Сомневаться — значит думать

Когда я слышу от кого-либо, что, мол, он никогда ни в чем не сомневается, то думаю: «Не дурак ли он?»… По мне сомнения – удел людей думающих.

В последнее время что-то много стало критики в адрес нашего издания. Критики во многом по делу, которую я и мои коллеги воспринимаем с пониманием и стараемся исправлять свои ошибки. Но во всем этом есть одна нелицеприятная деталь. Исходит критика от одних и тех же людей и в основном касается она ошибок грамматических и пунктуационных. Пропущена буква, не там поставлена запятая, употреблен не тот падеж… Создается полное впечатление, что человек целенаправленно и скрупулезно выискивает даже самые мелкие ошибки. А, найдя, выносит приговор – надо закрыть издание. Не больше, не меньше.

А нам бы хотелось слышать претензии другого характера. Например, о поднимаемых темах, о недостаточном освещении злободневных проблем, о… да мало ли моментов, до которых не всегда доходят наши руки. Такое отношение позволяло бы думать, что мы с читателем на одной волне, что он всей душой болеет за любимую газету, видит недостатки и стремится подсказать, помочь их исправить. Подобного рода критика для нас как дар свыше.

Во-первых, свидетельство того, что нас читают, во-вторых, что наши публикации не оставляют людей равнодушными, задевают. Вот в таких случаях мы не только готовы к конструктивному диалогу, мы даже были бы рады поддерживать его на системной основе. Говорят, что в споре рождается истина, критика необходима для развития, но разве это не должен быть нормальный диалог, когда стороны, если даже не уважают друг друга, то хотя бы пытаются понять оппонента? А без всего этого спор будет сведен к бесполезной перепалке. Помните у Ильфа и Петрова: «Бога нет», — говорил Остап. «Есть, есть», — отвечали ксендзы.

Некоторые считают, что сомневаться – удел слабых. Но вот те самые «несомневающиеся» обычно рубят с плеча, без обиняков судят о вещах, в которых разбираются слабо, навешивают ярлыки и выносят приговоры. Мне кажется, любой человек, прежде чем сделать какой-нибудь шаг, должен хорошенько подумать. Особенно, если это касается других людей, особенно если творчес­ких. И не надо путать «несомневающихся» с решительными. Тот самый роковой шаг решительные делают после долгих колебаний, перебрав кучу вариантов и убедившись (по крайней мере, для себя), что это единственно возможный выход или единственно правильный. Те же, кто не сомневается… Это люди, которые ставят себе цель, на их взгляд, благородную, а потом идут к ней, невзирая ни на что. Осуждают, бьют, оскорбляют. И чем труднее задача, тем озлобленнее, ядовитее, ухищреннее становятся такие люди. И напрочь забывают библейскую мудрость «Не суди, и не судим будешь». Такие люди добровольно берут на себя функции прокурора, судьи и палача. Только адвокат в их действиях не преду­смотрен.

Ничтоже сумнящеся оглашают приговоры, в которых нет места смягчающим обстоятельствам. Только вот непонятно, чем такие люди руководствуются, когда думают, что «рубят правду-матку», считая свои выводы истиной в последней инстанции. А так ли это?

Сегодня я воспользовался своим правом выпускающего дежурного по номеру и высказал свое мнение. Хотя долго думал, а стоит ли ввязываться в эту полемику. До сих пор не уверен, что поступаю правильно. Сомневаюсь. И все же решился написать. Прав ли?

Кайрат САТАЕВ