимается изучением территории. По предварительным прогнозам, гибель птиц произошла от отравления. До конца недели будут известны результаты. На сегодня зарегистрировано семь фактов возгорания камыша, в общей сложности сгорело 3200 гектаров. Предположительно, причиной могли стать деятельность охотников и крестьянских хозяйств. Идет расследование, — сообщил Гайсин.

Как отметил начальник ДЧС Атырауской области Омар Бержанов, тушение возгорания камыша продолжалось пять дней из-за болотистой местности.

Руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кадыржан Арыстан отметил, что подписание меморандума об озеленении населенных пунктов области крупными компаниями-недропользователями идет туго, компании отказываются подписывать, ссылаясь на долгие переговоры с вышестоящим руководством.

В завершение совещания аким области поручил уполномоченным управлениям и компаниям должным образом выполнять свои обязательства и исключить факты нанесения вреда окружающей среде.

Алма ТУРГАНОВА

Фото из архива «ПК»