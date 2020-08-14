Учебный полигон

Военнослужащие Атырауского гарнизона продолжают интенсивную боевую подготовку проведением практических стрельб на учебном полигоне «Карабатан».

-Стрельбы проводятся со всеми категориями военнослужащих как днем, так и ночью. Каждое занятие по огневой подготовке позволяет нам закреплять свои знания и улучшать результаты, что непременно влияет на боеготовность всей части. Сегодня офицеры, сержанты и солдаты показали хорошие результаты и продемонстрировали уверенное владение оружием, военной техникой, а также меткую стрельбу, — поставил в известностькомандир части подполковник Есболат Нурекешев.

В пресс-службе регионального командования «Запад» отметили, что для последующего внедрения в практику подготовки упражнений на полигоне апробируется армейская тактическая стрельба. Основная ее цель заключается в повышении уровня владения военнослужащими стрелковым оружием, совершенствовании навыков.

Подготовила Светлана НОВАК