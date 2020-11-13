Работа с обращениями физических и юридических лиц по Атырауской области

За десять месяцев текущего года в целом по области зарегистрировано 32 943 обращений (физических лиц -25 932, юридических лиц — 7011). Из них, положительно решены 6 357 обращений, в том числе по земельным вопросам 3 520 заявлений, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства — 554, оказания социальной помощи – 534, трудовых отношений — 506, акты гражданского состояния, оформление попечительства и другие – 276, по вопросам ЧП (в связи с пандемией) – 222, поддержки предпринимательства — 201, здравоохранения – 183,сельского хозяйства – 167,образования – 87,трудоустройства – 67 и другие вопросы – 40.

По 26 586 обращениям даны разъяснения в рамках действующего законодательства.

Кроме того, акимами всех уровней области по личным вопросам приняты 1479 граждан, в том числе, акимом области – 114.

Вместе с тем, за истекший период во фронт-офис аппарата акима области обратились свыше 1800 граждан, где им была оказана консультация в рамках законодательства.

На сегодняшний день в единый контакт-центр «109» поступили – 373 331 ив единую дежурно-диспетчерскую службу «112» — 378 007 звонков по основным вопросам от жителей региона, и по ним приняты соответствующие меры.

Работы по анализу, учету, и регистрации, а также по рассмотрению обращений граждан в местных исполнительных органах будут продолжены согласно плану.