Обыкновенная доброта

Благотворительность. Нынче учреждаются фонды и помогают больным, жертвуют детским домам и одиноким престарелым, просто подают бедным на улице. Кто-то все, что делает, предает гласности, а кто-то подчеркнуто скрывает свои добрые дела. По-своему правы и те, и другие. Ведь хороший пример вдохновляет других, поэтому о добрых делах лучше знать. Но есть категория людей, которая помогает нуждающимся, случайно встречающимся на пути, протягивая руку помощи, и идет дальше. Для таких граждан благотворительность – потребность души: сделал доброе дело и забыл. Об одном таком случае и хочу рассказать.

ОДИН В АЭРОПОРТУ

Дело было в начале девяностых. Советский Союз трещал по швам. Окончив школу, Нурлыбек решил продолжить учебу и не где-нибудь, а в лучшем вузе республики – КазГУ. Еще с детства он мечтал стать журналистом, и родители отнеслись к юноше с пониманием. Решив не препятствовать стремлению сына, они, тем не менее, не стали и особо способствовать воплощению его мечты. А потому купили билет на авиарейс до Алма-Аты, дали денег, и старший брат привез Нурлыбека в аэропорт Гурьева. Не дожидаясь отлета самолета, брат попрощался и, наказав почаще писать письма, уехал по своим делам. Нурлыбек, находясь в зале аэропорта, стал осматриваться по сторонам. Высокого дядю, одетого с иголочки, он выделил сразу. Весь вид и поведение этого человека излучали уверенность, а потому вызывали доверие юноши. Нурлыбек подхватив свой большой чемодан, пробрался поближе к нему и уселся на скамью рядом с ним. Тут прозвучало объявление, что рейс Гурьев-Алма-Ата задерживается. Сначала рейс задержали на два часа, а потом еще на десять.

К тому времени представительный незнакомец обратил на Нурлыбека внимание, расспросил кто он и откуда. А когда стало ясно, что сидеть в аэропорту еще долго, посоветовал сдать чемодан в камеру хранения. Нурлыбек не хотел, потому что не знал, как это делается. Заметив растерянный вид юноши, мужчина взял его чемодан и повел в сторону камер хранения. Передав багаж русской женщине, он получил квитанцию и вручил ее молчавшему Нурлыбеку, который по-русски не понимал. «А как я получу чемодан обратно?». Мучимый этим вопросом, будущий журналист решил остаться рядом с незнакомцем, вызывавшим доверие. И когда мужчина вышел из здания аэропорта и сел в такси, Нурлыбек молча уселся на заднем сиденьи машины.Подъехали к многоэтажке по улице Сатпаева, где жильцы одной из квартир встретили их весьма радушно, накрыв дастархан. Радостный хозяин дома распечатал бутылку водки, а Нурлыбек остался на кухне и стал обедать с детьми. Никто особого внимания на него не обращал. Потом хозяйка пригласила его прогуляться по городу. Впервые в жизни Нурлыбек посетил городской парк, где вместе с детьми хозяев дома покатался на аттракционах. Вернулись домой под вечер, когда попутчик с хозяином спали. Мальчик заволновался — а вдруг опоздают на рейс? Но все обошлось. Ближе к десяти вечера вышли из дома, поймали частное авто и приехали в аэропорт. Тут случилось нечто, что заставило Нурлыбека зауважать и довериться попутчику еще больше. В салоне машины рядом с водителем сидел его товарищ. Когда приехали в аэропорт, второй стал требовать вдвое больше оговоренной суммы – мол, надо платить за каждого пассажира в отдельности. Это сильно рассердило попутчика Нурлыбека. Он вышел из «жигулей» и со словами «Совсем совесть потеряли, я вам покажу, как народ грабить!» схватил того за грудки. В конце концов, вместо пяти требуемых рублей попутчик бросил на сиденье смятую трешку и направился в зал аэропорта. Нурлыбек молча последовал за ним.

Здесь оказалось, что рейс отложили на следующее утро. Дядя каким-то образом договорился о ночлеге в здании рядом с аэропортом, где они благополучно переночевали. Наутро, получив багаж, они, наконец, улетели.

В АЛМА-АТЕ

В самолете Нурлыбек надеялся по прилете распрощаться с попутчиком, но не тут-то было. Никто в столичном аэропорту его не встречал. Телеграмму знакомым родители отбили, но видимо, встречающие разминулись из-за опоздания самолета. И снова такси, гостиница «Колос», краткая беседа у административной стойки, баночка черной икры как презент администратору. И — одноместный номер с телевизором.

Поселившись в номере, мужчина кому-то позвонил и о чем-то договорился. «Сиди здесь, сейчас за тобой приедут» — сказал он и исчез. Через некоторое время действительно пришел незнакомый парень. Он не только отвел Нурлыбекав университет, но и помог сдать документы на факультет журналистики, а потом объяснил, как добраться обратно до гостиницы.

Никогда прежде Нурлыбек так не жалел, что не знает русского языка. Выходя из здания КазГУ, он просто заблудился. Все, к кому он обращался, его не понимали. Вернее, о том, что он ищет гостиницу «Колос», алматинцыконечно, знали, но их пояснения не понимал сам юноша. Помыкавшись, Нурлыбек решил, что самое простое — поймать такси. Так и сделал. Таксист-казах без всякого стеснения потребовал двадцать пять рублей — очень большие деньги! Но деваться было некуда, и паренек забрался в машину. Гостиница оказалась рядом, буквально в трех минутах езды. Возмущаться Нурлыбек побоялся и молча протянул таксисту фиолетовую банкноту – целое состояние! Таксист усмехнулся и отвел руку мальчишки: «Ладно, я тоже когда-то был таким». Не взяв ничего, он высадил пассажира и уехал.

ГОСТИНИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Нурлыбек поселился в гостинице, заняв единственную кровать в номере. Освоившись, он узнал, где находится Пушкинская библиотека. Так продолжалось несколько дней. С утра он уходил в библиотеку, готовился. Возвращаясь в гостиницу, заходил по дороге в столовую. А его взрослый попутчик объявился только через неделю. Как выяснилось, все это время он жил у знакомых, а приехал в Алма-Ату защищать кандидатскую диссертацию. Как-то вечером он пришел в гостиничный номер в компании друзей и, быстренько накрыв стол, выпил с ними коньяк и также неожиданно исчез. Нурлыбек понял, что гостиничная жизнь близится к концу, начал искать «запасной аэродром». А на следующий день встретил в вестибюле все ту же женщину, которая их вселяла. Та повела его к холодильнику, стоявшему в конце коридора, открыла дверцу и показала ему колбасу, сыр, кефир и другие продукты. Затем объяснила, что номер оплачен еще на трое суток, и еда предназначена ему. А его благодетель, как оказалось, уехал.

ПОСЛЕ ВУЗА

За оставшиеся три дня Нурлыбек нашел знакомых и окончательно обустроился в столице. Успешно сдав экзамены, стал студентом журфака КазГУ. По окончании университета судьба забрасывала Нурлыбека в разные регионы Казахстана, где он работал в газетах, на телевидении и даже в рядах казахстанских вооруженных сил, получив звание капитана.

Сейчас Нурлыбек Гизатов — сотрудник пресс-службы одной крупной нефтяной компании. А того случайного добропорядочного попутчика он никогда не забывал. А зовут человека, помогшего незнакомому юноше сделать первые самостоятельные шаги во взрослой жизни, БагитАйдашев.

…Спустя много лет Нурлыбек нашел его, чтобы выразить благодарность. Тот просто ответил: «Бывали такие случаи, но разве все упомнишь!». Сегодня Багит Айдашев – сельский предприниматель. Рассказ о нем, о его семье и деятельности на благо народа – тема отдельная и дело будущего.

Кайрат САТАЕВ