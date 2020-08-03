Равнение на Алдар-Косе!

Атыраусцам, изучающим государственный язык во время карантина, поможет новый проект Фонда академика Зейноллы Кабдолова, разработанный по казахским народным сказкам.

Проект Фонда под названием «Қазақша Сайра!» заинтересовал своим сайтом kabdolov.kz еще с момента своего старта. Вначале атырауский поэт и писатель Бекет Карашин перевел на русский язык произведения знаменитых казахских акынов, в том числе Махамбета. Кстати, сам Карашин известен своей деятельностью по возрождению национальной истории, культуры и литературы, духовному развитию общества.

Затем на портале появились ролики из современной жизни, в которых участвовали сами атыраусцы, изучающие казахский. За ними последовали песни казахских композиторов в исполнении горожан разных национальностей.

Недавно Фонд академика З. Кабдолова поместил на свой сайт детские стихотворения, которые весьма занимательно обучают ребятишек казахскому языку. Эти незатейливые стишки набирают популярность даже среди родителей.

Например:

Свет от лампочки и солнца

Называется – жарық.

А канава – там, где льется

И журчит вода – арық.

Или:

Дождь на улице – жаңбыр,

Шорох издает – сыбыр.

Капли капают – тамшы,

Как певец поет – әнші.

Автором этих четверостиший, сопровождаемых яркими рисунками, выступила Райхан Алдабергенова. Для тех, кто постарше, на сайте kabdolov.kz открылась электронная библиотека.

Но все рекорды посещаемости этого портала бьют мультфильмы с героем национальных сказок, хитрецом Алдар-Косе. Удобство изучения казахского языка в том, что в конце каждой части популярного сериала имеется перевод. «Здесь также публикуются мультфильмы наших партнеров из анимационной студии «ANIMA BOOK» Артура и Игоря Краусов» – поясняет Бекет Карашин.

Таким образом, разработчики проекта «Қазақша Сайра!» предусмотрели запросы пользователей и не ошиблись. Так что, заходите и изучайте государственный язык!

Надежда ШИЛЬМАН

Иллюстрации с сайта kabdolov.kz