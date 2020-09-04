Пришло время действий

Далее руководитель региона остановился на ключевых направлениях, озвученных в Послании, а также дал подробный расклад ситуации в области применительно к требованиям и поручениям Президента страны.

Экономика на новом этапе

За семь месяцев текущего года объем промышленного производства в области составил 2,9 триллиона тенге. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года индекс промышленного роста составил 102,8 процента.

В горнодобывающей отрасли произведено продукции на 2,6 триллиона тенге, индекс — 101,9 процента. За это время добыто 28,5 миллиона тонн нефти, 14,7 миллиарда попутного природного газа, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года составило, соответственно, 102,3 и 104,7 процента.

Определенная динамика наблюдается и в сельскохозяйственном секторе. Если за прошлый год аграриями было произведено продукции на 80,7 миллиарда тенге, то в этом году на данный момент работники сельскохозяйственной отрасли произвели продукции на 31 миллиард тенге, что составляет 101,2% по сравнению с соответствующими показателями 2019 года. По кредитным программам «Сыбаға», «Еңбек», «Экономика простых вещей» животноводами области закуплены 672 головы крупного рогатого скота, 817 лошадей, 1853 коз и овец.

Транспортно- логистический комплекса

По словам Махамбета Досмухамбетова, на развитие инфраструктуры в транспортной сфере в 2020 году из республиканского и местного бюджетов выделено 41,5 миллиарда тенге. Планируется отремонтировать более 223 километров дорог местного значения в 37 населенных пунктах.

Реализуемые крупные проекты: завершена реконструкция 123-километрового участка Карабау — Миялы трассы областного значения «Индер – Карабай – Миялы — Сагыз», начат ремонт оставшейся части дороги «Индер – Карабау». Продолжается капитальный ремонт 29 километров дороги «Ганюшкино – Приморье – Утеры — Котяевка». Эти проекты реализуются в рамках программ «Нұрлы жол», «Өңірлерді дамыту», «Ауыл – ел бесігі», «Жұмыспен қамтудың жол картасы», «Моноқалаларды дамыту». К дорожным работам привлечено 2630 специалистов.

Развитие малого и среднего бизнеса

В результате ряда принятых мер в регионе по всем показателям малого и среднего бизнеса достигнут рост.

По состоянию на 1 августа 2020 года количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса составило более 57 тысяч единиц.

На 1 апреля 2020 года в данной сфере было занято около 130 тысяч человек, то есть 20% населения региона.

По состоянию на первый квартал 2020 года субъектами малого и среднего бизнеса произведено продукции в объеме

около 700 млрд. тенге, по сравнению с предыдущим периодом составило 85,5%.

Строительство нефтехимического комплекса

В Атырауской области Указом Президента Республики Казахстан создана специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», основными видами деятельности которой являются химия, нефтехимия.

Территория СЭЗ «НИНТ» составляет 3 475,9 га. На сегодняшний день на ней зарегистрировано 9 участников.

Реализация крупномасштабных проектов, таких как строительство газохимического комплекса на территории специальной экономической зоны, а именно: производство полипропилена (1 фаза) ТОО «KPI», стоимость проекта — 2,6 млрд. долларов США, производство поли­этилена (2 фаза) ТОО «KLPE» стоимость проекта — 6,5 млрд. долларов США, создаст условия для развития предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, это позволит производить местную продукцию, способную конкурировать с импортными аналогами и сыграет важную роль в импортозамещении.

Реализация индустриальных проектов придаст импульс не только экономике региона, но и решению целого комплекса вопросов по улучшению социального благосостояния граждан.

Жилищный вопрос

Государство уделяет особое внимание обеспечению жильем населения.

Так, в рамках государственной программы «Нұрлы жер» в 2019 году в регионе обеспечено жильем 470 семей. В текущем году крышу над головой получили 323 семьи.

Программа «Бақытты отбасы»

Наряду с этим, в 2019-2020 годах по программе «Бақытты отбасы» обеспечено жильем 128 семей. До конца года планируется решить этот вопрос еще для 239 семей жителей региона.

Как известно,в настоящее время в сфере жилищного обеспечения реализуется пилотный проект «5-10-20». В его рамках акиматами рассматриваются возможности приобретения гражданами жилья в кредит.

По данному проекту предусмотрен следущий механизм кредитования граждан: кредитная ставка – 5%, первоначальный взнос — 10%, сроки кредитования – до 20 лет.

Сфера образования

Махамбет Досмухамбетов подробно остановился и на проблемных вопросах сферы образования. Актуальный вопрос: оплата труда педагогов. С начала текущего года зарплату педагогам подняли на 25 процентов. В будущем году доходы учителей возрастут еще на 25 процентов, проинформировал глава региона.

Первого сентября в 196 школ области пошли учиться 132 500 учеников. В школы пришел 101 молодой специалист, из них 20 — по программе «С дипломом — в аул!».

Решается и проблема аварийных и трехсменных школ. В настоящее время идет строительство трех школ, расчитанных в общем на 2100 учеников. Еще в двух школах возводятся пристройки на 120 мест каждая. Эти проекты будут завершены в текущем году. В результате проблема шести из двенадцати трехсменных средних учебных заведений в регионе будет решена.

Доказательством положительной демографической ситуации в области служит нарастающий спрос на места в детских садах. Вопросы по увеличению количества школ и дошкольных учреждений остаются на повестке дня и в этом учебном году. И это несмотря на то, что в прошлом году было сдано в эксплуатацию семь школ и девять детских садов, а уже в этом, соответственно, пять школ и три садика.

Здравоохранение

Пандемия внесла много корректировок в развитие сферы здравоохранения в области, сделав их решение первостепенным. Совсем скоро в регионе начнется строительство двух больниц.Выплачены дополнительные денежные вознаграждения работникам учреждений здравоохранения и участникам групп риска, привлеченным к мероприятиям по борьбе с пандемией коронавируса.

По словам спикера, за счет местного бюджета в высших медицинских учебных заведениях республикиобучаются 48 резидентов. В область прибыли 102 медицинских специалиста, получивших высшее медицинское образование, 89 молодых специалистов уже трудо­устроены.

В сфере экологии и защиты окружающей среды также предпринимаются конкретные шаги. Так, в результате онлайн-встречи представителей акимата области с неправительственными организациями и общественными активистами региона разработана «Дорожная карта». Крупные предприятия нефтегазовой отрасли, деятельность которых наносит вред окружающей среде, не должны ограничиваться озеленением и благоустройством только своих территорий, но и взять обязательства по улучшению экологического оздоровления других секторов областного центра и населенных пунктов региона. Как подчеркнул аким области, «у нас достаточно возможностей для достижения этих целей. Поэтому мы обязаны уже этой осенью начать выполнение поручения Президента по масштабному озеленению территорий».

В целом, соблюдение экологических требований должно стать нормой жизни каждого жителя области.

«Цифровизация – базовый элемент всех реформ», — подчеркнул в Послании Глава государства. Как обстоит дело у нас в регионе?

В Атырауской области в соответствии с программой «Цифровой Казахстан» проведены работы по цифровизации в таких отраслях, как транспорт и логистика, образование, здравоохранение, жилищно-коммунальном хозяйстве и в сфере органов правопрядка, безопасности города.

Также в области установлены и работают информационные системы геопортал, 109 и 112.

В своем Послании Президент особо остановился на вопросе по привлечению граждан в управление государством. Сегодня связь власти и общества в регионе активно развивается по нескольким направлениям. Осуществляются социальные проекты по расширению процессов самоуправления и активному привлечению населения к решению актуальных вопросов региона. Эта работа проводится при помощи НПО. В области действуют 9 общественных советов. В настоящий момент с целью усовершенствования связи между НПО, социальными предпринимателями, общественными активистами с руководством области и совместного решения значимых проблем создается областной сайт «Активный Атырау».

Перед страной стоят большие и сложные задачи. Для их решения требуется консолидация всего общества, огромный ресурс – молодежь.

– Самые главные ценности современности – знания и наука, труд и целеустремленность, ответственность и дисциплина, — подчеркнул Махамбет Досмухамбетов. – Наша задача развить эти качества в нашей молодежи. Так, они вкупе с национальными ценностями смогут сформировать будущее страны – воспитанное в духе казахстанского патриотизма молодое поколение. А это общая обязанность семьи, школы, органов власти, общественных институтов, всего просвещенного общества.

Резюмируя свое выступление, аким области отметил, что реализация задач, обозначенных в Послании Президента страны «Казахстан в новой реальности: время действий», требует четкой исполнительской дисциплины, грамотного и ответственного отношения всех исполнителей на всех уровнях власти.

Кайрат САТАЕВ,

Анжелика КИМ