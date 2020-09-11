Солнце светит всем одинаково

В канун Дня семьи, который отмечается в нашей стране каждое второе воскресенье сентября, мы решили рассказать о многодетной молодой семье Саттикула Жексенгали и Ардак Дюзельбайкызы.

– Что-то вы грустная сегодня…

– Да, мелочи…

– Глазки красные, припухшие… Не заболели случайно?

– Тьфу-тьфу, нет, не заболела. С мужем поругалась. Вот и не спала. Не дали спать.

…Практически каждый день косметолог Ардак Дюзельбайкызы ведет такие диалоги со своими клиентками. Конечно, хорошие добрые истории тоже бывают, но, к сожалению, проблемных больше. А, возможно, женщины и приходят в салон красоты к Ардак, чтобы здесь, в уютной домашней обстановке обсудить с ней житейские проблемы. Ведь, несмотря на свою молодость, Ардак уже многодетная мама и, похоже, счастлива. Счастье излучают ее глаза. Вот и тянутся к ней люди.

С Ардак Дюзельбайкызы мы познакомились в центре занятости, куда она пришла за грантом. 32-летняя женщина – хозяйка большого семейного очага. В их семье с мужем Саттикулом Жексенгали растут два сына и две дочери. Сидя дома с детьми, молодая мама решила занять себя и обратилась за государственной помощью. Ардак несколько лет работала в школе учителем английского языка и самопознания, очень любит свое дело, но совмещать работу и семейные заботы, когда младшему ребенку всего два года, сложно. И она решила открыть свой собственный маленький бизнес – салон красоты.

А с чего все началось? Как учитель английского языка решила вдруг увлечься совершенно другим делом? Творческая жилка и тяга к красоте присутствовали в жизни Ардак еще с детства.

Ардак родилась и выросла в нефтяном поселке Доссор. Много лет назад мама девочки решила записать младшенькую на класс домбры в поселковую музыкальную школу. Этому способствовало влияние Жуман аже, бабушки нашей героини, которая много и хорошо пела. И по окончании 11 класса Ардак вместе с аттестатом о среднем образовании получила аттестат с отличием об окончании музыкальной школы. Хотела пойти по музыкальной стезе, так как хорошо освоила домбру, традиционное казахское пение, имеет много наград и дипломов районного и областного уровня, и даже известный казахстанский певец Медеу Арынбаев приглашал ее в свою студию. Но Ардак, прислушавшись к совету своей старшей сестры Амангуль, поступила на факультет иностранных языков Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова, а после получения диплома вернулась в свой родной Макатский район, где как раз стал внедряться урок самопознания, и директор школы предложил ей в нагрузку этот интересный предмет.

– Вы сами – творческий человек, знаете несколько языков, любите природу. Вы сможете преподавать этот предмет, – с такими словами он направил молодого педагога на курсы повышения квалификации. Потом Ардак признается, что становлению ее молодой семьи во многом способствовал именно урок самопознания, помогающий человеку раскрыться.

А еще в жизни Ардак случилась большая любовь. В 2007 году в ее родном Макатском районе, куда она приехала на свои первые студенческие каникулы, убрали плату за телефонный разговор между населенными пунктами – был такой привлекательный пакет от «Казахтелекома». И сельчане активно пользовались простыми стационарными телефонами. В один из таких дней на домашний номер Ардак позвонил парень – просто так, ради шутки. Для студента Атырауского института нефти и газа Саттикула Жексенгали это было практически единственным развлечением в родном поселке. Слово за слово и молодые познакомились, стали назначать свидания, встречаться, а потом решили создать семью. Увидев воспитанного, статного, высокого красавца Саттикула, родители Ардак дали согласие на сватовство. Так девушка стала четвертой снохой в семье потомственного нефтяника Адиля Кушмагамбетова. И сегодня в молодой семье растут четверо детей – Нурасыл, которому 12 лет, 11-летняя Айжан, семилетний Ерасыл и двухлетняя Аделина, которую назвали в честь деда Адиля. Некоторое время назад молодая семья переехала в город.

– Секреты семейного счастья просты, и их знают все, но, к сожалению, не всегда применяют. Это забота о ближних и понимание. Никогда не стоит принимать поспешные решения на горячую голову. Это я поняла, когда изучала психологию на курсах повышения квалификации учителей. А еще очень много взяла от жизни. Когда училась в городе в университете, а замуж я вышла будучи студенткой, два года жила в семье старшей сестры мужа. Куан и Менсулу, у которых растут двое детей, работают в банке, любят и уважают друг друга, это видно невооруженным глазом. Завтрак, обед и ужин, отпуск и выходные, домашние дела и заботы друг о друге – всегда вместе, все на полном доверии, – рассказывает Ардак.

«Вот такую семью хочу, где о любви может вслух не говорят, но это отражается в глазах и поступках» – мечтала Ардак и смогла перенести опыт семейной жизни старшей сестры мужа в свою. По крайней мере, у них с Саттикулом всегда идиллия, всегда понимание и поддержка друг друга. Такое воспитание они получили от своих родителей, так они воспитывают своих сыновей и дочерей.

– Свою работу учителя я очень люблю. Ученики дают мне энергию, положительный заряд. У меня в портфолио есть данные очень многих моих учеников, которые стали победителями конкурсов, школьных олимпиад. Но, работая в школе, я вдруг поняла, что упускаю многое в воспитании собственных детей. Не всегда удавалось присутствовать на их утренниках в детском саду, не успевала сводить их в кино, на кружки и секции, просто почитать книжки – все силы и время отдавались работе. Поэтому пока дети маленькие, я решила побыть с ними. Сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком и решила заняться небольшим бизнесом. Прошла курсы по наращиванию ресниц и с успехом принимаю клиентов дома, переоборудовав одну из комнат под салон.

Процесс наращивания ресниц долог. И поэтому диалоги, подобные тому, что мы озвучили в начале нашего материала, – дело обычное. Многие жалуются на жизнь, на своих мужей, на родственников. При этом, как считает Ардак, не понимают, что изменения надо начинать с себя. Как говорится, солнце светит всем одинаково, но кто-то нежится в его лучах, кто-то получает красивый загар, а кто-то обжигается. А есть такие люди, до которых его тепло и вовсе не доходит.

– Многое зависит от гармонии между мужчиной и женщиной. А ее по природе должна поддерживать женщина, если она не просто замужем, а именно за мужем. У нас в семье так. Папа – это все. Вот нет пока Саттикула дома, он на вахте, и мир – не мир вокруг, ждем наступления 15 сентября, когда муж вернется с работы. А межвахтовое время – счастливая безмятежная пора в нашей семейной жизни. Я свободна, сама регулирую время работы салона. Муж тоже на отдыхе, и мы всецело занимаемся детьми.

Страницу подготовила Марина КУАНЫШЕВА