О введении строгих карантинных мер в области

О введении строгих карантинных мер

по снижению распространения коронавирусной

инфекции(COVID-2019) на территории Атырауской области

Руководствуясь подпунктом 6) пункта 12 статьи 21, статьи 150 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года №193-IV, статьей 65 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года №480-V, Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории Республики Казахстан» от 20 марта 2015 года № 239, в целях защиты жизни, здоровья людей и снижения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией (далее — КВИ) среди населения Атырауской области, с учетом регистрации КВИ среди населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Ввести строгие ограничительные меры на территории Атырауской области с 00 часов 5 июля до 00 часов 19 июля 2020 года.

2.Акиму области, государственным органам, правоохранительным и специальным органам с 00 часов 5 июля 2020 года обеспечить:

1) приостановление автобусных перевозок между городами и населенными пунктами;

2) запрет передвижения населения и автотранспорта с 23 часов до 06 часов утра в населенных пунктах, за исключением сотрудников акиматов, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, а так же работников объектов жизнеобеспечения ;

3) запрет движения общественного транспорта;

4)руководителям государственных органов, организаций, предприятий и субъектов предпринимательства обеспечить доставку сотрудников с места проживания до работы и обратно;

5)запрет движения личного автотранспорта в субботу и воскресенье, а так же в праздничные дни, за исключением транспорта, задействованного в жизнеобеспечении области, города, районов и предприятий непрерывного цикла;

6) запрет передвижения граждан, за исключением случаев передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения), приобретения продовольственных товаров, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания, выезда в медицинские организации по экстренным случаям;

7) запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

8) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них с ограничением времени работы с 10 часов до 18 часов;

9) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, аттракционов, детских игровых площадок, батутов и другие), кинотеатров;

10) запрета деятельности всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.);

11) приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

12) запрет деятельности детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых;

13) запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;

14) запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра городских и общественных пляжей, аквапарков;

15) запрет деятельности крытых продовольственных и непродовольственных рынков;

16) деятельность непродовольственных магазинов более 500 м² только на доставку до 22 часов;

17) ограничение на перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек;

18) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

19) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

20)разрешение деятельности объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

21)разрешение деятельности аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и ограничением времени работы с 10 часов до 18 часов;

22) разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе с установлением не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятийс соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима до 20 -00 часов;

23) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

24) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие) с ограничением времениработы с 10 часов до 17 часов и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

25) разрешение деятельности объектов бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), букмекерских контор с ограничением времени работы с 9 часов до 17 часов и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

26) организацию работы ЦОНов (в том числе спецЦОНы) строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBBot 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 9.00 часов до 15.00 часов, работы CaII центров с 9.00 часов до 17.00 часов, а в выходные и праздничные дни запретить;

27) организацию работы АО «Казпочта» с ограничением работы по времени с 9.00 часов до 18 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

28) запретить посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения;

29) проведение санитарной и дезинфекционной обработки такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

30) разрешение деятельности субъектов финансового рынка, банков второго уровня с ограничением времени работы с 9.00 часов до 17.00 часов и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

31)контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответсвующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Объекты, осуществляющие деятельность обязаны соблюдать усиленные требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

3.Субъектам предпринимательства в период временного приостановленияв торговых центрах и домах, базарах, общественном транспорте, на объектах торговли продовольственной и непродовольственной продукции, объектах сферы услуг и других местах массового скопления людей независимо от форм собственностипровести масштабную дезинфекционную работу.

4.Обьязать собственников действующих торговых объектов обеспечить:

4.1.бесперебойную работу объектов в разрешенном режиме с обязательным соблюдением санитарных и дезинфекционных мер;

4.2. средствами индивидуальной защиты сотрудников (медицинскими масками, перчатками и т.д.), наличие санитайзеров;

4.3.недопущение роста цен на социально-значимые продовольственные товары, товары первой необходимости, лекарства и средства личной гигиены;

4.4.отпуск продуктов производить в упакованном виде (хлебобулочные, кондитерские изделия, сухофрукты и др.).

5. Управлению внутренней политики Атырауской области совместно с акимами города Атырау и районов провести массовое информирование населения о дополнительно принятых ограничительных мерах.

6. Департаменту полиции Атырауской области организовать патрулирование по соблюдению введенных дополнительных ограничений, при выявлении нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований незамедлительно принимать соответствующие административные меры.

7.Акимату Атырауской области создать региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Штабу обеспечить контроль за исполнением ограничительных мер и мониторинг ситуаций. При необходимости внести предложения о введении жестких карантинных мер.

8.Ранее введенный карантин в Жылыойском районе и Тенгизском месторождении сохраняется.

9.Городскому и районным управлениям Департамента ККБТУ обеспечить усиленный контроль за исполнением настоящего постановления.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в законную силу с 00 часов 00 минут 5 июля 2020 года.

Главный Государственный

санитарный врач Атырауской области А.Жумагалиев