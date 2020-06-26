Сообщение Атырауской областной территориальной избирательной комиссии

Согласно статьи 73 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Атырауская областная территориальная избирательная комиссия сообщает о регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан:

Лукпанова Сагындыка Есенгалиевича, 1960 года рождения, управляющего директора – члена правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical IndustriesInc.», члена партии «Nur Otan», жителя города Атырау;

Смагулова Серика Мураденовича, 1976 года рождения, заместителя председателя правления АО «АТМА-Аэропорт Атырау и Перевозки», жителя города Атырау;

Сейлханова Сагына Темирхановича, 1962 года рождения, главного инженера АО «НК» КТЖ»-«Атырауское отделение магистральной сети», жителя города Атырау;

Арыстан Серік Бисешұлы, 1965 года рождения, директора департамента ТОО «Атыраускийнефтеперерабатывающий завод», жителя города Атырау;

Карабаевой Айжан Сарсеновны, 1976 года рождения, директора Атырауского гуманитарного колледжа имени К.Дутбаевой, жительницы города Атырау.

Атырауская областная территориальная избирательная комиссия