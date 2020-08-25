Живительная плазма

В Атырау для лечения тяжелых больных Covid-19 начнут применять иммунную плазму переболевших коронавирусной инфекцией. Желающим внести свою лепту в лечение пациентов с КВИ нужно обратиться в областной Центр крови.

Сердце Центра крови — большое хранилище плазмы. Холодно здесь так, будто посреди лета неожиданно оказываешься на январском морозе. Собственно, так оно и есть. Температура воздуха — минус 40 градусов. Спрятаны морозильники, напоминающие настоящие банковские сейфы, за широкими и мощными дверьми. Вся плазма здесь обследована, прошла карантин и тщательно отсортирована. Каждая доза плазмы хранится и сортируется по группе крови, резус-фактору и дате заготовки, чтобы при необходимости ее изъяли максимально быстро. При получении заявки от медучреждений специалисты по перечню критериев отбирают подходящие компоненты крови из хранилища и выдают их курьерам больниц.

А скоро эти морозильные камеры должны пополниться плазмой доноров, переболевших коронавирусной инфекцией, но не всех — только тех, у кого выработались антитела. Как разъясняют специалисты, заготовка плазмы будет происходить следующим образом. Выздоровевшие пациенты, которые согласны на проведение процедуры, будут, как обычно, тщательно отбираться.

По словам заведующей отделением заготовки крови Ольги Достаровой, в столице эта работа уже началась, в Атырау тоже есть желающие стать донорами, в последнее время к ним часто стали поступать вопросы, когда же начнется забор. Атырауский Центр крови давно готов принимать своих доноров, однако тендерные мероприятия тормозили процесс.

— Тендер разыгран, на днях ждем от поставщиков реактивы, и вот скоро мы уже начнем. Желающих стать донором много, главное — чтобы у них подтвердилось наличие антител в крови. Суть метода переливания иммунной плазмы в том, чтобы взять кровь у человека с антителами к коронавирусу, отделить ее жидкую часть от клеток и перелить больному. Вместе с плазмой антитела попадают в организм пациента и помогают справиться с заболеванием, — говорит Ольга Достарова. — К примеру, человек переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме, а у него может выработаться существенное количество антител, но бывает и так, что человек перенес болезнь очень тяжело, а антитела совсем не выработались или их очень мало. То есть все индивидуально. Вот еще интересно, допустим, человек переболел, ПРЦ-тест у него отрицательный, а антитела присутствуют. Мы, скорее всего, будем принимать доноров независимо от результатов теста. Донорам иммунной плазмы с антителами к коронавирусу будет выплачиваться компенсация в размере 7 МРП, это примерно 18 200 тенге.

К слову о том, что переливанием плазмы крови можно лечить от вызванной коронавирусом пневмонии, еще в начале февраля заявляли китайские врачи. Этот метод тогда же был успешно применен для лечения нескольких пациентов. Медики из Поднебесной отмечали, что введение больным плазмы выздоровевших пациентов приводило к существенному улучшению их состояния. У тяжелых пациентов уже спустя 12-24 часов после введения плазмы фиксировалось существенное снижение уровня воспаления, повышался уровень лимфоцитов в крови, смягчались симптомы заболевания.

Сегодня иммунную плазму люди, переболевшие коронавирусной инфекцией и имеющие коэффициент позитивности антител класса IgG выше трех, могут сдать в Центре крови. Узнать эти данные можно при сдаче ИФА-исследования на раздельное определение антител к SARS-CoV-2. Донором может стать человек от 18 лет и старше с массой тела не менее 50 кг, без хронических заболеваний. Процедура безопасна для здоровья. Предварительно проводится обязательное обследование, и только если показатели в норме, на следующий день донора приглашают сдать иммунную плазму.

Добавим, что достоверных данных по длительности иммунитета к Covid-19 еще нет – вот почему важно создать банк крови именно сейчас, пока у многих переболевших сохраняется высокий уровень антител, считают специалисты.

Динара КАНБЕТОВА

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