Печать добра

Помните, «У попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил…». Слова этой дурацкой песенки в последнее время все чаще лезут в голову. Связано ли это с тем, что в казахстанскую инфоленту все чаще захаживают сообщения о случаях живодерства, определить точно не могу, не психолог по специальности, но пищу для переживаний и размышлений они дают скотскую.



ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА



Что такое с нами, с казахстанцами, происходит, если наши инфоповоды – всё о том, что в нашей стране душат, насилуют собак, поджаривают и вбивают им в голову гвозди, заливают кошкам глаза клеем, забивают тюленей камнями и палками? Бррр….Причем, в последнее время таких новостей настолько много, что невольно задумываешься, а не отрабатывает ли кто-то ненашенский, свой собственный сценарий, вытаскивая на свет все самое мерзкое, гнилостное, варварское. И ведь цель-то под это дело подбить можно: формирование негативного имиджа государства, иначе говоря, продолжение дела небезызвестного фильма «Борат», который, хотим мы того или нет, остается пока своеобразным маркером для иностранцев. Страшно. Страшно становится после чтения казахстанских новостей. Ну, есть желающие приехать к нам в Казахстан? Приезжайте, да и инвестиции не забудьте, у нас тут климат инвестиционно привлекательный, людям живется хорошо, а собакам, да не обращайте на них внимания, им и смерть собачья… Да, и прежде чем к нам ехать, не забудьте проконсультироваться с Бриджит Бардо, которую ужасают жестокие способы уничтожения бездомных животных в Казахстане, о чем она и писала в открытом письме Президенту Касым-Жомарту Токаеву.



К чему я все это? Да к тому, что информационное поле – идеальная площадка для формирования общественного мнения, отличный инструмент для манипуляций. И в случае, к примеру, с нашими доморощенными живодерами, это могло быть стопроцентным попаданием в ту самую выдуманную мной цель. Значит ли это, что я, будучи представителем прессы, выступаю против свободы слова, за цензуру? Ни в коем разе. Говорить правду, какой бы некрасивой она ни была, – долг журналистов. Суть проблемы в том, что в погоне за хайпом, мы, сами того не ведая, рисуем извращенную картину мира, где вокруг только садисты, детоубийцы, педофилы и коррупционеры. Это ли правда?



Мы, журналисты, даем людям, которые нас читают, свою версию социального мира, исходя из информационной повестки и редакционной политики, заточенной на просмотры, лайки, рейтинги. Мы изобретательны во всем, что касается подачи информации, и на каком-то этапе становимся циниками.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ



Сегодня, по данным Министерства информации и общественного развития РК, в Казахстане зарегистрировано 3669 СМИ, из которых 2964 составляют периодические печатные издания, 161 — телеканалы, 73 — радио, 471 – информационные агентства и сетевые издания. Парадоксально, что, несмотря на рост числа СМИ, и прежде всего, интернет-ресурсов, доступ граждан к полноценной информации сужен. Новостные сайты, информационные агентства в основном дублируют одни и те же новости, соревнуясь лишь в яркости заголовков. И, как результат, нас мягко принуждают питаться новостным фаст-фудом — быстро, сытно, местами вкусно и … ни о чем. Наше информационное поле, представляя количественное разнообразие, не может похвастаться качеством, уникальностью контента. Аналитика, расследования, публицистика безропотно отходят в тень. Где различные точки зрения, мнения и позиции, где политическая борьба различных социальных групп и сил? И почему у нас все это так вяло? В сухом остатке мы имеем то, что имеем: снижение доверия к СМИ и популярность диванных экспертов-блогеров.



Между тем сегодня в мире основные войны ведутся не на полях сражений, они – в информационном поле. Здесь не льется ручьями кровь – ушатами и ведрами выбрасываются потоки лжи и полуправды, пулеметными очередями строчат клавиатуры, взрываются информационные бомбы в виде слухов и «информации из достоверных источников». А последствия этой войны не менее страшны – ведь после нее, как правило, начинается хаос и майданы.

Вот многие из нас думают, что мирное небо над нашей головой – это некая константа, данность. Мы, казахстанцы, народ мирный. Да, нельзя не согласиться с этим, но и важно понимать, что в основе этого лежит государственная политика, в том числе информационная. Сбои бывают, надо признаться, но это работает и дает результаты. Так имеем ли мы право пустить это дело на самотек?

КАК НЕ ВЫЙТИ В ТИРАЖ



На прошлой неделе в областном акимате прошло заседание Общественного совета, где обсудили житье-бытье региональных газет, проводящих государственную информационную политику, (см. «ПК» от 11.09.20 г. – «Депутаты, тут про вас написали…»). Говоря о падении тиража периодических изданий, председатель совета Мурат Утешев констатировал, что сегодня организация подписной кампании — головная боль «Казпочты» и редакций газет, остальные же самоустраняются, объясняя это тем, что ничто не обязывает их заниматься этим делом.

-Между тем газеты являются трибуной все тех же акиматов и общественных организаций, которые обязаны отчитываться в СМИ о своей работе, показывать ее, — подчеркнул тогда он.



Принимая в целом точку зрения уважаемого аксакала, хотелось бы внести небольшую, но важную, ремарку. Газеты – не трибуна акимата, не личная вотчина чиновников, газеты взяли подряд на проведение государственной информационной политики, которая состоит в предоставлении максимально полной и достоверной информации населению. И чтобы не было недопонимания отметим, что в нее не входит написание сугубо реверансных статей в адрес акимата. Согласитесь, это было бы просто безответственно — тратить государственные деньги столь бездарно. Поэтому здесь актуализируется вопрос выстраивания эффективного механизма сотрудничества государственных органов и представителей масс-медиа, чтобы ответы на журналистские запросы не пылились на столах чиновников, которые, как справедливо заметил Мурат Утешев, не удосуживаются реагировать на критику.



Власть и СМИ должны работать над тем, чтобы стать равноправными партнерами, усилия обеих сторон должны быть направлены на устранение информационных перекосов, создание сбалансированного информационного пространства. И, уверена, нельзя допустить разрушения региональных государственных СМИ, которые, помимо всего прочего, выполняют культурологическую и патриотическую миссию.



Замзагуль НУРГАЛИЕВА