Кто победил на выборах в Сенат

Сегодня в 17 регионах нашей страны прошли выборы депутатов Сената Парламента РК. Основываясь на предварительных результатах голосования, опубликованных Центральной избирательной комиссией, МИА «Казинформ» предлагает информацию о тех, кто заручился наибольшей поддержкой выборщиков.



В столице наибольшее число голосов набрал Ахылбек Куришбаев. Всего в голосовании приняли участие 20 депутатов городского маслихата. За Ахылбека Куришбаева отдали голоса 15 выборщиков. Куришбаев Ахылбек Кажигулович родился 13 апреля 1961 года в городе Алматы, казах, образование высшее.

В 1983 году окончил Казахский ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт по специальности агрохимия и почвоведение. Трудовой путь начинал помощником комбайнера Талгарского межрайспецхозобъединения, воспитателем интерната Чингельдинской средней школы Талгарского района Алматинской области. После окончания аспирантуры работал младшим научным сотрудником, председателем профкома, старшим научным сотрудником, заместителем директора КазНИИ земледелия Алматинской области, директором КазНИИ зернового хозяйства имени А.И.Бараева в Шортандинском районе Акмолинской области. Начиная с 2002 года, работал вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан, директором департамента науки министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. С 2008 по 2011 годы был министром сельского хозяйства Республики Казахстан. С октября 2011 года — председатель правления (ректор) АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина».



В городе Алматы все 30 выборщиков единогласно проголосовали за кандидатуру акима Медеуского района Султанбека Макежанова. Султанбек Макежанов родился 26 января 1961 года. Образование: 1983 г. — Целиноградский инженерно-строительный институт, специальность «инженер-строитель». 2004 г.



— Международная академия труда. Кандидат технических наук. Трудовая деятельность: 1983 г.

— дорожный мастер Талдинского райавтодора. 1983-1985 гг.



— инженер-геодезист, мастер ПМК треста «Карагандапромстрой». 2005-2006 гг.

— заместитель руководителя аппарата акима города Алматы, директор департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы. 2008-2010 гг.



— начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы. Декабрь 2010 г.

– май 2016 г. — аким Медеуского района города Алматы. Май 2016 г.

– апрель 2019 г. — заместитель акима города Алматы, курировал вопросы архитектуры, градостроительства, строительства, государственного архитектурно-строительного контроля, земельных отношений, строительства метро, автомобильных дорог и коммуникаций города. С 8 апреля 2019 г.

– аким Медеуского района города Алматы.

В городе Шымкенте в глосовании приняли участие 25 выборщиков из 26 депутатов городского маслихата. 18 из них отдали свои голоса за кандидатуру Айгуль Капбаровой. Да этого она уже являлась депутатом Сената. Айгуль Капбарова родилась в 1975 году. Трудовой путь начала в 1997 году на телевидении. Затем была заведующей отделом в газете «Оңтүстік Қазақстан». До первого своего избрания занимала должность директора-главного редактора газет «Шымкент келбеті» и «Панорама Шымкента».



В Мангистауской области наибольшее количество голосов выборщиков набрал Суиндик Алдашев. За него отдали голоса 87 из 100 принявших участие в голосовании выборщиков. Алдашев Суиндик Тасеменович родился 25 июня 1963 года в КазССР. Окончил Московский институт нефти и газа имени И.М. Губкина (1986) и Центрально-Азиатский университет (2008) по специальностям «горный инженер» и «экономист». С 2012 по 2017 год занимал должность первого заместителя акима Мангистауской области. С ноября 2017 года занимает должность первого вице-президента АО «Каражанбасмунай».



В Актюбинской области наибольшее количество выборщиков проголосовало за Бауыржана Каниева, 143 выборщика из 179 принявших участие в голосовании. До избрания Бауыржан Каниев занимал должность акима Шалкарского района Актюбинской области. Бауржан Каниев родился в 1958 году Образование: Московская ветеринарная академия им. К.И. Скрябина специальность «Зооинженер» Трудовой стаж: зоотехник фермы «Пригородный» Мугоджарского племенного конного завода; главный зоотехник совхоза «Казахстан»; инструктор организационного отдела Мугоджарского райкома компартии Казахстана; председатель районного агропромышленного объединения «Мугоджар»; заместитель начальника районного управления сельского хозяйства; президент АО «Жем» Мугалжарского района; заместитель акима Хромтауского района; аким Хромтауского района; аким Темирского района ; с 2016 года аким Шалкарского района.

В Жамбылской области победу на выборах одержал Бекболат Орынбеков. За него отдали голоса 163 из 177 выборщиков. Бекболат Орынбеков окончил Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина и агротехнический институт. Специальность – инженер-электрик, экономист-бухгалтер. Трудовую деятельность начал в Каратауском профессионально-техническом училище мастером, затем заместителем директора. Занимал должности генерального директора ассоциации «Каратау», директора малого предприятия «Берлик», ведущего специалиста казенного предприятия «Жамбылавтожол», заместителя акима, акима города Каратау, являлся акимом Сарысуского района. Несколько лет занимал должность акима города Тараз. С 2013 года заместитела акима Жамбылской области.



В Кызылординской области наибольшее количество выборшиков проголосовало за самовыдвиженца Акмарал Альназарову. За нее отдали голоса 102 из 131 депутата маслихата. Альназарова Акмарал Шарипбаевна родилась в городе Кызылорда в 1971 году. В 1994 году окончила Алматинский государственный институт медицины по специальности «Врач-педиатр», в 2006 году — Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальности «Экономист». Ученая степень — доктор медицинских наук. Трудовой путь начала в 1994 году врачом отдела приема Кызылординской городской детской больницы. В 2001-2004 гг. работала главным врачом Кызылординской областной детской больницы, заместителем начальника и начальником управления здравоохранения Кызылординской области, в 2005-2013 гг. — начальником Кызылординского областного управления Комитета контроля в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, директором Кызылординского медицинского колледжа, в 2013-2014 гг. — заместителем акима Кызылординской области. В 2014 году работала секретарем областного маслихата. С 17 апреля 2019 года занимала должность первого заместителя председателя Кызылординского областного филиала партии «Nur Otan».



В Северо-Казахстанской области Перепечина Ольга Васильевана путем самовыдвижения победила на выборах. За нее проголосовало 162 из 187 депутатов маслихата. Ольга Перепечина родилась 23 августа 1967 года. Окончила Курганский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельскохозяйственного производства». Начала трудовую деятельность экономистом совхоза «Новокаменский» Бишкульского района Северо-Казахстанской области, затем работала главным экономистом агрофирмы, начальником Кызылжарского райфинуправления. С 2002-го по 2011 год занимала должность начальника управления финансов Северо-Казахстанской области, с 2011-го по 2014 год — заместителя начальника, начальника департамента статистики Северо-Казахстанской области. С октября 2014 года по настоящее время — депутат сената парламента Республики Казахстан VI созыва от Северо-Казахстанской области. С сентября 2017 года — председатель комитета по финансам и бюджету. В Атырауской области на выборах победил Сагындык Лукпанов, заручившись поддержкой 86 из 105 выборщиков. Лукпанов Сагындык Есенгалиевич родился в 1960 году. Имеет высшее образование. В 1983 году окончил Гурьевский техникум железнодорожного транспорта по специальности «техник-электрик». В 1996 году окончил институт рынка при Казахской государственной академии управления по специальности «экономист». Трудовую деятельность начинал электромонтером в Мангышлакской дистанции сигнализации и связи. В период с 1983 по 1989 годы работал электромехаником, старшим инженером, начальником производственного участка, заместителем начальника данной дистанции. В 1991 году был назначен начальником Гурьевской дистанции сигнализации и связи. В 1999 году назначен директором Акжайыкской головной дистанции сигнализации и связи.



В 2002 году — на должность директора Атырауского отделения магистральной сети, а в 2007 году назначается главным инженером дирекции магистральной сети АО «НК «Қазақстан Темір Жолы». В 2010 году — заместитель председателя правления акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий», а с июня этого года по 25 января 2012 года — председатель правления акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау». Избирался депутатом Атырауского областного маслихата ІІІ, ІV, V, VІ созывов. Последняя должность — управляющий директор по поддержке бизнеса – член правления ТОО«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»

В Костанайской области наибольшее количество голосов набрал Сергей Карплюк. За него проголосовало 225 из 262 выборщиков. 46-летний Сергей Карплюк — уроженец Костаная, на госслужбе (с недолгим перерывом) — с конца 90-х годов. Работал в департаментах промышленности, экономики, энергетики Костанайской области, был директором департамента предпринимательства и промышленности. С 2009 года работал на разных должностях в республиканских структурах: от советника министра индустрии и торговли РК до заместителя председателя Комитета по промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК. Последняя должность: заместитель акима Костанайской области.



В Акмолинской области наибольшее количество голосов выборщиков набрал Нурлан Бекенов. За него свои голоса отдали 213 из 240 выборщиков. Нурлан Жексембаевич Бекенов, 1961 года рождения, имеет три высших образования по квалификации зооинженер, Серик Сабеков (12.08.2020 18:33): бухгалтер-экономист, магистр экономики. В разные годы работал заместителем начальника управления финансового контроля по Акмолинской области, директором Акмолинского филиала АО «Накопительный пенсионный фонд Народного банка Казахстана», начальником управления контроля качества Комитета финансового контроля Министерства финансов РК, руководитель департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области.



В Западно-Казахстанской области наибольшее количество голосов набрала Ляззат Рысбекова. За нее проголосовало 128 из 183 выборщиков. Рысбекова Ляззат Туякбаевна родилась в семье педагогов 7 мая 1976 года в г.Уральске. В 1993 году окончив СОШ № 1, поступила в Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.Жангир хана на специальность бухгалтер-финансист. Второе образование, юриста, получила в Казахской государственной юридической академии (г.Алматы). На данный момент-магистр экономики и магистр финансов. Трудовую деятельность начала старшим контролером-ревизором отдела сферы услуг Управления комитета финансового контроля Минфина РК по ЗКО. Затем работала в Западно-Казахстанской областной дирекции телекоммуникаций-филиала АО «Казахтелеком». Поступила на работу в прокуратуру ЗКО на должность специалиста группы по борьбе с коррупцией, помощником прокурора области Управления по надзору за законностью в деятельности госучреждений. В 2011 году стала финансовым директором Уральского гуманитарного колледжа. С 2015 года возглавляет Ассоциацию деловых женщин ЗКО. Являющийся депутатом Сената Али Бектаев заручился поддержкой наибольшего количества выборщиков по Туркестанской области. Участвую в выборах путем самовыдвижения он собрал 216 голосов из 238 выборщиков. Али Бектаве уроженец Туркестанской области, Казыгуртский район, село Жанабазар (20 апреля 1962) Образование: Казахский сельскохозяйственный институт (1984), Инженер-механик Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), (1992) Политолог Научные звания: Кандидат экономических наук (2000) Опыт работы:

1984-1985 годы — главный инженер колхоза им.Сейфуллина Ленгерского района;

1985-1987 годы — заместитель заведующего Сайрамского райкома ЛКСМ Казахстана;



1987-1989 годы — инструктор Сайрамского райкома партии;

1989-1990 годы — секретарь парткома совхоза им. Фрунзе Сайрамского района;

1990-1991 годы — слушатель Ташкентской, Алматинской высшей партшколы, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования;

2002-2006 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области;

2006-2008 годы — аким города Туркестана;

2008-2014 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области;

С ноября 2014 года избран депутатом Сената Парламента Республики Казахстан; 2014-2017 годы – член Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Республики Казахстан;

2017-2019 годы – член Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента Республики Казахстан;

С сентября 2019 года по настоящее время – Председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики Казахстан. С сентября 2015 года – председатель народно-демократической, патриотической партии «Ауыл».

В Восточно-Казахстанской области всех на выборах опередила Ольга Булавина. За нее прголосовало 255 из 275 выборщиков. Ольга Александровна Булавина с 2019 года являетсяпредседателя филиала партии «Нұр Отан» по ВКО. В Алматинсской области наибольшее количество голосов набрал Султан Дюсембинов. За его кандидатуру проголосовало 264 из 287 принявших участие в голосовании депутатов. Султан Мырзабекович Дюсембинов родился в 1959 году. Образование – высшее. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, Казахский государственный экономический университет, по специальностям – инженер-строитель, экономист. Трудовой путь начал мастером передвижной механизированной колонны № 2 треста «Казколхозспецстрой» в городе Алматы. Затем работал прорабом и заместителем директора межрайонной товарной базы, директором торгово-строительного предприятия, заместителем директора областного фонда регулирования экономического согласия, заместителем, первым заместителем акима, акимом Ескельдинского района.



С 2011 года – аким Каратальского района. С 2015 года — руководитель аппарата акима Алматинской области. Секретарь маслихата Алматинской области. Сенатор Сергей Ершов набрал наибольшее количество голосов в Карагандинской области. За него проголосовало 222 из 267 выборщиков. Сергей Ершов родился 11 апреля 1960 года в УзССР. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт (1982). Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Трудовой стаж: Директор по корпоративной социальной ответственности ТОО «Корпорация Казахмыс» (2014), член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана (с 20.09.2019),

Депутат Карагандинского областного маслихата, член постоянной комиссии по социально-культурному развитию и социальной защите населения (20.01.2012-09.2014), депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Карагандинской области (с 10.2014), Член Комитета по финансам и бюджету (с 17.10.2014), Комитета по социально-культурному развитию и науке (с 04.09.2017). По Павлодарской области победу одержал Алтынбек Нухулы за него проголосовало 150 из 183 принявших участие в голосовании выборщиков. Алтынбек Нухулы окончил с отличием в 1984 году химический факультет КазГУ. В 2010 году избран академиком Международной академии инженерных наук (г.Москва), академиком Национальной инженерной академии наук (г.Алматы), академиком Казахстанской национальной академии естественных наук (г.Астана).



1984-1996 годы — лаборант, стажер-исследователь (г. Иваново, Россия), аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры физической химии и электрохимии КазГУ им. аль-Фараби (г.Алматы);



1996-1997 годы — главный специалист отдела нефтехимии Главного управления микроэкономической политики Министерства экономики (г.Алматы);

2001-2003 годы — проректор по научной работе и международным связям Павлодарского государственного университета им.С.Торайгырова (г.Павлодар);



2003-2004 годы — ректор Многопрофильного гуманитарно-технического университета (г.Караганда);

2004-2007 годы — ректор Инновационного евразийского университета (г.Павлодар);

2007-2008 годы — ректор Павлодарского государственного педагогического института (г.Павлодар);

2009-2010 годы — заместитель председателя Комитета науки МОН РК (г.Астана);

2010-2016 годы — заведующий сектором отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра (г. Астана); С декабря 2016 года — ректор Павлодарского государственного педагогического института.