Старожил нашего края

На днях жительнице Атырау, ветерану связи и труженику тыла Марие Юдаковой исполнилось 90 лет. Эта маленькая хрупкая женщина вынесла на своих плечах все тяготы и испытания, выпавшие на жизненном пути.

Мария Евстафьевна родилась в семье участника Гражданской войны, красного командира Евстафия Карповича Мостовщикова, родившегося в 1898 году. Он сражался в рядах легендарной 25-й Чапаевской дивизии, принимал участие в освобождении Гурьева в 1920 году и остался здесь. Поднимал народное хозяйство Прикаспийского региона, был первым директором Гурьевского пивного завода. В 1941 году ушел на фронт и погиб за Родину на полях сражений.

Детство Марии Евстафьевны выпало на тревожные и тяжелые годы — голод 30-х годов, сталинские репрессии. А самым страшным лихолетьем стала Великая Отечественная война 1941-1945 годов: потеря отца, уход на войну старшей сестры и брата. Ей пришлось работать с одиннадцати лет, чтобы в тылу ковать Победу над врагом, вероломно напавшим на страну.

Работала на швейной фабрике. Вместе со взрослыми до глубокий ночи шила маскхалаты и вязала рукавицы для бойцов Красной армии, а утром вместе со сверстниками отправлялась в школу, как и все дети той военной поры. Постоянно заботилась о матери, для которой она оставалась единственной опорой. Впоследствии Мария Евстафьевна поступила на работу в Гурьевский телеграф, отдав 41 год своей жизни безупречной работе в сфере связи. Награждена многими государственными наградами и как передовик производства получила почетное звание ветерана труда.

Активно занималась спортом — спортивная гимнастика стала ее любимым занятием в свободное время. Участница и призер городских, республиканских и всесоюзных соревнований по этому виду спорта.

Всецело отдавала себя семье, воспитав прекрасную дочь и внука. Даже после выхода на заслуженный отдых Мария Евстафьевна активно участвовала в общественной жизни города.

В день ее большого юбилея очень хочется пожелать Марии Евстафьевне здоровья, благополучия и семейного тепла. Будьте здоровы и счастливы! С 90-летием!

Владимир ЮДАКОВ