Вдоль трассы будущего, или Утренние прогулки

С раннего утра, сжигая лишние калории, горожане идут, бегут или едут на велосипеде вдоль трассы, ведущей в аэропорт. Строители возводят здесь шестиполосную дорогу, которая соединит аэропорт с железнодорожным вокзалом. Таким образом, ТОО «Атырауинжстрой АИС» реализует на территории микрорайона Нурсая два проекта по строительству дорог. Кроме того, в ходе таких полезных в карантин пеших походов корреспондент «ПК» узнала, что вся территория с обеих сторон этой трассы является большой строительной площадкой по возведению жилых комплексов.

ИМЯ ИМ – ДОРОЖНЫЕ СТРОИТЕЛИ

Лично для меня ежедневным источником позитива стала деятельность дорожных строителей. Каждый день становлюсь невольным свидетелем того, как раз за разом тот или иной заброшенный участок превращается в гладкое дорожное полотно, с обеих сторон аккуратно уложенное брусчаткой. Тот еще позитив!

В мкр. Нурсая в этом году появились два строительных участка. Первый – прокладываемая дорога по улице РысбаяГабдиева, которая соединит проспект Абулхаир хана (т.е. трассу в аэропорт) с проспектом Бейбарыса. Второй участок – непосредственно сам проспект Бейбарыса, который ответвляется примерно за 200 метров от ­аэропорта и ведет до улицы Курмангазы.

Мне представился случай познакомиться с людьми, которые начиная с марта текущего года, несмотря на непогоду и катаклизмы, упорно прокладывают дороги нашего региона. Имя этим мужчинам со смуглой обветренной кожей – дорожные строители.

«ЖАРА НАМ НЕ ПОМЕХА!»

Конец июля выдался крайне знойным — жара накрывала город с утра: уже после девяти часов люди чувствовали одышку от палящего солнца. И, подойдя к дорожным строителям, я поинтересовалась, каково им работать в таких условиях.

— Нет, жару мы не замечаем, привыкли, — убеждает меня, улыбаясь, начальник участка дороги на улице РысбаяГабдиева Марат Танирбергенов. — Ни жара, ни холод нам не помеха. Только из-за дождя мы вынуждены периодически останавливать работу, поскольку качество дороги может пострадать.

47-летний Марат устроился дорожным рабочим 21 год назад после окончания строительного вуза. Все эти годы он занят строительством. Спрашиваю, не пожалел ли он, что выбрал именно эту работу? «Я сам выбрал профессию, о чем мне жалеть!» — скромно отвечает собеседник.

Сегодня три бригады под его руководством продолжают работы на объекте. Дорожники должны построить дорогу протяженностью 1200 метров. К началу августа завершены работы на участке в 900 метров. Продолжается укладка пешеходного тротуара и велосипедной дорожки. Новая гладкая дорога протянулась до территории Высшего колледжа APEC PetroТechnic. Прежняя дорога, на которой с трудом разъезжались встречные автомашины, к радости водителей сегодня расширена до 15 метров.

В последние дни дорожники вышли на территорию частного сектора, который выводит на проспект Бейбарыса. Если ширина дороги до APEC PetroТechnic составляла 15 метров, то полотно на территории частного сектора сузят до восьми метров. Кроме того, из-за недостатка свободных земель тротуар будет проложен только с одной стороны дороги. В момент моей беседы на возводимой дороге устанавливались гранитные бордюры. По мнению Марата, они предпочтительны по сроку службы.

А на оставшемся участке экскаваторы копают «корыто» для будущего полотна. Землю роют до уровня, заданного геодезистами по координатам, и впоследствии она напоминает корыто, которое слоями заполняется материалами для будущего асфальта. На дно разрытого «корыта» укладывается т.н. стеклосетка для создания упругости, после чего засыпается строительным песком. Участок выравнивается катком, затем идет укладка щебня. Все это тщательно уплотняется, поливается водой, потом опять уплотняется. После этого начинается поочередная укладка трех видов асфальта: высокопористого, крупнозернистого и мелкозернистого. Дело завершает машина-каток.

По словам моего собеседника, основной костяк рабочих имеет 10-15-летний стаж работы, а в этом году пришли люди, направленные из центра занятости. Их учат работать «старики».

ЗДЕСЬ НЕ БУДЕТ «ЛУЖНИКОВ»

Вторым объектом строительства дорожно-строительной компании ТОО «АИС» является проспект Бейбарыса. Как говорилось выше, он берет начало с аэропорта и через жилой массив Нурсая тянется до улицы Курмангазы. Строители возведут в общей сложности 3,8 км дорожного полотна шириной проезжей части в 22 метра. Еще одной интересной деталью для меня стала высота дорожного полотна — местами она составляет не менее двух метров! Это уже из моих наблюдений.

Начальник данного строительного участка Ермек Мусин также имеет 20-летний опыт дорожного строительства. С ним инспектируем проложенную дорогу. Сегодня дорожники заняты установкой бордюров. Стало быть, участок уже уплотнен песком и щебнем.

Меня заинтересовала разделительная полоса, в которой установлены дождевые лотки. Такие же лотки имеются вдоль действующих дорог на центральных улицах нашего города. Они оказались бесполезны — при затяжных осадках дороги утопают в воде. А вода с тех лотков выкачивается с помощью вакуумов…

Заметив мои сомнения, Ермек поясняет, что дождевая вода будет отводиться по трубам в канализационные очистные сооружения. В пяти-шести местах водосборных лотков будет производиться слив воды в общую собирательную трубу.

— На разделительной полосе дороги также установят ограждение и опоры освещения. С обеих сторон шестиполосной дороги появятся велосипедные дорожки шириной в два метра и полутораметровые пешеходные тротуары. Только с начала дороги до Нурсаи будет установлено не менее пяти остановок для общественного транспорта. На нашем участке работает восемь бригад, сегодня они монтируют бордюры, — сообщил Ермек Мусин.

По его словам, в ходе строительства будет расширен мост над ериком Мостовой. Только представьте себе: согласно проекту весь участок дороги длиной около четырех километров будет расширен до 22 метров!

А новым дорогам с тротуарами есть куда «расти», благо у нас есть свободные земли.

Алма ТУРГАНОВА