Махамбет Досмухамбетов встретился с молодыми врачами

55 специалиста, окончивших интернатуру и резидентуру, приступили к работе в лечебных учреждениях города Атырау и районов, — сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

В ходе встречи с молодыми специалистами руководитель региона Махамбет Досмухамбетов отметил, что медицинская отрасль переживает тяжелый период.

В настоящее время в области насчитывается 9000 медицинских работников, в том числе 2000 медицинских специалиста привлекаются к борьбе с пандемией. Кроме того, в регионе не хватает 278 врачей. На сегодняшний день ведется строительство больниц в Жылыойском, Курмангазинском районах. Кроме того, будет открыто здание, прилегающее к Атыраускому кардиоцентру.

Мы всегда будем держать в приоритете подготовку специалистов в области медицины и образования, — сказал Махамбет Досмухамбетов. Отметив, что социальная поддержка молодых специалистов будет продолжена.

Как ранее сообщал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров, в регион прибудут 122 молодых специалиста. В настоящее время половина из них уже приступила к работе.

В связи с пандемией коронавируса ожидается дополнительная помощь молодых специалистов. Заработная плата специалистов будет выплачиватся на уровне, указанном в законе. В случае, если приступит к работе в инфекционном или провизорном стационаре, будет выделятся надбавки в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. Специалисты будут обеспечены жильем, по запросу руководителей лечебных учреждений, — подчеркнул руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.

Насыр и Альбина Онгарбаевы — семейная пара, которая работает в «красной» зоне. Молодые специалисты, выбравшие специальность врача, уроженцы Актобе.

Мы приступили к работе 20 июля. Сейчас работаем в провизорном стационаре при Атырауской областной больнице. Принимаем больных и контролируем их состояние.

Заполняем документы, касающиеся истории болезни. В настоящее время мы проживаем в гостинице «Достык», арендованном областным акиматом. Организован автобусный маршрут, который доставляет врачей в больницу и обратно. На сегодняшний день ситуация стабилизируется, количество больных уменьшается.

Мы рады, что в таких непростых условиях мы оказываем помощь населению, — говорит Насыр и Альбина Онгарбаевы.

Еще один специалист, который работает в провизорном стационаре — Дмитрий Ли. По специальности хирург, Дмитрий Ли отметил, что его устроили в общежитие.

Нас обеспечили трехразовым питанием и защитными средствами.

В связи с отсутствием опыта, мы назначаем лечение, консультируясь с наставниками, — сказал Дмитрий Ли.

Стоит отметить, что в настоящее время 11 молодых специалиста из 53, которые окончили медицинскую академию, приступили к работе в стационаре больнице, а 27 из них начали работу поликлиниках, оказывающих первичную медицинскую помощь. Остальные 15 специалистов направлены в районы.