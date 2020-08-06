Об аномальных закономерностях

Может ли пандемия Covid-19 являться следствием масштабного изменения климата? Посмотрите, что сегодня происходит в мире — настоящий погодный беспредел — наводнения, заморозки среди лета, засуха, а где-то, где обычно влаги днем с огнем не сыщешь, проливные дожди. Что на это влияет и можно ли управлять этим процессом?

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

Директор Научного центра региональных экологических проблем, академик, доктор наук МуфтахДИАРОВ считает, что идет небывалая в истории человечества борьба между техногенными процессами, влияющими на климат на планете, и естественными явлениями природы. Особую тревогу вызывают у ученого происходящие в настоящее время физико-химические процессы в воздушной оболочке Земли — в ней имеется более двух миллионов химических соединений, а изучено около полутора-двух тысяч. И как они воздействуют на воздушную среду? Между тем некоторые из загрязнителей служат своего рода катализаторами атмосферных явлений: ливней, снега, торнадо, землетрясений, цунами.

— Жизнь на Земле не может существовать без воздуха. Кислород на Земле производят леса и другие зеленые растительные покровы. Но в процессе технологического развития они исчезают. Тем временем, расход кислорода огромный. Человек за сутки употребляет около 12 кг воздуха. А каждый автомобиль за 1000 км пробега расходует годовую норму кислорода на одного человека! Сейчас, на начало августа 2020 года, только в нашем регионе эксплуатируется около 160 тысяч автомобилей. Если у каждого автомобиля годовой пробег в среднем составляет 15 тысяч км, то они суммарно «съедают» годовую норму кислорода больше одного миллиона человек, — дает раскладку Муфтах Диарович.

— Нас все время пугают разрушением озонового слоя…

— Озоновый слой служит как бы природным экраном Земли, защищающим все живые организмы от губительного действия ультрафиолетовых лучей Солнца. Беда в том, что за последние годы в нем появились огромные дыры. И его разрушение продолжается. Наибольшая концентрация озона располагается на высоте 20-25 км. При трансконтинентальных, сверхдальних рейсах воздушные лайнеры его систематически разрушают. Территория Казахстана не исключение — запуск ракетоносителей с космодрома Байконур на это тоже влияет.

Замечено, что погода меняется, причем радикально: там, где было холодно, становится тепло, и наоборот. Чем это вызвано? М. Диаров соглашается с учеными зарубежных стран, что критические изменения климата Земли — следствие глобального загрязнения окружающей среды. Аномальные атмосферные процессы активизировались — просыпаются вулканы, дремавшие в течение двух и более веков. По территории США торнадо проходят сотнями, а на некоторых участках земного шара за считанные часы выпадают полугодовые и годовые нормы осадков.

Однако у ученых нет единой точки зрения на эти процессы. Одни считают, что нас ждет глобальное потепление, другие заявляют о глобальном похолодании. Но за последние 450 тысяч лет в истории Земли было шесть циклов чередования похолодания с периодами потепления. Каждый цикл длился до 100 тысяч лет. Что же получается? Смена погоды запрограммирована изначально?

— Муфтах Диарович, в одном из выступлений вы говорили о том, что нас ждет глобальное похолодание. Расскажите подробнее.

— Изучение истории климата Земли показывает, что похолодание наступает примерно через 100 тысяч лет. С чем это связано — непонятно. Но я уверен, что на Земле наступит очередной ледниковый период. Причем гораздо быстрее, чем думают многие. Но раньше нас ждет малый ледниковый период. Существуют объективные факторы — например, снижение солнечной активности. Ранее ученые считали, что ледниковый период может начаться через 10 лет — худший вариант, или через 40-100 лет — лучший вариант.

В ШАГЕ ОТ ПРИРОДНОГО КОЛЛАПСА?

Но давайте вспомним, каким был январь 2020 года? Самым теплым первым месяцем года за всю историю наблюдений, и в Атырауской области в том числе. А период с 2010 по 2019 годы вообще самым теплым десятилетием. По данным различных источников, в прошлом году объемы промышленных выбросов в атмосферу снизились в развитых странах, но в развивающихся странах они увеличились, поэтому общая тенденция практически не изменилась. Это приведет к дальнейшему таянию ледников, повышению уровня моря, засухам и тепловым волнам. Как предупреждают специалисты, к концу столетия это означает повышение температуры на 4-5 градусов. Процесс таяния ледников уже ускорился: с 2002 по 2016 годы ледяной покров Гренландии терял около 260 гигатонн льда в год. Потери в прошлом году составили уже 329 гигатонн.

На фоне таких данных в свет выходит все больше исследований, прогнозирующих, что климатический коллапс ждет нас не к концу века, а уже к 2030 году. Температура может подняться на 1,5°C, что сделает экстремальную погоду нормой. Наступающие океаны — это одно, засухи и волны жары могут сделать ведение сельского хозяйства невозможным, а чем это чревато, понятно и без всяких объяснений.

Потепление также грозит болезнями. Так, есть мнение, что климатические изменения приведут, например, к тому, что тропические болезни распространятся в северных странах, а эпидемии гриппа станут круглогодичными. Может быть, и нынешняя пандемия коронавирусной инфекции тоже следствие глобального изменения климата? Будем надеяться, что со временем ученые смогут ответить и на этот вопрос.

Итак, климат на Земле продолжает меняться, а процессы, сопровождающие его, до конца не изучены. И несмотря на то, что прогнозирование — дело неблагодарное, но все же необходимое. Кстати, а какой будет погода нынешней осенью? Солнечной? Ветреной? Осень начнется с ясной погоды, сообщает РГП «Казгидромет». Аномальная летняя жара в Казахстане сменится не менее теплой осенней погодой. По информации «Казгидромета», нас ждет малооблачный сентябрь, осадки выпадут меньше положенной нормы.

СПРАВКА «ПК»

Ученые предлагают различные способы сокращения концентрации опасных парниковых газов, в том числе перевод всей энергетики на возобновляемые источники энергии ВИЭ (солнце, ветер, дождь). В настоящее время доля ВИЭ в общем объеме энергии составляет около 2%. Республика Казахстан, несмотря на наличие в своих недрах огромных природных богатств, включая углеводороды, намерена активно развивать возобновляемые источники энергии. Поэтому Казахстан взял на себя обязательства довести долю ВИЭ до 3% в 2020 году, 10% — в 2030 году и 50% — в 2050 году.

ВРЕЗКА

В первой декаде августа неустойчивая погода будет связана с циклонами, атмосферными фронтами, прохождение которых обусловит кратковременные дожди, на западе, севере, востоке и юго-востоке страны. Во второй и третьей декадах дождливые и прохладные дни будут сменяться жаркими и малооблачными. Прогнозируется колебание температуры воздуха: в северной половине страны ночью — от +12+20°С до +7+15°С, днем — от +23+30°С до +15+23°С; в южной половине и на западе ночью — от +15+23°С до +10+18°С, днем — от +30+39°С до +23+30°С.

Светлана НОВАК