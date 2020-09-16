Первый со знаменем Победы

Три года назад я, как журналист, вошла в состав казахстанской делегации, принимавшей участие в масштабной военно-исторической реконструкции одного из эпизодов битвы за Москву в деревне Лызлово. Участники этого мероприятия — молодые люди из России, Беларуси, Украины, Литвы — в разговоре со мной отмечали неоценимый вклад казахстанцев с фашистами. За день до вылета мы побывали в музее Великой Отечественной войны, что на Поклонной горе. Состоялась интереснейшая экскурсия, а когда зашел разговор до исторического момента – водружения красного знамени над Рейхстагом — мои соотечественники с сожалением отметили, что о лейтенанте Кошкарбаеве экскурсовод не проронил ни слова.

Почему не дали Звезду?

Почему же офицер из Казахстана Рахимжан Кошкарбаев, один из первых водружавший победное знамя на здании логова фашизма, не получил звания Героя Советского Союза?

Главный научный сотрудник алматинского Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова Кайдар Алдажуманов рассказывает, что лично был знаком с Рахимжаном Кошкарбаевым. Кайдар Сесембаевич работал в отделе истории Великой Отечественной войны упомянутого института. Тогда ректором был академик Нусупбеков — известный ученый, фронтовик, воин-панфиловец, который ежегодно ко Дню Победы организовывал научные конференции.

Однажды он вызвал Алдажуманова к себе в кабинет и попросил отнести приглашение Кошкарбаеву. С тех пор Алдажуманов и знал знаменитого фронтовика. Он вспоминал, что Кошкарбаев был интеллигентным, жизнерадостным человеком. Но иногда в общении с ним чувствовались нотки обиды от того, что его подвиг недооценили и не дали звезду Героя.

— В этом виноват маршал Советского Союза, командующий I Белорусским фронтом Георгий Жуков, — убежден собеседник. — Когда представляли участников штурма рейхстага к званию Героя Советского Союза, Жуков дал указание – в первую очередь присвоить звание тем, кто с 1941-го живым дошел до Берлина. Тогда существовало негласное положение: один должен быть русским, другой – грузином. Грузина не нашли – абхазца отыскали, младшего сержанта Мелитона Кантария, и сержанта Егорова. Их двоих и представили к званию Героя Советского Союза.

Кайдар Алдажуманов уверяет, что Рахимжан Кошкарбаев первым водрузил штурмовой флаг. И вот как он это объясняет:

— С разных сторон рейхстаг штурмовали три дивизии. Представляете, какая плотность была? В каждом полку имелись свои знамена, штурмовые флаги. И Кошкарбаеву дали такой флаг – мол, идите, водрузите. Наш солдат потом мне рассказывал: «Мы три часа с Григорием Булатовым ползли по открытому плацу до ступенек рейхстага! И, наконец, водрузили флаг». А когда Кошкарбаева представили к званию Героя Советского Союза, придрались, что он слишком мало участвовал в войне.

Между тем Кошкарбаева призвали в ряды РККА в 1943 году. Он был отправлен во Фрунзе — нынешний Бишкек, на курсы офицеров в военное училище. Окончив его, получил звание младшего лейтенанта, потом — лейтенанта. Затем попал на I Белорусский фронт в 674-й полк 150-й стрелковой дивизии.

— Заметили в анкетных данных Кошкарбаева, что он только с осени 1944-го на войне, потому его и наградили орденом Красного Знамени, — утверждает Алдажуманов.

Спустя пятнадцать лет после Победы на Кошкарбаева вышли из ГДР, где находились советские войска. Рабочие одного из заводов, впечатленные подвигом Рахимжана, нашли и пригласили его в Берлин. Они включили его в состав своей бригады, выполняя за него нормативы. С тех пор Кошкарбаев на виду.

— В 1959 году председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР Жумабек Ташенев направил в Москву представление о том, что Кошкарбаев первым водрузил штурмовой флаг на рейхстаге, — продолжает Алдажуманов. — Ташенев сообщал в письме, что в свое время необходимо было представить Рахимжана Кошкарбаева к званию Героя Советского Союза, но ему так звание и не присвоили. И поэтому, мол, просим восстановить справедливость. Письмо было адресовано председателю Президиума Верховного Совета СССР Ворошилову, который, в свою очередь, направил резолюцию Министерству обороны СССР дать заключение. Минобороны, подняв архивы, обнаружило: Кошкарбаев был награжден за этот подвиг еще в 1945 году орденом Красного Знамени. А посему дали заключение, в котором говорилось: «Мы считаем, что эта награда достойна его подвига». И вопрос автоматически был закрыт.

Вручали только орден

Историк признается, что известно немало случаев, когда солдаты-казахи заслуживали звания Героя Советского Союза, их представляли к награде, но вручали только орден Ленина. И из-за этого сложилось мнение, что тогда это делалось специально, чтобы обделить казахских бойцов.

Известный писатель из Атырау Бекет Карашин даже предположил, что настоящие Герои Советского Союза так и остались безвестными.

— Если копать архивы и документы, то распиаренные герои войны — просто везучие или обласканные властью. Настоящие же герои остались безвестными или затертыми в тень. Например, Боран Нысанбаев из Индерского района совершил такой же подвиг, как Матросов, но гораздо раньше него, а звезду Героя получил только после войны, и то в результате многих писем, направленных в Минобороны, — уверен Бекет Карашин.

— В Панфиловской дивизии был знатный снайпер Толеугали Абдибеков, — говорит историк Алдажуманов. — О нем, уничтожившем 398 фашистов, упоминается в учебниках по истории Казахстана. Погиб он в 1944 году в Новосокольниках, что в Псковской области. Акай Нусупбеков, курировавший Панфиловскую дивизию, после смерти Абдибекова обнаружил его документы, отправил к нам, в Казахстан, в Академию наук на имя Сатпаева. В письме говорилось, что необходимо прямо сейчас собирать материалы о героизме казахстанских бойцов. Абдибекова представили к званию Героя Советского Союза, но наградили орденом Ленина.

Или, например, в 100-ой бригаде солдат Ибраим Сулейменов уничтожил порядка 230 фашистов. Его также представили к званию Героя, но вручили лишь орден Ленина.

— Все это объясняется тем, что в 1944 году на линии Северо-Западного фронта особых успехов не было — там были прорывы линии обороны противника, — говорит Алдажуманов. — И иногда получалось так, что не присваивали звание Героя. Что, конечно, обидно. Но так бывало в советский период не только на фронте. Например, Казахстан давал миллиард пудов зерна, и сельхозников награждали званиями Героев Социалистического Труда, орденами, медалями. А когда урожая не было, то не награждали. Также и на фронте.

Профессор КазНУ Лайла Ахметова считает, что были действительно веские причины, по которым не всем солдатам из Казахстана присваивали звание Героя Советского Союза.

— Теперь каждая страна пишет о своих героях – казахи о казахах, узбеки об узбеках и т.д., — заявила «ПК» Л. Ахметова. — Насчет подвигов: есть обиды у жителей Казахстана, в том числе и в отношении Рахимжана Кошкарбаева – первым он установил знамя над Рейхстагом или не первым. В нашем обществе сейчас бытует мнение, что казахам часто не присваивали звания Героя Советского Союза, недооценивая их подвиг. Но я, например, считаю, что это делали по каким-то причинам, которые надо просто объяснять.

Не дошли до Кремля

Историк и писатель Жумабай Доспанов посвятил много лет исследованиям об офицерах-казахах — участниках Великой Отечественной войны. А недавно в свет вышел его трехтомник из серии «Не ставшие Героями Советского Союза». В книге речь идет о тех солдатах, которые были представлены к Героям, но так и не присвоили это звание. Причем, автор рассказывает не только о казахах, но и о всех, кто героически сражался в 1941-1945 гг.

Начал свой проект Доспанов в год празднования 70-летия Победы. Тогда, в феврале 2015-го, он обнаружил данные о полутора тысячах фронтовиков, которым так и не присвоили звание Героя Советского Союза. В течение последующих пяти лет он выявил сведения о 8 097 человек (на 1 марта 2020 года), которым должны были, но так и не присвоили «Героя».

— Из них 5 335 — уроженцы Российской Федерации, 1 521 – Украины, 417 – Казахстана, 157 – Узбекистана, 117 — Грузии, 115 – Азербайджана. Остальные — из восьми бывших союзных республик, и даже родившиеся в Турции и Китае, — рассказывает Ж. Доспанов. — Из этих восьми тысяч с лишним фронтовиков, вошедших в книгу, не стали дважды Героями 249 человек, трижды Героями – 24 человека, один человек вообще должен был стать четырежды Героем Советского Союза. Кстати, Вторую мировую войну в звании трижды Герой Советского Союза закончили всего три человека — маршал Г.К. Жуков, летчики И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин. Из выявленных в ходе работы в архивах Минобороны РФ 417-и казахстанцев не стали дважды Героями Советского Союза 19 солдат и трижды Героями Советского Союза — один.

«Наверняка, многие подумают: в России и Украине есть сотни историков-исследователей. И неужели за последние пятьдесят лет они не смогли подготовить и выпустить такую же книгу о фронтовиках, которые официально представлены к высшей награде, но не стали Героями Советского Союза? Мол, почему же один казахстанец единолично выполнил этот адский труд всего за пять лет? – размышляет Жумабай Доспанов. – Постараюсь ответить. По Указу Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза или награждения орденом Ленина и орденом Славы І степени, без особого труда можно найти Героя. На войне представление на особо отличившегося в боях фронтовика к высшей правительственной награде производилось от имени командира отдельного батальона, дивизиона, полка, бригады, дивизии, корпуса. Представление рассматривалось вышестоящим командованием, и почти каждая вторая кандидатура не доходила до Кремля.

Ученым и военным было очень трудно и сложно находить не получивших Героя Советского Союза среди более 20 миллионов фронтовиков, потому что вместо высшей награды они награждались орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова І, ІІ, ІІІ степеней, Кутузова І, ІІ, ІІІ степеней, Богдана Хмельницкого І, ІІ, ІІІ степеней, Александра Невского, Отечественной войны І и ІІ степеней, Красной Звезды, Славы ІІ, ІІІ степеней — всего 17 орденов разного достоинства…».

Доспанов признается, что вот уже десять лет его ежедневным трудом стала исследовательско-поисковая работа по проекту «Қазақстандық қаһармандар» («Казахстанские герои») совместно с известными атыраусцами Бактыкожой Измухамбетовым и Койшигулом Жылкышиевым. Выпущены книги «Казахские офицеры Второй мировой войны», «Он сражался», «Женщины-фронтовики Казахстана». Все эти полноценные книги, где охвачено около 30 тысяч фронтовиков-казахстанцев со всеми документальными данными, вышли в свет впервые в истории Казахстана.

Доспанов уверен, что трехтомник «Не ставшие Героями Советского Союза» «следует использовать для воспитательной работы в духе военного патриотизма не только в Казахстане, но и в постсоветских государствах». Прочтя его труд, возможно, в обществе не возникнут вопросы, почему не дали Героя и кто виноват.

Казах и в Бресте казах

Упомянутый мною историк Кайдар Алдажуманов вспоминает, как пять лет назад его пригласили в Москву на международную научную конференцию к 70-летию Победы.

— Меня включили в состав оргкомитета этой конференции и поручили провести ее в Институте всеобщей истории Российской Академии наук, — рассказывает он. — И вот выступает на конференции молодой ученый из Ташкента. И представляете, он Малика Габдуллина — Героя Советского Союза, казаха, и всех наших казахстанских солдат, приписывает к узбекам и начинает рассказывать об их подвигах! После окончания его доклада я к нему подошел и спросил, мол, почему вы так врете? А молодой «историк» отвечает: «Ну, какая вам разница?..»

Насчет ложной информации Лайла Ахметова отмечает, что в последнее время в некоторых странах манипулируют фактами.

— Например, по Брестской крепости: россияне сначала писали, а потом и я принялась исследовать, что 125-й стрелковый был казахским полком, — сообщает Лайла Сейсембековна. — Считается, что в Брестской крепости было около тысячи казахов, а киргизов – пять-шесть. Но в прошлом году читаю материал о киргизах, участвоваших там. Так вот, киргизы написали, что 125-й стрелковый полк был… киргизским!

…Героем Рахимжан Кошкарбаев все-таки стал. У себя на Родине и спустя многие десятилетия после войны Указом Президента Республики Казахстан ему посмертно было присвоено высшее в республике звание Халык Каhарманы — Народный Герой.

Надежда ШИЛЬМАН