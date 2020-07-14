Страх возвращения домой

15-летний мальчик несколько дней не находился дома. Его мать оштрафовали.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении горожанки по ч.1 ст.127 КоАП Республики Казахстан.

В суде установлено, что ее сын, несовершеннолетний Е., 2005 года рождения, ушел из дома в неизвестном направлении и отсутствовал в течение трех суток. Когда мать подростка обратилась в полицию, выяснилось, что онаисполняет обязанности по воспитанию сына не должным образом. Согласно протокола внеочередного собрания районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав даны поручения о проведении психологической работы с несовершеннолетним и родителями, — проинформировали в пресс-службеспециализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области.

Мальчик рассказал о своем страхе вернуться домой, связывая это с частыми скандалами и руганью со стороны матери.

Постановлением суда мать несовершеннолетнего подвергнута административному наказанию в видештрафа в размере 19 446 тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Светлана НОВАК