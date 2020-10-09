Время работать работу

На сегодняшний день повсеместно и активно обсуждается нынешнее Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий». Однако насколько доходчиво ведется разъяснительная работа на местах и как правильно донести суть главного документа года до общественности? Эти вопросы особенно волнуют представителей средств массовой информации, на долю которых ложится основная нагрузка по пропаганде Послания и государственной политики в целом. Между тем до сего времени не определен статус журналиста. Вот эти вопросы стали лейтмотивом состоявшегося на днях очередного заседания Клуба главных редакторов по Атырауской области.

В чем сила пропаганды?

Открывая работу клуба, его председатель Жанай Амантурлин озвучил повестку дня, которая состояла из трех основных вопросов.

По первому вопросу выступила заместитель руководителя областного управления внутренней политики Злиха Таласбекова. Она вкратце изложила о том, какая работа ведется в регионе по пропаганде Послания Главы государства. В частности, областью разработан специальный план мероприятий по разъяснению основных направлений Послания Президента страны. И здесь особое внимание уделяется средствам массовой информации, которые должны объективно и доступно информировать население о большой работе, проводимой в рамках реализации поставленных задач. При подаче материалов необходимо больше отдавать предпочтение анализу развития социально-экономического развития области.

В унисон ее речи прозвучало выступление первого заместителя директора ТОО «Атырау-Акпарат» Рауана Сабитова.

— В разъяснении Послания нужно не просто пропагандировать, а показывать реальные дела и события, которые направлены на повышение роста благосостояния населения. И в этой связи в нашем медиахолдинге также разработан специальный план мероприятий. В двух областных и семи районных газетах публикуются содержательные тематические статьи, — отметил Рауан Сабитов.

В своих материалах журналисты поднимают и самые актуальные проблемы. Об этом в своей речи подчеркнул директор Атырауского областного филиала АО «РТРК «Казахстан» Канат Ауесбай.

– В седьмом пункте Послания Президента «Казахстан в новой реальности: время действий» говорится об экологическом образовании и биологическом разнообразии. Глава государства подчеркнул, что охрана окружающей среды и экологическое развитие являются приоритетными направлениями, стоящими на повестке дня. В этом отношении Президент отметил важность популяризации экологических ценностей в обществе. Все эти аспекты охраны окружающей среды, озвученные в Послании, очень важны для меня, человека, живущего в Атырауской области с плохой экологией. Была создана новая редакция проекта Экологического кодекса. Радует, что благодаря этому на законодательном уровне созданы все условия для решения ряда экологических проблем в нашей стране. Вопрос экологических ценностей часто поднимается среди населения. И это явный признак развития гражданского общества.

Как известно, большую роль в популяризации экологических ценностей в обществе играют средства массовой информации. Они создают предпосылки для формирования экологического сознания, основанного на чувстве сострадания к окружающей среде. Глава государства ясно понимает это. В этом плане мы, творческий коллектив телеканала «Атырау», запустили в эфир новую программу «ЭКОқоғам», в которой будут подниматься экологические проблемы западного региона страны, пропагандироваться экологическая культура. Все ключевые моменты Послания Президента, касающиеся экологии, будут основой этой телепрограммы, — говорит спикер.

О статусе журналиста

Разговор на заседании Клуба главных редакторов шел о роли СМИ и статусе журналиста.

— В нашей стране не определен статус журналиста. При том, что именно работники СМИ являются тем золотым мостом, соединяющим власть и народ, формируя общественное мнение. И пришло время ставить этот вопрос на республиканском уровне, — говорит почетный журналист РК Исатай Балмагамбетов.

Поддержал коллегу и ветеран журналистики, главный редактор газеты «Алтын аймақ» Толеген Беришбай, отмечая, что журналисту важно трудиться в интересах и для общества, но и от самого работника СМИ требуется многое. Поэтому права самого журналиста тоже нужно защищать. И в этом плане значительную работу должен вести клуб. Это же мнение разделили и все участники заседания.

А вот директор Атырауского областного филиала АО «РТРК «Казахстан» Канат Ауесбай подошел к этой теме с другого ракурса, задавшись вопросом, почему упал уровень профессионального журналистского образования.

— Есть причина того, что сейчас наблюдается низкое качество журналистского образования. При Советском Союзе знания профессиональной журналистики давали только в двух учебных заведениях: на факультете журналистики КазНУ имени аль-Фараби и на кафедре журналистики Университета им. Евнея Букетова в городе Караганде. А сейчас в стране журналистское образование можно получить примерно в 30 местах. Среди них есть и частные учебные заведения, которые больше преследуют коммерческие интересы, чем качество обучения. Поэтому мы не можем принять никаких мер в отношении них. Не мы решаем вопрос выдачи лицензии. Но кто попало не должен заниматься преподаванием журналистского образования, — уверен выступавший.

И как вывод из всего сказанного выше, члены клуба в завершение своей работы предложили проект обращения атырауских журналистов вынести на обсуждение республиканского Клуба главных журналистов.

Соб. инф.