Штрафом не отделаются, или Принуждение к посадке

О ситуации в санитарно-защитных зонах нефтегазовых предприятий, о том, как нефтяники будут восстанавливать нанесенный окружающей среде ущерб, корреспондентам «ПК» рассказал руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кадыржан Арыстан. – Расскажите, какова ситуация на предприятиях по санитарно-защитным зонам? «ПК» неоднократно писала про СЗЗ ТОО «АНПЗ», на отдельных участках которого посадки были обозначены на бумаге, а на деле «росли» засохшие палки. Причем, тогда мы не смогли найти ответственные госорганы, которые должны были требовать работу.

– Для примера могу назвать ситуацию с СЗЗ НКОК. Еще в 2014 году компании под санитарно-защитную зону был выделен предварительный участок в 150 га, был заключен меморандум о проведении лесопосадок. Тогда представители предприятия заявили, что они освоят пробный участок в 0,8 га. Сегодня там прекрасно растут деревья, выживаемость составила 90 процентов. На наши неоднократные обращения, когда будет продолжена работа, в этом году они попросили выделить им 1 га! Такими темпами они сто лет будут растить лес, который нужен сегодня.

У всех крупных компаний есть санитарно-защитные зоны, при реализации любого проекта утверждаются СЗЗ для проведения предприятием озеленения и благоустройства прилегающей территории. Но состояние этих зон никто не контролирует, только департамент экологии может проводить плановые проверки, но и они были запрещены в связи с меморандумом. Поэтому ситуация с санитарными зонами осталась без внимания. Мы даже не в курсе их планов по проведению природоохранных мероприятий. Компании согласовывают документ через департамент экологии, задача которого заключается в контроле и надзоре. Соответственно экологи особо не вникают в организационные вопросы.

Также раньше планы природоохранных мероприятий заслушивались на публичных слушаниях, такая норма была закреплена до 2007 года в прежнем Экологическом кодексе. Сейчас компании сами разрабатывают свои планы, проводят их через департамент экологии и утверждают на определенный проектный срок. К примеру, план утверждается на десять лет, поэтому в последующем могут вноситься только мелкие корректировки. Но за этот срок многое может измениться. Также в нефтегазовых компаниях очень долго решается вопрос финансирования, документы отправляют в головной офис, рассматривают в научном совете и т.д., уходят годы, поэтому говорить об оперативной работе здесь не приходится.

– В новом Экологическом кодексе изменения в этом вопросе есть?

– К сожалению, нет. Наше управление продолжит рассматривать планы природоохранных мероприятий предприятий, относящися ко второй и третьей категориям, но это – мелкие предприятия, стоимость их природоохранных работ в среднем составляет 5-10 млн тенге. Как можно сравнивать их возможности с возможностями нефтяных компаний? Но наша позиция по природоохранным мероприятиям теперь будет озвучиваться на публичных слушаниях, эта обязательная мера прописана в новом кодексе. Также по заданию министра экологии мы активно участвовали в разработке Дорожной карты по привлечению крупных предприятий в улучшение экологии региона. Мы разрабатывали карту в течение месяца с привлечением общественников, акимата города. Так, 10 пунктов из сорока внесены городским акиматом. На сегодня Дорожная карта утверждена в Министерстве экологии, по ней разработана программа действий. Это не говорит о том, что прежде у нас не было плана работ по экологии, они были и утверждались местными маслихатами. Но в данном случае мы детально подошли к решению экологических проблем с обозначением сроков исполнения. К примеру, по ликвидации Тухлой балки мы определили отдельные сроки на подготовку ПСД и на проведение непосредственных работ.

– ­­ Расскажите подробности участия в озеленении загрязнителей окружающей среды?

­­ – Как вы знаете, аким области еще в прошлом году дал задание привлечь к этой работе местные предприятия. До конца текущего года будет принят обновленный Экологический кодекс. Министр экологии Магзум Мырзагалиев в интервью СМИ неоднократно говорил, что предприятие-нарушитель теперь не сможет отделаться штрафом за нанесенный ущерб экологии, оно должно будет провести восстановительные работы. Это очень важный принцип. Сегодня все нефтегазовые компании ограничиваются озеленением своих санитарно-защитных зон. Они каждый год заявляют о дополнительной посадке всего 800-1000 саженцев. Но это – ­ капля в море по сравнению с наносимым ущербом экологии.

Вот, к примеру, ТОО «Тенгизшевройл» за прошлый год произвело выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в объеме 66 078 тонн. За ним идет второй крупный недропользователь — НКОК с 3 3162 тоннами вредных веществ. В этом списке и Интергаз Центральная Азия, АНПЗ, Казтрансойл, Эмбамунайгаз, Каспийнефть и т. д. Доля вредных выбросов крупных недропользователей за прошлый год в общей сложности составила 143 763 тонны. Поэтому они должны внести соразмеримый вклад в улучшение экологической ситуации в регионе путем озеленения. А посадка зеленых насаждений на их санитарно-защитных зонах – их обязанность. Нужна работа по защите населения города, которое страдает от выбросов. Поэтому было принято решение, что нефтяники будут озеленять населенные пункты городов и районов области.

Мы подготовили проект, в котором, в соответствии с показателем нанесения вреда окружающей среде, между компаниями будут распределены участки для озеленения. Так, составлен предварительный список. К примеру, для посадки лесного фонда между четырьмя крупными нефтяными предприятиями – ТОО «Тенгизшевройл», НКОК, АНПЗ и АО «Эмбамунайгаз» – в областном центре распределены участки общей площадью в 4 951 га.

– Хорошая новость, а где располагаются участки?

– АО «Эмбамунайгаз» будет проводить озеленение в черте города Атырау на участке площадью 124 га и в Еркинкалинском сельском округе на площади 220 га. ТОО «АНПЗ» займется озеленением 243 га в Кенозекском сельском округе. ТОО «Тенгизшевройл» посадит зеленые насаждения в Кайыршахтинском сельском округе на участках общей площадью 1 722 га. НКОК будет сажать деревья вдоль реки канала Соколок с правой стороны трассы Атырау-Доссор на площади 1 373 га. Общая площадь озеленения в сельских округах областного центра составит 3 683 га. Это – работа не одного года, самое главное – она будет начата. Список будет дополнен еще порядка тридцатью мелкими земельными участками по городу, в озеленении которых будут участвовать наряду с крупными средние и мелкие компании. Проведение работ рассчитано на 2020-2025 годы.

– Планы впечатляют, но насколько они реальны? Как мы знаем, у нас каждый год сажают молодые деревья, однако выживает мало…

– Да, у нас ежегодно озеленением города занималась новая компания, которую выбирали по тендеру, конкурс объявлял городской отдел ЖКХ. Компания приходила, сажала тысячи саженцев, на следующий год приходила другая и также сажала и через год уходила. Но, чтобы вырастить дерево, нужно ухаживать три года. В общем, через госзакупки озеленить город не удалось, деньги тратились впустую.

И только в прошлом году акимат города заключил договор с ТОО «Каспийдормостстрой» на пять лет. Оно работает по четким условиям – если саженец не выжил, то в следующем году не получают за него деньги. В прошлом году компания произвела первые посадки, а оплату в 77 млн тенге оставили на этот год, чтобы расплатиться по результатам проделанной работы. А рассмотренные на этот год 80 млн тенге подрядчики получат в 2021 году, опять же смотря на приживаемость каждого саженца. На прошедшем совещании аким города заявил, что подрядчик полностью выполнил свои обязательства по посадкам первого года, а на текущий акимат расширил им фронт работ.

Это ситуация по организации озеленения городскими властями.

А с нефтяными компаниями будет подписываться меморандум, в рамках которого предполагается реализовать проекты озеленения. Аким области поддержал проект, должна быть оказана поддержка и со стороны министерств. Но главным триггером проекта станет сентябрьское Послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с прямыми поручениями по принятию практических мер по улучшению экологической ситуации. В населенных пунктах должно быть высажено 15 млн саженцев, не считая лесного фонда региона.

Кстати, в связи с предстоящими масштабными мероприятиями мы подготовили развернутые расчеты по четырем имеющимся лесным хозяйствам области.

Площадь лесных хозяйств составляет 3 683 га. Также есть частные лесопитомники, которые могут дать в общей сложности до 300 тысяч саженцев для предстоящих посадок. Но при проведении озеленительных работ нам понадобится порядка двух миллионов саженцев. Поэтому мы разработали план посадок саженцев в лесных хозяйствах области до 2025 года.

Алма ТУРГАНОВА