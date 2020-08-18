42 500 для контрабандиста

При расследовании уголовного дела об экономической контрабанде у подозреваемого в преступлении были изъяты свыше 15 500 евро и 42 500 тенге.

— В результате совместных мероприятий Атырауской транспортной прокуратуры и департамента экономических расследований по Атырауской области данные денежные средства были изъяты и признаны вещественным доказательством по уголовному делу, возбужденному в отношении гражданина Д. по факту экономической контрабанды, — сообщил руководитель управления департамента экономических расследований по Атырауской области Кахарман Жардемов. — По решению Атырауского городского суда от 3 июня, 15 565 евро (эквивалентные сумме более 7,6 миллиона тенге) и 42 500 тенге обращены в доход государства.



При этом в департаменте попросили граждан сообщать об известных фактах экономической контрабанды (лжетранзита) по телефону доверия: 8 (7122)-35-42-10.



Светлана НОВАК

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