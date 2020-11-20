СКОРПИОНИАДА. Как это было?

Скорпиониада. Нет, это не соревнования паукообразных где-нибудь в жарких странах, собственно говоря, это авторский праздник нашей «Прикаспийки». Скорпиониада собрала под свои клешни всех, кто родился под знаком Скорпиона, тех, кто появился на белый свет с 24 октября по 22 ноября. Таковых 22 года назад в редакции было больше всех. Вот под них и придумали этот замечательный, добрый, веселый праздник. Как это было?

В год моего прихода в редакцию, а это было в самом начале осени 1998 года, Скорпиониада уже прописалась в жизни редакции, и уже с начала октября администрация в лице замредактора Михаила Дорофеева и председателя проф­кома, а это была бессменная Елена Ладикова, разрабатывала план проведения праздника. В общем, в один прекрасный день к нам в кабинет заглянула Лена и сказала, что надо бы уже составить сценарий вечеринки. Конечно, для газетчиков написать сценарий праздника – дело нехитрое, но задача стояла не из простых. Ведь не бывает двух одинаковых людей, даже если они родились в один день и в один год, каждый – личность, каждый интересен, со своим характером, по-своему самобытен. Виктор Шигаев, Любовь Монастырская, Вера Кабельская, Раиса Алагозова, Виктор Сутягин, Регина Валишева настолько разные, не похожие друг на друга ни внешне, ни своим внутренним миром. Ну, и как тут быть?

Виктор Шигаев

Отрывком из популярных песен с подходящей фразой мы решили представить каждого именинника. Для Виктора Михайловича Шигаева мы изменили имя главного героя популярной советской песни, пропевая «Виктор, Виктор, где твоя улыбка, полная задора и огня?..» вместо «Мишка, Мишка..» Наш заместитель редактора Виктор Шигаев был и остается очень скромным, тихим человеком. Но тогда, помнится, ответную улыбку мы получили. «Что стоишь, качаясь, тонкая Регина?» – это, как вы поняли, обращение к нашей Регине Мутигуллаевне – стройной и романтичной имениннице. Больше всех комплиментов получил несравненный Виктор Сутягин. Также переделав слова популярной песни, мы спели для Петровича, причем, пропели хором и под общий смех: «Наш Витька бабник, наш Витька бабник, пусть говорят об этом все его друзья». В тот ноябрь 1998 года Сутягину исполнилось 42 года. Чем не комплимент? Что мы пропели для других коллег, я, к сожалению, не помню. Но однозначно, это было весело и душевно.

Любовь Монастырская

А еще помню, что Любовь Михайловна, самая хлебосольная, щедрая и радушная, принесла бутылочку красного, красноречиво презентуя ее: «Я свою избу ношу с собой». В те годы популярным было вино «Монастырская изба». Ох, и много угощений было в ту Скорпиониаду! Тут нужно отметить и еще один важный момент. Есть у нас один хороший, старинный друг редакции Арыкбай Текеев, в ведении которого была очень престижная в то время гостиница «Шагала», принимавшая иностранцев. Для празднования дня рождения наших Скорпионов нам предоставили на несколько часов ресторан этой гостиницы, куда мы пришли нарядные, в лучших своих одеяниях, с красивыми прическами, причем, пришли все без исключения наши сотрудники, как говорится, от начальника до его водителя. Сам ресторан «Шагала» щедро накрыл стол, да еще и каждый именинник посчитал нужным принести с собой что-то вкусненькое.

Наш праздник продолжился капустником в стиле КВН и брейн-ринга. В одном из номеров надо было отгадать автора статьи по миниатюре. Тогда наш ветеран Николай Потоцкий много писал о работе жилищно-коммунальной службы и часто применял выражение «белые мухи», то бишь падающие снежинки. Чтобы понять, о ком идет речь, мы разорвали на мелкие кусочки белую бумагу и щедро осыпали зал этими «мухами», а кто-то из нас усердно дул на них, создавая эффект кружащихся снежинок. Конечно, нашего уважаемого Николая Николаевича сразу признали.

В тот субботний вечер мы много шутили, пели и танцевали. Для меня, отработавшей в редакции всего два месяца, Скорпиониада дала возможность узнать коллег ближе, почувствовать себя частью команды. Наш главный редактор Любовь Михайловна, накануне пригласив меня в свой кабинет, так и сказала: «Скоро у нас праздник. Смотри, не пропусти. Это поможет тебе быстрее узнать коллег и влиться в работу». Так и случилось. Я была счастлива осознать, что попала в дружный, сплоченный коллектив!

Надо сказать, что родившиеся под другими знаками зодиака коммунары ничуть не возражали, что их дни рождения так не празднуют. Какая разница, какой знак отмечать, главное, что мы это делали вместе и делали весело!

Праздник в малом формате

А вообще, поводов для посиделок с тортами-пирогами в редакции было много. Жили мы как настоящая дружная семья. Говоря современным языком, редакция успешно освоила принципы тимбилдинга. Хочу особо подчеркнуть, что в нашей редакции всегда приветствовалось собственноручно приготовленное угощение. Вот наш Виктор Михайлович, фамилию которого мы в день его 60-летия переделали как ШигаЕФ и подарили ему прекрасный фотоальбом «Что мы готовы сделать для своего ШЕФа», решил уважить свой коллектив и принес казы, приготовленный его супругой Верой Павловной. Спасибо вам большое, шеф!

Раиса Алагозова

Раиса Алагозова, с которой мы стали очень дружны, и, несмотря на ее солидный возраст, я называла ее Раечка, удивляла нас своей татарской кухней. И не только. Она лепила вкусные пельмени, делала холодец из серии «ПальчикиОближешь».

Мы всегда с нетерпением ждали, чем же угостит нас Регина Мутигуллаевна. Жила она недалеко от редакции, буквально через дорогу, и всегда просила кого-нибудь из ребят помочь ей перенести угощение – наша коллега всегда щедра и на комплименты, и на вкусняшки. Если напишу, что собственноручно приготовленную губадию от Регины до сих пор «помнят мои губы», едва ли поверите, но это действительно так! Это когда во рту вкусно, а на душе хорошо.

Регина Валишева

После Регины Валишевой наступал черед отмечать день рождения Любови Михайловны. Тут мы хитрили – отменяли или переносили встречи и интервью, молились, чтобы в тот день акимат не назначил какое-нибудь совещание. Наше рвение можно было понять. Пользуясь своим служебным положением, свои угощения главред привозила на белой «Волге» после обеда, аккурат в два часа. Это были большие тазы и кастрюли с салатами, горячим блюдом и всякими вкусностями. В таких промышленных масштабах раньше готовили на свадьбы! Конек Монастырской – это ее соления, маринады, консервированные салаты, которых было так много, что мы порой удивлялись, как она их хранила в своей трехкомнатной квартире, когда нужен был большой погреб. Торты наш редактор не пекла, а вот по части засолки была непревзойденный мастер. На один из ее юбилеев, кажется 55-летие, наш коллега, ведущий торжества Александр Пастухов придумал вопрос на засыпку: «Сколько банок в этом сезоне закатала Любовь Михайловна?» Кажется, правильный ответ был 130.

Виктор Сутягин

17 числа отмечал свой личный праздник Виктор Сутягин. Еще тогда, живя в городской квартире, Петрович щедро угощал нас ягодами и фруктами – слива, груши, черешня, виноград. Все было красивое, свежее и отборное. Потом он купит домик у реки и будет угощать нас айвой и яблоками из собственного сада, а на дни рождения приносить ароматные розы.

Завершала именины Скорпионов Вера Кабельская, которая родилась 18 ноября. Вера Борисовна много лет работала наборщицей, печатала на машинке, а потом уже на компьютере материалы наших коллег и авторов. Она обладала уникальным свойством понимать каракули, иероглифы, писанину или, как иронично говорили редакторы, «шедевры» наших коллег и внештатных корреспондентов. Вот слово из пяти букв, а оказывается, это было целое предложение и даже мысль. Поэтому Вера Борисовна в определенной степени была просто незаменимой. Вообще, в редакции нет второстепенных звеньев, в единой связке важны все.

Вера Кабельская

Так вот, Вера Кабельская как-то на свой день рождения принесла маринованный арбуз. Лично для меня, никогда такого не пробовавшей, это был пик, прямо-таки Эверест кулинарного искусства. Сейчас, возможно, этим никого не удивишь, а тогда это было нечто особенное. Мякоть оказалась довольно интересной на вкус, похожа на мягкие огурцы или маринованные кабачки со своим неповторимым оттенком кисло-солено-сладковатого вкуса. Вот сейчас пишу об этом, а у самой слюнки текут.

Спасибо вам, Вера Борисовна, за тот маринованный арбуз!

Вот так оригинально, очень интересно, необычно мы праздновали Скорпиониаду, которая сейчас осталась в истории.

И другие знаки

Также дружно и весело, с подарками и пожеланиями мы отмечали дни рождения всех коммунаров и ветеранов «Прикаспийской коммуны». Тогда не было телефонов, WhatsApp со смайликами и готовыми постерами нам только предстояло открыть. Никакой дежурной открытки на все случаи жизни не было. Мы все писали и творили сами и от души.

На сегодня все наши именинники, о которых мы написали в этой статье, на заслуженном отдыхе, все в добром здравии. Пользуясь случаем, от имени всей нашей редакции хотелось бы искренне и с большой любовью поздравить всех наших милых и добрых Скорпиончиков с днем рождения. Пожелать им здоровья и много-много юбилеев, своих и газеты.

Про родившегося под знаком Скорпиона говорят, что он незаменим в тех случаях, когда другие сдались. Обладает стойкостью духа и физической выносливостью. Знак постоянного креста, Скорпион любит доводить начатое до конца, трудолюбивый и целеустремленный человек. Терпелив, когда ему это необходимо. Скорпиона трудно понять с первого взгляда, поверхностного общения будет недостаточно, чтобы постичь его глубокую эмоциональность. Обычно не зацикливается на недостатках и препятствиях, обращает их себе на пользу, склонен отдаваться целиком и любимому делу, и любимому человеку. Они именно такие – настоящие трудяги, решительные, стойкие, выносливые, с природной интуицией. Ждем вас в гости, дорогие наши Скорпионы-коммунары!

Марина КУАНЫШЕВА