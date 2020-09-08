Жубан Молдагалиев: «Мен – қазақпын!»

В Атырауской областной научной универсальной библиотеке имени Г. Сланова состоялся тематический онлайн-вечер, посвященный столетию известного казахского поэта, переводчика, журналиста, народного писателя Республики Казахстан Жубана Молдагалиева.

Его имя широко известно в нашей стране – творчество поэта изучается в рамках школьной программы, именем Молдагалиева названы улицы, творческие центры и учебные заведения, в том числе и в нашей области. В честь поэта в разных регионах Казахстана установлены памятники, а его знаменитые строки «Мен – қазақпын, мың өліп, мың тірілген («Я – казах. Умирал и рождался я тысячу раз…») знают все.

Будущий поэт родился в Уральской области в семье крестьянина-бедняка, был участником Великой Отечественной войны. На фронте служил рядовым артиллеристом, заместителем политрука, комиссаром батареи, военным журналистом. Работая в качестве военного корреспондента, он познакомился с такими представителями русской советской поэзии, как Сергей Михалков, Михаил Светлов, Степан Щипачев. И они оказали благотворное воздействие на творческий рост казахского собрата по перу. Работа в военных газетах «Фронтовая правда» и «За Победу!» по-настоящему закалила журналиста.

Начало поэтического творчества Жубана Молдагалиева относится к концу тридцатых — началу сороковых годов. Первый сборник стихов вышел в свет в 1949 году под названием «Жеңic жырлары». Поэмы Жубана Молдагалиева проникнуты гражданскими мотивами, лирическим настроением. Поэт также плодотворно работал в области художественного перевода и публицистики. А произведения самого Жубана Молдагалиева переведены на многие языки народов мира.

Об этом подробно рассказали своим читателям на онлайн-встрече работники библиотеки.