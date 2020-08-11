Коронавирус: в четверг будут изменения в карантине

Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил рассмотреть возможность смягчения карантина уже в ближайший четверг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Средний показатель репродуктивности снизился до 0,84 (За 10 дней средний показатель репродуктивности коронавирусной инфекции в РК снизился с 0,92 до 0,82). Доля выздоровевших составляет 73,6%. Оставшиеся получают необходимое лечение. При этом загруженность коек снизилась на 61%, вызовы скорой помощи на 62%. Результаты свидетельствуют об эффективности принимаемых мер. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, все показатели по коронавирусу снижаются», — констатировал Аскар Мамин на заседании Правительства.

«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации поручаю Министерству здравоохранения внести план поэтапного снятия карантинных мер на рассмотрение государственной комиссии в четверг», — добавил Премьер.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об улучшении эпидемиологической ситуации в стране.