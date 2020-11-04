Это наше собачье дело

Шокирующий случай произошел недавно в Атырау. Мужчина заколол вилами собаку на глазах у детей. Судебное разбирательство приняло неожиданный оборот.

Предтеча истории такова: между соседями произошла ссора на почве того, что псина якобы укусила маленького ребенка. Разъяренный отец ребенка забежал во двор с вилами, где в это время пёс сидел на цепи в будке. Убийство животного произошло на глазах у детей. Хозяин собаки сразу обратился с заявлением в полицию. Когда просмотрели видеозаписи, то стало ясно, что пострадавшая кроха не подходила ко двору, где жила собака.

Подозреваемый в убийстве пса не стал отпираться, и материалы дела скоро были переданы в суд. Его признали виновным в совершении уголовного проступка по части 1-й статьи 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, в присутствии малолетних». В качестве наказания суд определил штраф в размере 20 месячных расчетных показателей, то есть в размере 55 560 тенге. А 15 октября судебный орган вынес постановление об отмене данного приговора. Уголовное дело возвратили в правоохранительные органы для проведения дознания. А хозяин собаки пытается доказать, что человек, убивший домашнего любимца, совершил к тому же незаконное проникновение на чужую территорию.

Разумеется, можно понять чувства отца. Что может быть важнее и ценнее, чем жизнь человека, тем более, ребенка! Однако, не разобравшись, так ли все было на самом деле, действительно ли пес напал на ребенка, он убил животное.

Более того, этот человек расправился с чужим животным на глазах у детей, для которых случившееся, надо понимать, стало настоящим психологическим ударом.

А сколько таких случаев, когда чьи-то Тузики и Шарики становятся жертвами, мягко говоря, не любителей животных? В нашей стране участились факты жестокого обращения с ними. Это потрясение для зоозащитников и для всех, кто не примирится с подобными инцидентами и требует реального наказания садистов. Помимо беспрецедентных случаев с избиением тюленя, удушением собаки дверцей холодильника, заклеиванием глаз котятам, были и другие ужасные издевательства над бездомными друзьями человека. В столичном изоляторе для бездомных животных зоозащитники обнаружили собак с ранами половых органов.

Во многих развитых странах действует законодательство о защите животных, причем как имеющих хозяев, так и бездомных. Почему и нам не пойти по аналогичному пути? Вполне очевидно, что жестокое к ним отношение оправдывать нельзя. Врачи давно доказали, что если ребенок издевается над собакой, ничего хорошо потом из него не получится, он вырастет жестоким человеком, который не пощадит никого. Это патология. Жестокость сначала отрабатывается на животных. Может быть, необходимо усилить уголовную ответственность? Не штрафами наказывать, или общественными работами, а тюрьмой? Изолировать от общества, иначе, кто знает, что взбредет в голову садисту.

Или в школах ввести специальный предмет по ответственному отношению к животным? Мы же цивилизованные люди.

И если цивилизованные люди, то решить вопрос со стерилизацией бездомных животных в Атырау. В нефтяной столице волонтеры обратились к властям с проектом по стерилизации бродячих собак и кошек, надеясь таким образом повлиять на сложившуюся непростую ситуацию. К слову, в прошлом году в соседнем Уральске отказались от практики отлова и уничтожения бродячих животных. Вместо этого собак и кошек чипируют, стерилизуют или кастрируют, а потом выпускают в «свободное плаванье». Денег на проект уйдет гораздо меньше, а будут хоть наметки по изменению ситуации, собаки не будут размножаться. Однозначно лицо сохраним и бюджетные миллионы сэкономим. А пока благотворительная организация держится исключительно на пожертвованиях неравнодушных атыраусцев. Они помогают с кормами, лечением животных, чипированием. Все-таки добрых людей у нас гораздо больше, чем черствых, бездушных. Но это не дело, чтобы зоозащитники все время стояли с протянутой рукой. Не лучше ли взять на вооружение опыт соседей?

Светлана НОВАК

Фото из открытых источников