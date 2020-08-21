Борец с браконьерством осужден на 3,5 года

В Атырау городской суд №2 вынес приговор начальнику отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы (водная полиция) департамента полиции Атырауской области Б. Досанову.

«Судом №2 города Атырау подсудимый подполковник полиции Б. Досанов приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Он подозревался в получении взятки в размере 1,5 млн тенге от руководителя предприятия, занимающегося выловом и реализацией рыбы частиковых пород. Взятку подполковник получил за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности и общее покровительство», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Виктор СУТЯГИН

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