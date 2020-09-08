40 пунктов экологических проблем Атырау

Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем региона состоит из 40 пунктов. И они будут решаться. Об этом стало известно в ходе брифинга, прошедшего в региональной службе коммуникаций, с участием руководителя областного департамента экологии Алибека Бекмухамедова.

За первое полугодие Атырауский департамент экологии провел 34 проверки, из них шесть – профилактические, 26 – внеплановые и две – с посещением объекта. В результате было выявлено 88 фактов нарушений, по ним было подготовлено 53 предписания, которые на сегодняшний день исполнены. Было заведено 53 административных дела со штрафом в 87 млнтенге.

Кроме того, за первое полугодие департамент экологии за нанесение ущерба окружающей среде вынес 28 предписаний на 802 млн тенге. По 25 предписаниям в бюджет внесено 75 млн тенге. В связи с завершением срока добровольного взноса за ущерб в размере 726 млн тенге, дело крупного недропользователя ТОО «Тенгизшевройл» направлено в суд. В первой половине текущего года также в бюджет поступило 5 млрд тенге по 12 предписаниям за нанесенный ущерб природе в прош­лом году.

Для комплексного решения экологических проблем Атырауской области департамент экологии совместно с акиматом области подготовили Дорожную карту, в которой обозначено порядка сорока актуальных экологических проблем региона. Основными задачами по решению экологических проблем по Дорожной карте являются сокращение эмиссии предприятиям, загрязняющим атмосферный воздух, увеличение озеленения территории, управление отходами и упорядочение водных ресурсов, сокращение транспортных выхлопов, охрана земельных ресурсов и повышение экологической культуры. Жители по экологическим проблемам могут напрямую обращаться в департамент, наши двери всегда открыты, – отметил главный эколог области.

Также он отметил, что по поручению министра экологии в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева «Слышащее государство», которое предполагает налаживание обратной связи с населением, департамент экологии прорабатывает вопросы с каждым предприятием региона, чтобы они были открыты, доступны и показывали свою работу. В рамках этих мероприятий они побывали на АНПЗ, где руководитель завода рассказал общественникам о деталях программы по решению экологических проблем, – отметил главный эколог области.

Алма ТУРГАНОВА