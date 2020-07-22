Осуждены руководители ТОО «EcoClinic»

«По многочисленным заявлениям граждан города Атырау Департаментом полиции области расследовалось уголовное дело в отношении руководителей ТОО «EcoClinic» по факту мошеннических действий при оказании мнимых косметологических услуг. По инициативе прокуратуры города руководители ТОО «EcoClinic» были взяты под стражу по подозрению в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере и преданы суду. Приговором суда от 21.07.2020 года учредитель и директор ТОО «EcoClinic» осуждены к реальному лишениюсвободы сроком на 5 лет каждый», — сообщил прокурор города Атырау Аршат Тайтуллин.

Судебный акт не вступил в законную силу.