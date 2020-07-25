Ералы Тугжанов прибыл в Атыраускую область для инспектирования эпидситуации

По поручению Главы Государства в Атыраускую область для ознакомления с эпидемиологической ситуацией в регионе прибыла правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжановым.

В рамках рабочей поездки были проинспектированы склады ТОО «СК-Фармация», а также проверена обеспеченность медучреждений устойчивым месячным запасом лекарственных препаратов.

На сегодняшний день в регионе улучшено обеспечение лекарственными средствами, ТОО «СК-Фармация» каждую неделю поставляет лекарства по 338 наименованиям. Кроме того, за последние две недели в частные аптеки области было доставлено 80 тонн лекарств.

По основным видам медикаментов во всех медучреждениях области сформирован месячный запас, однако по восьми видам приоритетных лекарств запас сформирован только на 7 дней. Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Е.Искалиев заявил о готовности решить данный вопрос в течение 3-х дней.

Заместителем Премьер-Министра поручено ТОО «СК-Фармация» совместно с акиматом области провести заявочную работу для обеспечения устойчивого трехмесячного запаса медикаментов.

Для оперативного принятия решений по дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации было проведено совещание, по итогам которого выработаны конкретные пути решения и приняты протокольные поручения о полном обеспечении медучреждений аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами.

В завершение совещания Ералы Тугжанов поручил продолжить в усиленном режиме разъяснительную работу, подчеркнув необходимость соблюдения населением санитарных норм.

Во время визита в регион заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов также посетил Атыраускую областную больницу №2, преобразованная в инфекционный стационар для лечения заболевших COVID-19.

В общей сложности были госпитализированы 1557 человек с коронавирусной инфекцией, из которых 1386 выздоровели и были выписаны.

На сегодняшний день увеличено количество инфекционных мест на 60%. С начала июля загруженность койко-мест снизилась с 83% до 61%.

Организованы дополнительные круглосуточные колл-центры для оказания качественной медицинской консультации, при этом количество вызовов скорой помощи сократилось с 1300 до 700 звонков в сутки.

На ежедневной основе проводятся рейды силами 114 мониторинговых групп, выявлено 563 нарушения и наложены штрафы на сумму более 10 миллионов тенге.

Ранее правительственная делегация с рабочим визитом посетила Кызылординскую и Мангистаускую области.