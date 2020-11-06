В Атырау представлены вновь назначенные судьи

В Атырауском областном суде представлены вновь назначенные судьи — Зульфия Сагингалиева и Найля Турганбаева. Указом Президента Республики Казахстан от 21 октября 2020 года они были назначены на должность судей Атырауского городского суда. Новые судьи приняли судейскую присягу.

Зульфия Сагингалиева в 2001 году окончила Атырауский филиал Современного гуманитарного института г. Москвы по специальности «юриспруденция», в 2009 году – Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «бакалавр учета и аудита». Занимала руководящие должности в РГУ «Налоговое управление по городу Атырау» департамента государственных доходов по Атырауской области, а также работала главным экспертом «Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан».

Найля Турганбаева в 2007 году окончила Международный казахско-турецкий университет им Х.А. Ясави по специальности «юриспруденция», в 2019 году – Академию правосудия при Верховном суде Республики Казахстан. Трудовую деятельность начала помощником судьи Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента, в 2008-2015 годах работала ведущим специалистом – секретарем судебного заседания Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента, с 2015 года по октябрь 2020 года работала главным специалистом – секретарем судебного заседания Кентауского городского суда Туркестанской области.

Светлана НОВАК

Фото из архива «ПК»