Экопульс региона

На онлайн-брифинге руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кадыржан Арыстан проинформировал общественность региона об экологической ситуации в Атырауской области и мерах по ее улучшению.

Нечистый воздух

Основной экологической проблемой области остается качество атмосферного воздуха, в особенности в областном центре.

– «Факторами, отрицательно влияющими на качество атмосферного воздуха, являются: первое — выбросы в атмосферу загрязняющих веществ предприятиями нефтегазового сектора; второе — запахи, исходящие от полей испарения «Тухлая балка» и «Квадрат», куда сливаются неочищенные городские сточные воды, в том числе и «АНПЗ»; третье — отсутствие или неудовлетворенное состояние канализационно-очистных сооружений в городе Атырау, — отметил К. Арыстан.

В целом по области объем валовых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, исходящих от стационарных источников, за последние три года находится на уровне 177-180 тыс. тонн. Надо отметить, что более всего на качество воздуха влияют выбросы загрязняющих веществ от промышленных предприятий, таких как ТОО «ТШО», компания «НКОК Н.В.», ТОО «АНПЗ», АО «ЭмбаМунайГаз», ЗФ АО «КазТрансОйл». В области имеются 45 автоматических станций мониторинга качества атмосферного воздуха, из них 28 расположены в городе Атырау: у компании «НКОК» – 20 станций, филиала «Казгидромета» — 4 и Атырауского НПЗ — 4 станции. За 9месяцев 2020 года в г. Атырау зарегистрировано 151 превышение ПДК, в том числе 2 экстремальных. Департаментом экологии за этот период проведены 46 проверок, выявлено 130 нарушений экологического законодательства, возбуждено 54 административных дела, по ним наложены 52 штрафа и взысканы 88,3 млн тенге. Также по ранее возбужденным административным делам взыскано 224,6 млн тенге. Кроме того, предъявлено 42 предписания о возмещении экономической оценки ущерба, нанесенного окружающей среде на общую сумму 810 млн тенге. На сегодняшний день в доход государства взыскано 78,6 млн тенге по 35 предписаниям. С начала текущего года на предприятиях нефтегазового сектора произошли 8 внештатных ситуаций, таких, как возгорание факела, выбросы загрязняющих веществ со следами черного дыма и т.п., опубликованные в социальных сетях и вызвавшие определенную негативную реакцию населения.

Как ляжет карта?

По информации руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в августе текущего года облакиматом совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов была разработана Дорожная карта по решению актуальных экологических проблем региона, состоящая из 40 пунктов. В нее, в частности, были включены ряд мероприятий, как: передача в онлайн-режиме в «Казгидромет» сведений об объемах выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников крупных предприятий первой категории в целях мониторинга качества атмосферного воздуха через специальное мобильное приложение Air KZ; снижение временного интервала передачи данных путем совершенствования программного обеспечения станций мониторинга «НКОК» и «АНПЗ» с возможностью автоматического выделения концентрации сверхнормативного роста вредных веществ. Так как на сегодня отбор данных ведется в ручном режиме. Также в целях повышения роли общественных слушаний по проектам крупных природопользователей, высказанные в ходе обсуждения замечания и предложения общественности вносить в протокол и вести постоянный контроль за их выполнением. А для кардинального снижения выбросов (сбросов) назрела необходимость в разработке плана экомероприятий на крупных предприятиях первой категории, составляющих основную долю выбросов (сбросов). Предполагается, что эти и другие меры позволят добиться целевых показателей «Программы регионального развития Атырауской области на 2021-2025 годы» по существенному снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории области с 300 тыс. тонн до 264,3 тыс. тонн в 2025 году.

Эти поля засорения!

Как известно, акимат области принимает комплексные меры по строительству и реконструкции КОС в лево- и правобережных частях города, а также рекультивации полей испарения. Так, в настоящее время идет к завершению строительство канализационных очистных сооружений с биологической очисткой в левобережной части города Атырау на общую сумму 9,9 млрд тенге. Полный ввод объекта в эксплуатацию планируется в первой половине 2021 года. В то же время разработана проектно-сметная документация реконструкции КОС в правой части г. Атырау на сумму 139,4 млн тенге, которая направлена на госэкспертизу. Общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 21,4 млрд тенге. Уже разработана проектно-сметная документация по рекультивации пруда-испарителя сточных вод «Квадрат» на правобережной части города Атырау на сумму 75,5 млн тенге, получен положительный результат государственной экспертизы. Общая стоимость рекультивационных работ на «Квадрате» составит 8,02 млрд тенге.

После того как будут построены новые КОС на левобережье, на месте копившихся десятилетиями отходов нужно будет провести рекультивацию почвы. В этих целях разрабатываются проекты рекультивации пруда-испарителя сточных вод «Тухлая балка». Так, общая площадь полей испарения составляет 1336,2 га, из них 476,2 га находится на балансе города Атырау. В настоящее время горакиматом разработана ПСД на сумму 193,2 млн тенге.

— А остальные 860 га находятся на балансе ТОО «АНПЗ». Заводом совместно с НК «Казмунайгаз» разработан проект «TAZALYQ», где предусматриваются реконструкция механических и биологических очистных сооружений, а также рекультивация полей испарения. Согласно меморандуму, заключенному с ТОО «АНПЗ», весь цикл работ по проекту должен завершиться в 2023 году, — отметил Кадыржан Арыстан.

Зеленей, наш край родимый!

На территории Атырауской области площадь лесного фонда, находящаяся в ведении Курмангазинского, Индерского, Махамбетского и Атырауского лесных учреждений, составляет 52 446 га, из них лесные массивы – 15 146 га. Так, в соответствии с «Пошаговым планом увеличения объемов воспроизводства лесов и лесоразведения на 2019-2030 годы» на землях лесного фонда ежегодно закладывается 120-130 тыс. кустарников на 95-110 га, в целом питомники лесных учреждений имеют возможность ежегодно обеспечивать 220-250 тыс. саженцев. Во исполнение поручения Главы государства в Послании народу Казахстана о широкомасштабной посадке зеленых насаждений, а также в целях возмещения ущерба окружающей среде, в соответствии с принципом «загрязнители восстанавливают», с текущего года планируется привлечь крупные нефтегазовые предприятия для проведения работ по озеленению и посадке зеленых насаждений. Было принято решение закрепить за крупными природопользователями, являющимися основными источниками загрязнения атмосферы, участки для посадки зеленых насаждений. Как сообщил К. Арыстан, в настоящее время составлен перечень участков на территории города с общей площадью 5979,2 га, включая земли лесного фонда и населенных пунктов. В рамках этого проекта к озеленительным работам планируется привлечь около 20 предприятий нефтегазового сектора. В их числе ТОО «Тенгизшевройл» — к посадке деревьев на участках общей площадью 1722 га на территории Кайыршахтинского округа, компанию «НКОК» – на создание зеленого пояса в юго-восточном направлении г. Атырау на площади 1374 га в районе канала Соколок, «АНПЗ» – на площади 1421 га в районе полей испарения «Тухлая балка». Озеленительные работы запланированы на период от 3 до 10 лет, работы начнутся весной 2021 года. Разработан проект меморандума, одним из первых проект поддержало АО «Эмбамунайгаз». В настоящее время проект меморандума с предприятием согласован и готовится к подписанию. Остальные крупные природопользователи работают над решением вопросов финансирования. Работы по озеленению также будут проводиться во всех районах, что позволит ежегодно высаживать от 75 до 100 тысяч саженцев деревьев различных пород.

Что с ТБО?

По данным управления природных ресурсов, на сегодняшний день на территории области в полигонах твердых бытовых отходов собрано 2,4 млн. тонн отходов. Всего по области имеются 82 полигона ТБО, из них только 9 соответствуют экологическим и санитарным требованиям. В 2019 году введены в эксплуатацию две сортировочные линии по переработке ТБО. В г. Атырау ТОО «Спецавтобаза» ввело в эксплуатацию сортировочный комплекс стоимостью 130 млн. тенге и в Жылыойском районе ТОО «Эко Кала XXI» за счет собственных средств на сумму 250 млн. тенге построило полигон с сортировочной линией мощностью 30 тыс. тонн в год. Согласно Концепции зеленой экономики переработка отходов в Казахстане должна достичь к 2030 году 40%, а к 2050-му – 50%. В 2019 году доля сортировки ТБО по области составила 10,4%, на 2020 год запланировано увеличить эту долю до 18%. Для достижения этих целей предусматривается реализация следующих мер. Это запуск сортировочных комплексов малых мощностей во всех районных центрах, содействие предпринимателям в открытии пунктов приема ТБО (пластик, макулатура, стекло и т. д.) в крупных населенных пунктах. В 2021-2022 годах в планах осуществить строительство полигона и сортировочного комплекса в левобережной части города Атырау инвестором в лице ТОО «ПромЭкология» на трассе Атырау-Доссор. А также выполнить рекультивацию существующего полигона ТБО в г. Атырау. Тут обсуждаются и рассматриваются два варианта. Первый — это накрыть саркофагом старый полигон из специального материала, а территорию озеленить. А второй путь — организовать в нем производство теплоэлектроэнергии путем сжигания всего мусора в специальных печах с минимальным воздействием на окружающую среду. Как, например, это осуществляется путем сжигания мусора в инсинераторах. Также в данный период времени ведется поиск инвестора на строительство полигона ТБО на правобережье города.

Тимур КАЗИЕВ