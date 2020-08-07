Я в Индер хочу, там Тұздыкөл!

— Не поедете на Соленое озеро! — отрезал дядя, узнав, что всей семьей мы собираемся к нему в Индер. – Там столько народу — ужас! Свезу вас лучше на местный Урал – знаю там безлюдные места, где речка чистая-чистая. В Атырау, небось, и нет такой прозрачной воды.

ТАМ, ГДЕ ВОЗДУХ ПЬЯНИТ…

Пандемия сделала свое дело, и мой запланированный еще в прошлом году отдых у родных на Украине пришлось отложить. А в отделе кадров так и намекают: мол, отпуск на носу! Добавляли масла в огонь трое моих детей своим вопросом, похожим на мольбу: «Ну, когда же отдыхать поедем?»

— Мы же у дяди Саши ни разу не были — он все больше к нам приезжал, – напоминал и мой муж. Дядька его лишь недавно вышел на заслуженный отдых и живет один в поселке Индерборский в статусе молодого пенсионера.

Накупили стерильных масок, антисептиков, супруг захватил гостинец – выловленную им же воблу. И – в путь.

Прежде мне не приходилось бывать там. Ездила в командировку только в Жылыойский и Макатский районы, где очень скудная растительность, а кругом все пески да пески. Поэтому как только въезжали в Индерский район, я удивилась – до чего ж он зеленый! Красивая флора, сочные пастбища для коров, лошадей, реже встречаются верблюды. Ехали в машине с открытыми окнами, и свежий воздух просто пьянил и манил…

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ!

Заметила, что у соляных гор люди просто в очередь выстраивались, чтобы сделать селфи, и тут я вспомнила слова дяди Саши. Вечером, просматривая соцсети, убедилась – народу в тот уик-энд на Соленом озере в конце июля было не много, а очень много. И именно поэтому спустя два дня наш Тұздыкөл закроют.

…Два часа езды из Атырау по хорошей дороге без остановок — и ты уже в Индере. Нам повезло: дядя проживает в сердце райцентра, а рядом — недавно открытый парк отдыха, районная администрация, крупные магазины, а совсем недалеко — река.

— Вот молодцы, что масок много взяли! А то бы я вас не пустил к себе! — шутит дядя Саша. — У нас тут, в Индере, знаете, сколько заболевших?! Так еще некоторые не соблюдают никаких санитарных правил: ни масок, ни дистанции!

В этом я убедилась через несколько минут, когда мы пошли за покупками в магазин.

— Құрдас, сними намордник! – ухмыляясь, сказал дяде Саше мужчина, попивающий пиво прямо в магазине.

— Одноклассник мой, — объясняет нам родственник. — Смеется над теми, кто в масках, а сам не признает ни санитарные требования, ни этот коронавирус, будь он неладен. Давайте, выбирайте, что хотите, и домой. В магазинах я так долго не бываю.

Александр Георгиевич поясняет: как объявили в стране ЧП, а затем карантин в регионе, он делает закуп раз в две, а то и в три недели. Чтобы не выходить на улицу и ни с кем не контактировать. Иногда проводит время с друзьями на рыбалке — там чистый воздух, сам с утра до вечера в огороде — клубника, помидоры, огурцы, груши. Земля в Индере, по его словам, неплохая, но удобрять приходится. В этом году много клубники поела медведка.

— И осы как сумасшедшие — кусают и кусают, — сетует он. — Видишь, у меня большой палец на правой ноге вздулся? Перед вашим приездом ужалила оса! Сейчас пойду, разведу уксус и расставлю по огороду, просто беда с осами! Никогда такого не было.

Родственник наш — коренной житель Индера. Здесь родились его родители, братья и сестры. Кто-то перебрался в город. Но только не дядя Саша.

— Ни за что не променяю свой поселок на ваш Атырау! — говорит Александр Георгиевич. — Все у вас суетятся, чем-то недовольны. Да и воздух у вас не очень. А в Индере вон как дышится — чувствуете? Сейчас чай пить во дворе будем, самовар поставлю!

ЗДЕСЬ НЕТ КОМАРОВ!

Теперь расскажу о температуре воздуха. Индерский район находится на севере Атырауской области, поэтому летом по утрам и вечерам кондиционеры не нужны! Поначалу думала, что прохладу дарит зелень, ее во дворе много. Но прогулявшись вечером по райцентру, поняла — прохладно везде.

А гулять здесь, надо признать, сплошное удовольствие: во-первых, нет комаров. Во-вторых, в районе очень чисто и видно, что об этом заботятся сами жители. В Индерборском у ворот каждого дома заметила старые холодильники или просто ящики. Жители складируют в них отходы и по утрам аккуратно закидывают в огромную сетку, которую везет по улицам мусорный трактор.

Наутро отправились на реку. Вода в Урале здесь прозрачная и немного прохладнее, чем в Атырау.

— Скоро, наверное, река высохнет, — сетует дядя Саша. — Например, наш райцентр разрастается, и потребление воды увеличивается. Рыба, правда, водится. Вы мне, кстати, зря свою воблу привезли: у меня ее в два раза больше. Но попробую все равно вашу!

Целый день провели мы, плескаясь в индерском Урале. Красиво там: вода так интересно образовала ступеньки на берегу, а деревья создают тень отдыхающим.

Тем временем по берегу мимо нас спокойно проходит корова, оставив за собой «лепешку».

— О, навоз! Надо на обратной дороге собрать! Чего смеетесь, это ж удобрение! — говорит наш родственник.

КАК ЯПОНЦЫ ДО ОЗЕРА НЕ ДОЕХАЛИ

Мы ездили просто на берег реки, поскольку официальный пляж в Индерборский закрыт, а Тұздыкөл еще был доступен. Как рассказал нам сосед по улице Ерлан, в последнее время Соленое озеро стало посещать много народу. Его радует, что туристы закупают много продуктов в местных магазинах. Но огорчает, что большинство из приезжих мусор за собой не убирает, засоряя берег озера.

— А потом, не всем озеро полезно. Ведь вначале надо с врачами посоветоваться, можно ли в нем купаться, — говорит Ерлан.

Вместе с другом Евгением он рассказал, что несколько лет назад в Индер приезжали специалисты из Японии с каким-то проектом. Их повезли по району. Когда свернули к Тұздыкөл, японцы начали шуметь и жестикулировать, показывать что-то у себя на груди. Оказывается, у каждого японца имелся датчик, определяющий уровень радиации. Так эти датчики просто зашкаливали! Японцы отказались даже ноги в озере помочить.

Быль это или небылица – неизвестно. Могу только вспомнить, как в одном из интервью нашей газете академик Муфтах Диаров говорил, что в Индерском районе имеются огромные запасы соли, бората. И не случайно эмблема района — горы соли. Однако ничего про радиоактивность ученый не сообщал.

ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ!

Накупавшись вволю в прозрачном Урале, мы наварили дома вкусного борща. А какой здесь вкусный хлеб! Цена одной буханки — 100 тенге, есть местные пекарни. Но дядя Саша, например, стремится покупать атырауский хлеб, объясняя это тем, что он упакован по всем правилам, что очень важно в нынешнее коронавирусное время. Молоко, мясо, масло — цены такие же, как в Атырау. Выбор просто несколько иной: много продуктов из соседнего Актобе и российской Самары.

А потом мы пошли гулять по райцентру. Не доходя до центрального парка отдыха, заметила, как рабочие выкладывали тротуар. А рядом водовоз поливал высаженные недавно деревца. Мы зашли в парк и больше никуда не выходили: детских площадок в парке четыре, имеются два тренажерных комплекса. Везде лавочки, цветы и деревья. Есть большая пустая площадка — индерские жители говорят, что в прошлом году тут крутили кино. Здорово! Сидя на лавочке, заметила ухоженную церковь, что возвели десять лет назад. Правда, она была закрыта в связи с карантином. А где-то вдали виднелись высотные дома — в Индере строят доступное жилье, растут микрорайоны. И молодежи много. Может, потому, что аким тоже молодой? Как бы то ни было, хочется пожелать главе Индерского района Мейриму Калауи продолжать свое дело в том же духе — на благо народа.

Итог моих путевых заметок, наверное, ясен: хочу сюда снова и рекомендую читателям. Только носите маски, соблюдайте дистанцию и убирайте мусор за собой.

Надежда ШИЛЬМАН