Рынок жилья: стоит ли ожидать снижения цен

Пребывание в режиме изоляции и отсутствие возможности совершать сделки с недвижимостью привели к тому, что рынок недвижимости в Казахстане находился в состоянии стагнации.

Однако со снятием карантина, особенно в больших городах, рынок потихоньку начал оживляться, и уже за май текущего года количество сделок купли-продажи, хоть и немного, но возросло. Советник президента Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко поделилась своим мнением о том, как дальше будет развиваться рынок недвижимости, и стоит ли ожидать снижения цен на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, длительное пребывание в режиме изоляции и отсутствие возможности совершать сделки с недвижимостью привели к тому, что за апрель в стране было совершено только 5 211 следок. Это рекордно низкий показатель. Однако практически все сферы деятельности уже восстановили свое функционирование, включая нотариальное оформление и регистрацию сделок, и за май уже было совершено 17 210 сделок. «Эта цифра меньше, чем стандартное ежемесячное количество, но это связано с тем, что в первую декаду мая все-таки все находились дома», — отмечает эксперт.

Не секрет, что многие наши граждане — потенциальные покупатели — сидят в ожидании того, что во время кризиса спрос на недвижимость упадет, и можно будет приобрести долгожданные квадратные метры подешевле.

Однако, согласно официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 1%, неблагоустроенного – на 0,5%, продажи нового – на 0,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала 1 577 тенге за квадратный метр. В среднем по Казахстану цена продажи одного квадратного метра по сравнению с апрелем выросла на 0,2%, до 297 775 тенге.

«На самом деле, согласно официальным статистическим данным, цены на квадратные метры действительно выросли, но незначительно. Рост составит 1%. В этом нет ничего особенного, если учесть, что долгое время сделки приходилось откладывать по известным причинам. Также стоит принимать во внимание, что при строительстве нового жилья используется от 24-60% импортных материалов, с учетом роста курса доллара, закуп этих материалов также повлек за собой увеличение затрат на строительство, что не может не отразиться на ценах», — поясняет Нина Лукьяненко.

Вместе с тем президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов считает, что стоимость квадратного метра на первичном рынке осталась на том же уровне, что и до карантина. В интервью средствам массовой информации он отметил, что рынок по-прежнему в состоянии стагнации после того, как он в течение трех месяцев был полностью заблокирован карантином.

«Сделки на рынке не совершались. Сейчас будет возобновляться активность по количеству сделок. Но это будет не сразу, а постепенно», — предположил он.

Было отмечено, что строительные объекты, которые до карантина строились, будут достраиваться и вводиться в эксплуатацию по графику с опозданием на период введения карантина. Эксперт также добавил, что в некоторых случаях застройщики проводят акции по снижению цен от трех до 10%. По его словам, это объясняется тем, что сегодня на рынке нет потенциальных покупателей, которые имеют достаточно финансовых средств для приобретения «первички». Однако, что же говорит статистика? Средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья страны составляет 297 775 тенге. С апреля она выросла на 0,2%. Если сравнивать с декабрем предыдущего года, то за несколько месяцев стоимость «первички» выросла на 1,7%, а за год — на 5,7%. По данным статистики, повысились цены и на вторичное благоустроенное жилье — на 1% за месяц. За пять месяцев, по сравнению с декабрем прошлого года, рост составил 3,2%. В последнем весеннем месяце 2020 года средняя стоимость перепродажи благоустроенного вторичного жилья в Казахстане составила 208 148 тенге за квадратный метр. Расценки же на неблагоустроенное вторичное жилье почти в два раза ниже — 128 730 тенге за квадратный метр. В свою очередь советник президента Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко посоветовала казахстанцам не ждать чуда, отметив, что ситуация на рынке будет меняться, однако не стоит ждать каких-то серьезных изменений в сторону резкого падения или увеличения цен.

«Недвижимость – это самый дорогой товар во всем мире, и показателем завышенной или заниженной цены всегда является количество сделок. Тем, кто выжидает понижения цен, я бы рекомендовала сменить тактику и уже сейчас начать внимательно следить за рынком. Важно понимать текущую ситуацию: тем, кому срочно надо продать — смогут слегка снизить цену и найти своего покупателя, а вот тем, кому надо купить, важно помнить, что лучшее по лучшей цене продается сразу. На фоне чуть подкосившейся экономической ситуации с рынка уйдут нестабильные застройщики, а значит интересных и надежных проектов станет меньше», — подчеркнула эксперт.