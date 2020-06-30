Право на жизнь, или Человек собаке друг?

В Атырау не уменьшаются случаи обращения за медицинской помощью атыраусцев, укушенных собаками и кошками. А в социальных сетях прошла информация волонтеров-зоозащитников об отстреле кастрированных и обработанных собак, имеющих бирки в ушах. А такие животные, как известно, на людей не нападают.

ЧЕТВЕРОНОГИЕ БОМЖИ

«Прикаспийская коммуна» на своих страницах ранее уже поднимала тему бродячих животных в Атырау. Представители фонда «Доброе сердце» пытаются решить проблему большого количества бездомных кошек и собак в черте областного центра. На средства неравнодушных людей пытаются построить для их содержания питомник, проводят стерилизацию и кастрацию, при необходимости лечат и выпускают. В различных точках города сооружены кормушки, и добрые люди приносят туда еду. Каждый год бюджет выделяет по несколько миллионов тенге на ликвидацию бездомных Тузиков и Шариков, а животных меньше не становится. По мнению волонтеров, даже меньшие деньги вполне бы решили проблему с кастрацией и питомником.

По словам лидера фонда «Доброе сердце» Венеры Манасовой, в прошлом году было достигнуто соглашение, что мирных дружелюбных собак, привитых и стерилизованных, трогать не будут. В 2019 году была проведена большая работа по программе ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск), а также по соглашению с городским акиматом было потрачено 4 млнтенге на кастрацию, стерилизацию, вакцинацию и паспортизацию бездомных животных. У зооволонтеровбыла надежда, что и в 2020 году данный проект будет продолжен. Но не получилось, и стерилизация животных продолжалась лишь благодаря неравнодушным людям и бизнесменам. Теперь почему-то и этих собак стали уничтожать.

— У нас нет мест на базе, нам некуда девать собак с бирками. Мест недостаточно и пустые вольеры отсутствуют. Нам нужно, чтобы собак с бирками не трогали, они мирные и социализированные, никому не мешают. Мы связались с представителями городского акимата и договорились о встрече в понедельник, 29 июня, на которой будем обсуждать сложившуюся ситуацию, — надеется на положительный исход ситуации Венера Манасова.

ПЕС ЕГО ЗНАЕТ!

Защитники животных приводят свои доводы против отстрела, а у управления ветеринарии Атырауской области сотни обращений атыраусцев на отлов бродячих собак. Точнее, с начала 2020 года от жителей города поступило более 350 заявок. Закрывать на них глаза?

По данным областного управления ветеринарии, на сегодняшний день отловлена 2121 бродячая собака и кошка. Они уничтожены в специально отведенных местах. Отлов и уничтожение бродячих собак и кошек на территории города проводится в соответствии с положением «Об утверждении правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в населенных пунктах Атырауской области», утвержденным решением Атырауского областного маслихата от 13 марта 2015 года. В ветеринарии также пояснили, что в соответствии с правилами собаки и кошки, находящиеся в общественных местах (улицах, дворовых территориях, парках и других местах), считаются бездомными, соответственно, подлежат отлову и уничтожению, за исключением оставленных владельцами на привязи.

Стоит отметить, что согласно данным департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Атырауской области, в прошлом году за медицинской помощью с жалобами на укусы собак обратились 1 173 человека, в 2020 году – 398 человек. Поэтому сейчас ведется плановая работа по отлову и уничтожению бродячих собак и кошек, этим занимается специальная бригада КГП «Атырауская городская ветеринарная станция». Но письменных распоряжений об уничтожении всех собак, независимо от наличия бирки, в ветеринарии нет.

То, что животные могут быть агрессивными, примеров предостаточно. Однако часто собаки выказывают агрессию в отношении самих хозяев. Таких случаев в Атырау немало. А относительно недавно в Алматинской области женщина зашла в вольер к кавказской овчарке налить воды. Собака набросилась на нее и стала грызть руку, которой хозяйка стала прикрываться. С многочисленными рваными ранами лица, головы, рук, ног, тела пострадавшую доставили в больницу. Увы, врачи не смогли спасти руку. Женщина всегда откликалась на просьбы о помощи, активно помогала людям и животным. И вот, с ней случилась такая беда.

Но все-таки собака давно является верным ангелом-хранителем для людей. Хотя в нашей культуре, где собаки, по крайней мере, на словах и считаются лучшими друзьями человека, множество людей терпеть не может этих животных. А ведь собаки спасают человека там, где даже люди бессильны. Нет, они не смогут оказать первую медицинскую помощь, но собаки-спасатели способны подарить большее – жизнь.

С начала года в Атырауской области спасатели вели поиски 12 пропавших местных жителей. Найти удалось 10 человек, в поисках троих из них принимали участие бельгийские овчарки Гром и Обрег.

СОБАКИ И ЗВЕРИ

Откуда возникает жестокость к братьям нашим меньшим? Воспитание любви к животным жестокость породить не может. Помните недавний вопиющий случай, когда в Атырау мужчина душил беспомощную собаку руками, а после и вовсе дверью холодильника? Несчастное животное скулило и извивалось от боли. А живодеры снимали все происходящее на камеру. Такое происходит не только здесь. А жестокий отстрел бездомных собак в других городах страны, например, в Центральном парке культуры и отдыха Караганды? Тоже вызвало шок.

Что происходит с людьми? По словам Президента страны Касым-Жомарта Токаева, казахстанцы должны показать себя милосердной нацией и уделять внимание защите животных. Глава государства отреагировал на обращение известной французской актрисы Брижит Бардо и заявил о необходимости уделять внимание защите животных.

Напомним, в декабре 2019 года Брижит Бардо написала открытое письмо Касым-Жомарту Токаеву, в котором выразила «ужас и отчаяние» относительно судьбы бездомных животных в Казахстане. Он обратила внимание, что «в некоторых городах, таких как Атырау и Уральск, сжигают живых животных, перед этим используя вещества, вызывающие паралич. Как можно представить себе такую пытку в XXI веке?». Актриса заявила, что готова направить в Казахстан представителей своего фонда, чтобы помочь в решении вопросов стерилизации, идентификации животных, создания законодательной базы.

Стоит обратить внимание, что юристы и зоозащитники вышли с предложением ужесточить наказание. Чтобы в случае убийства беззащитного животного садисты отвечали по всей строгости закона. Казахстанские зоозащитные организации требуют принятия национального закона об ответственном обращении с животными. Петицию за введение такого закона подписали десятки тысяч казахстанцев.

На брифинге в СЦК министр внутренних дел ЕрланТургумбаев высказался о возможности ужесточения наказания за жестокое обращение с животными. По его словам, в последнее время в СМИ появилось очень много информации о жестоком обращении с животными, на каждый такой факт полиция реагирует. В Уголовном Кодексе есть статья 316 УК РК, однако санкции этой статьи очень маленькие. По части первой данной статьи предусмотрен штраф в размере 120 МРП, или исправительные работы в том же размере, или привлечение к общественным работам сроком до 120 часов, или арест до 30 суток. По части второй, когда предусмотрена группа лиц, санкции чуть выше, но не превышают 50 суток ареста. МВД анализирует и, возможно, выйдет с предложением об ужесточении санкций по этим статьям. Так что, пока по статье 316 Уголовного Кодекса «Жестокое обращение с животными» живодеров могут лишь оштрафовать на полмиллиона тенге или отправить за решетку максимум на месяц.

Но как животные становятся бездомными, объектами для отстрела, убийства живодерами, гибели под колесами автомобилей? Кто в этом виноват? Часто сами их бывшие хозяева обрекают их на верную гибель, выбрасывая, будто ненужную вещь. Вот и скитаются животные, сбиваясь в стаи. Бродячих собак и кошек меньше не станет, пока сами люди не начнут менять себя. Не надо брать животных как игрушку и не надо их выкидывать на улицу после первой оплошности. Не следует выпускать животных на самовыгул, так как они могут потеряться и погибнуть. Надо решать проблему таким образом, чтобы на улицах не было выброшенных не только собак, но и кошек.

Светлана НОВАК