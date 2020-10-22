Выборы в Мажилис – законно ли проводить онлайн-опросы

Власть
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Кто имеет право проводить опрос общественного мнения по поводу предстоящих выборов депутатов?

Онлайн-опросы о выборах в Мажилис могут проводить не все, сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Член ЦИК Анастасия Щегорцова сообщила, что проводить такие опросы могут только зарегистрированные юридические лица, имеющие пятилетний опыт по проведению опросов общественного мнения.

«Самое главное – предварительно должны поступить уведомления в Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов. В этом уведомлении должны быть обязательно указаны все сведения о специалистах, которые принимают участие в проведении опроса, имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах в которых будет проводиться опрос общественного мнения, а также о тех методах анализа, которые исследователи планируют применять во время своего исследования.

Также законом установлены требования к опубликованию результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, и средства массовой информации обязательно обязаны указывать юридическое лицо, которое проводило опрос лиц, которые заказали опрос и оплатили его. Также (СМИ – прим. авт.) обязаны указывать место время проведения опроса, метод сбора информации и точную формулировку вопроса, также число опрошенных и коэффициент погрешности результатов. Это все требование закона опубликования результатов. Публикация не допускается в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования», – сообщила Щегорцова.


Как уточнили в ЦИК, предусмотрена административная ответственность за нарушение норм, которые действуют со дня объявления выборов. Члены комиссии попросили активных пользователей социальных сетей соблюдать законы.

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