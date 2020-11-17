Уходя, останься!

Практически каждое третье дело в Атырауском городском суде касается семейных отношений. За десять месяцев 2020 года от горожан поступило 932 заявления о разводе. Все чаще сегодня распадаются молодые пары от 25 до 35 лет, а причины разводов, как отмечают специалисты, зачастую пустяковые.

— Только сегодня наши судьи рассмотрели 20 дел о разводе. Я сам провел три заседания, касающиеся бракоразводных процессов. Люди расходятся из-за мелочей, — возмущенно рассказывает председатель Атырауского городского суда Жасулан Жаксылык. – Вот, к примеру, свежее дело: молодая женщина не хочет жить с родителями мужа. Ушла из дома с ребенком, подала на развод. А супруг – единственный сын в семье, не может оставить родителей одних, в то же время хочет сохранить свою семью. Парень находится меж двух огней. А ведь когда девушка выходила замуж, знала, куда идет, за кого выходит. Пока супругам дал время для обдумывания своего решения.

Как отмечает Жасулан Жаксылык, прежде чем принять решение о разводе, парам дают время для примирения, чтобы они задумались о судьбе своих детей. По закону заявление в течение десяти дней рассматривается судьей-медиатором, который выясняет причину развода и старается помирить супругов. Если все было безрезультатно, то дело передается судье. В среднем, один процесс рассматривается от 20 дней максимум до 6 месяцев. За этот период, подчеркивает наш собеседник, с супружескими парами, кроме судьи, работают психологи, медиаторы-примирители. Благодаря их совместной работе в этом году удалось сохранить 342 супружеские пары, которые обратно забрали свои заявления.

— Недавно был случай. Во время судебного процесса выступает молодая женщина и говорит, что любит мужа, никаких претензий к нему нет, но, тем не менее, хочет развода. Муж молчит и соглашается с решением жены. Они решили разойтись просто так, не думая о судьбе ребенка. Лично побеседовал с главой семьи. После долгого разговора о семейных ценностях, о его ответственности за свою семью решили перенести заседание, и я передал дело психологам,- рассказывает судья. – После нескольких сеансов со специалистами супруги стали жить вместе. Меня поражает тот факт, что молодые люди необдуманно женятся и так легко идут на развод.

Главная причина, которую указывают многие в заявлении, по словам председателя городского суда, это несоответствие интересов и характера. В подобных случаях судьям необходимо «докопаться до истины» и понять, где супруги пропустили пробелы, в какой период остыли их чувства. Задача судьи – сохранить семью, особенно, если имеются общие дети.

Но Жасулан Берикович не отрицает и того, что иногда развод выступает как спасение или необходимость. Особенно когда женщины подвергаются бытовому насилию. По официальным данным, в Казахстане ежегодно около четырехсот женщин становятся жертвами садистов-супругов.

— В таких случаях нам важно распознать человека. Судье важно осознать, что он выносит судьбоносное решение, и главное — не навредить обеим сторонам,- говорит Ж. Жаксылык.

По словам первого в Атырау профессионального медиатора Марины Мухтаровой, плюс медиатора во время бракоразводных процессов в том, что люди до суда мирным путем решают все конфликтные вопросы. Это разногласия, касающиеся раздела имущества, споры о детях, алиментах, несогласие на развод одного из супругов. На судебный процесс люди идут, уже расставив все точки над i.

— Восемьдесят процентов супругов, которых направляют ко мне из городского суда, агрессивные, они не слушают друг друга, начинаются крики, обвинения, нападения друг на друга. Поэтому сначала я веду беседу отдельно с каждым членом семьи. Как специалист, объясняю их права, обязанности, разъясняю законы. Любой семейный конфликт можно решить с помощью примирения (медиации) с сохранением хороших отношений в будущем. Зачастую женщины говорят, что от мужа ничего не надо, ни алиментов, ни имущества. В таких ситуациях мы исследуем материальное положение женщины. Сможет ли она обеспечить детей, — говорит Марина Мухтарова. — Недавно работала с одной парой. Мужчина изменил жене, она в свою очередь узнала об этом, устроила скандал, каждый день «выносила мозги» мужу. Тот не выдержал и подал заявление на развод. До судебного процесса их направили ко мне. В беседе со мной мужчина признал свою ошибку, раскаялся, не хотел расставаться с семьей. Когда проводила отдельную беседу для супруги, она тоже призналась, что не хочет отпускать мужа, так как он был первым и единственным в ее жизни мужчиной, отцом ее детей, но у нее была обида. В этой ситуации им была необходима помощь психологов, к которым я их и направила. Недавно женщина перезвонила, рассказала, что у них все наладилось – семья спасена.

Немаловажную роль в спасении семей играют психологи. Последние два года по инициативе комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Атырауской области при городском суде работают такие специалисты. К примеру, семейный психолог Алма Ашабекова только с июня провела онлайн-консультации с 190 семьями. Из них ей удалось сохранить 66 браков.

— Самой молодой паре, которая на грани развода, 19 лет, самой старшей — за 60. Есть те, кто прожил в браке более 30 лет, бывают и такие, кто разводится через месяц после свадьбы. Нередко подают на развод и многодетные мамы, — рассказывает Алма Ашабекова. – На днях к нам обратилась женщина из Шымкента. По национальности она – каракалпачка, вышла замуж за казаха. У них родилось шестеро детей. Все эти 20 лет в браке она терпела унижения со стороны мужа и издевательства его родителей. По ее словам, к ней обращались как с рабыней. В последнее время дошло до того, что муж начал приводить домой других женщин. В итоге она убежала из дома, забрала с собой всех детей. Старшему – 17 лет, младшие учатся в начальных классах. Когда дело касается бытового насилия, мы стараемся помочь женщине выбраться «из ловушки».

В 70 из 190 семей, с которыми работала психолог, женщины терпели бытовое насилие. По словам специалиста, насилие бывает разных видов: физическое, моральное и экономическое. Самая ужасная форма насилия – физическая, когда мужчина бьет жену, срывается на детях. Такие факты, по ее словам, встречаются почти в каждой третьей семье. Нередко встречается моральное насилие. Это когда мужчина унижает женщину, не признает как личность, воспринимая ее в качестве прислуги. Экономическое насилие, поясняет специалист, например, если женщине во время декретного отпуска не дают деньги на свои нужды или отбирают всю зарплату. Подобные случаи в конечном итоге тоже приводят к распаду семьи.

— Бытовое насилие никогда не бывает без причин. Все начинается с воспитания в семье. Если ребенок в детстве видел, как унижали его мать, избивали, в большинстве случаев он повторяет действия отца, — рассказывает психолог. – И, как показывает моя практика, в большинстве разводятся те, у кого в семье уже происходил подобный случай. То есть дети зачастую повторяют ошибки своих родителей.

По словам специалиста, еще одна причина разводов, особенно среди молодежи, когда люди привыкли к слишком хорошей жизни и не готовы к трудностям. Алма Ныгметовна тут же вспоминает один случай.

— Недавно было дело: глава семьи долгие годы работал на высокооплачиваемой должности, а во время пандемии попал под сокращение. В семье появились трудности с деньгами. Муж начал выпивать, сначала — пиво, затем водку, в итоге ушел в запой. Жена подала на развод. А у них трое детей. К тому же, молодой мужчина известная личность в Атырауской области, — рассказывает Алма Ашабекова. — В таких ситуациях мы подключаем узких специалистов, в данном случае обратились к наркологам центра психического здоровья. Выяснилось, что мужчина употребляет алкоголь, чтобы забыть проблемы и убежать от реальности. Вместе со специалистами проделана огромная работа, чтобы сохранить семью. Вовремя была оказана необходимая помощь. Вот уже четвертый месяц, как он отказался от алкоголя, устроился на работу. Жена забрала заявление, супруги живут вместе. Пока они находятся под нашим наблюдением. Таких примеров очень много.

Плохие взаимоотношения между свекровью и невесткой, по словам психолога, тоже нередко становятся причиной распада семьи.

— Женятся 18-летние парни и девушки, родители которых сами еще молодые, им не больше 40 лет. Они не могут дать нужное направление детям, а сноху многие воспринимают, как домработницу. В итоге происходят конфликты. Вот недавно хотела развестись пара, которая в браке прожила всего три месяца. У них месячный ребенок. Оказывается, что свекровь с невесткой не ладят. В таких случаях мы часто предлагаем супругам попробовать пожить отдельно от родителей, — говорит наша собеседница.

Лирическое отступление

Четыре года назад мы с моим будущим мужем, проходя мимо ЦОНа, решили подать заявление на регистрацию брака. Удача была на нашей стороне — удостоверения личностей в этот день оказались с собой. Этот документ и требовался для того, чтобы решить вопрос. За 10 минут мы заполнили анкету и подали заявку, а ровно через месяц забрали свидетельство о браке из ЗАГСа. Вуаля, мы – женаты. Легко и просто. И, знаете, вступая в брак в свои 24 года, я, признаюсь, не совсем понимала, какую ответственность несу перед мужем, его родителями и будущими детьми, насколько это ответственный шаг в жизни.

А что спрашивать с 16-18 летних девушек и юношей, вступающих в брак?

А может, разводов было бы меньше, если бы работали школы семьи, где учили бы не только создавать успешные отношения, но и сохранять их тогда, когда сделать это, кажется, уже невозможно. Конечно, это не гарантия того, что семья не распадется. Но, тем не менее, поможет кому-то сделать осознанный шаг в будущее.

Ляззат САЛИМОВА