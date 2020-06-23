О зараженных полицейских, дебоширах на кухне и резонансных преступлениях

Накануне Дня казахстанской полиции, который отмечается в республике 23 июня, мы встретились с начальником департамента полиции Атырауской области КамзойУМБЕТКАЛИЕВЫМ, который рассказал, как в условиях чрезвычайного положения и карантина сотрудники правоохранительных органов, рискуя своим здоровьем и жизнями, достойно выполняли свои обязанности.

— Камза Бактыгалиевич, с какими трудностями столкнулись полицейские при несении службы по охране общественного порядка при чрезвычайном положении из-за пандемии и карантина?

— В принципе, особых трудностей не возникало. Был создан оперативный штаб и рабочая группа, незамедлительно были приняты все необходимые меры с уполномоченными органами. Вместе с тем, в первые дни режима ЧП наблюдалось некоторое недопонимание со стороны общественности. Многие недооценивали проводимую нами работу и выступали с критикой в наш адрес. Однако наша работа в первую очередь заключалась в том, чтобы не дать распространиться вирусу среди населения и обеспечить спокойствие людей в этот непростой период.

— При ЧП полицейским круглыми сутками приходилось патрулировать улицы, нести дежурство на границах города. Какова была реакция людей в отношении стражей правопорядка, когда им запрещали проезжать через блокпосты?

— Конечно, большинство людей понимали необходимость ограничений передвижения. Однако были несознательные граждане, которые умышленно нарушали правила режима. Были созданы мобильные группы, которые выявляли факты незаконного проезда по бездорожью. Также использовали дроны. Выявили почти 100 фактов незаконного проезда блокпостов. Нарушителей наказали в административном порядке. Режим ЧП был отменен, но сотрудники полиции до сих пор продолжают нести службу в усиленном режиме.

— Получается, чаще всего приходилось бороться с нарушителями, которые пытались пересечь границу города, несмотря на режим карантина. А сколько самих полицейских, заразившихся Covid-19?

— Многие сотрудники, задействованные в охране карантинных мест, на блокпостах, практически месяцами не контактировали со своими близкими и родными. Это для того, чтобы обезопасить их от заражения коронавирусной инфекцией, так как наши полицейские совместно с медицинскими работниками находятся практически на передовой борьбы с Covid-19.

Однако и наши сотрудники подверглись заражению инфекцией, но при этом все они выздоровели и приступили к исполнению своих служебных обязанностей.

МОРДОБОЙ У ТЕЛЕВИЗОРА

— Если в большинстве люди при чрезвычайном положении находились дома, то это повлияло на статистику преступлений и правонарушений?

— Да, количество преступлений и правонарушений снизилось, и значительно. На 45% меньше зарегистрировано причинения вреда здоровью, изнасилований — на 23%, грабежей — на 34%, хулиганств — на 42%. Количество краж снизилось на 48%. Пошли на снижение уличная и подростковая преступность. Наблюдалось увеличение количества вызовов по части семейно-бытовых отношений, однако роста преступлений в этой сфере не допущено. Виновных привлекли к административной ответственности, семейных дебоширов ставили на учет.

— В целом, какие виды преступлений растут или, наоборот, снижаются?

— В регионе почти все виды преступлений снизились, кроме мошенничества, но и их рост составляет всего 1,2%.

У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ

— Не менее тяжкие преступления совершают представители деструктивных религиозных течений — у них находят компоненты взрывчатки, более того они занимаются пропагандой терроризма. Все это вызывает тревогу.

— Действительно, имеются факты задержания представителей деструктивного религиозного течения. В основном такие люди получают религиозные знания через запрещенные лекции и видеоролики, выложенные в социальные сети идеологами радикального ислама. Их лекции запрещены на территории Республики Казахстан. Правоохранительными органами совместно с управлением по делам религий проводится мониторинг по выявлению и ограничению доступа к запрещенным аудио-, видеоматериалам. Проводится профилактическая и разъяснительная работа среди молодежи. Замечу, что правильные знания о религии можно получить на зарегистрированной странице общественного фонда «Шапагат» в Инстаграме. В онлайн-режиме на странице данного фонда теологи часто проводят проповеди, и желающие могут задавать вопросы в прямом эфире на интересующие темы.

— Говорят, что последователи деструктивных течений в основном работают в охранных фирмах, и они употребляют наркотики. Это так?

— Официально в охранных фирмах данная категория лиц не работает, в основном они занимаются частным извозом, ремонтом сотовой и бытовой техники. Еще работают на станциях технического обслуживания автомашин, на стройках, ремонтируют квартиры и частные дома. Что касается наркотиков, то да, такие факты имеются. Нами проводятся оперативные мероприятия на пресечение правонарушений. Например, с начала года был задержан представитель деструктивного религиозного течения за сбыт синтетического наркотика.

— В целом, какая ситуация по предотвращению распространения наркотиков? Стоит заметить, лаборатории по созданию синтетических наркотических препаратов обнаружили в ряде городов Казахстана. Какая ситуация у нас?

— Приведу такие цифры. За пять месяцев нынешнего года на территории нашей области зарегистрировано 58 наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято более 1,500 кг различных наркотических средств. Мы провели различные оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление, пресечение и профилактику наркопреступлений, в том числе среди молодежи. Совместно с заинтересованными органами организовали 41 целенаправленное мероприятие. В настоящее время в связи с развитием высоких технологий реализаторынаркотиков придумывают различные способы сбыта. Например, делают закладки, сообщают покупателю место, оплату принимают в электронном виде. Только за этот год было задержано пять жителей города Атырау, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков аналогичным способом. Лаборатории по созданию синтетических препаратов в регионе не обнаружено.

— Атыраусцы жалуются, что во дворах многоэтажных домов находят пустые шприцы и упаковки от психотропных препаратов. Кстати, об этом наша газета рассказывала несколько лет назад, проведя расследование. Получается, ничего не изменилось?

— На сегодняшний день одной из актуальных проблем является то, что среди трудной молодежи наблюдается тенденция склонности к аптечной наркомании. Речь идет о зависимости к сильнодействующим обезболивающим препаратам. Они не имеют в своем составе наркотических веществ, однако отпускаются строго по рецептам. Вместе с департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области мы организовали рейды по точкам реализации таких препаратов и выявили факты незаконной продажи. В результате некоторые недобросовестные руководители аптек были привлечены к административной ответственности с уплатой штрафа. Из незаконного оборота было изъято около 1000 различных лекарственных препаратов.

КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИКИ

— Вполне очевидно, что уровень безопасности в регионе зависит не только от раскрываемости преступлений, но и от целого комплекса социально-экономических мер. Налажено ли взаимодействие органов внутренних дел с местными властями по части профилактики преступлений и правонарушений?

— Работа по профилактике преступлений и правонарушений с уполномоченными государственными органами и неправительственными организациями ведется на регулярной основе. Стараемся согласованно решать возникающие проблемы. Вопросы в этом направлении рассматриваются и меры принимаются на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Также это работа ведется и на других комиссиях каждой отрасли госорганов.

— А жители города помогают полиции при раскрытии преступлений?

— Конечно. Для обеспечения общественного порядка на добровольной основе привлекаем неравнодушных атыраусцев. На основе заявления оформляем как общественного помощника полиции, выдаем подтверждающее свидетельство. На данный момент у нас более 600 общественных помощников, которыми были выявлены свыше 100 правонарушений.

— А помощников поощряете?

— Самых активных. Они стимулируются денежными и другими премиями.

ДОРОЖНЫЕ СТРАДАНИЯ

— В республике ужесточено наказание за нарушение правил дорожного движения, а сказалось ли это на количестве ДТП, в целом, аварийности на дорогах?

— В нынешнем году на территории области было зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, при которых погиб 21 человек, и 82 человека получили ранения различной степени тяжести. Если сравнить с периодом прошлого года, то отмечается снижение на 35,9%, с 117 до 75, погибших — на 12,5%, с 24 до 21, и пострадавших — на 50,3%, с 165 до 82. Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий являются превышение скорости, выезд на встречную полосу движения, нарушение правил обгона.

— Полиция проводила большую работу по профилактике правонарушений, связанных с загрязнением улиц города, но до сих пор многие атыраусцы не считают зазорным бросать мусор, например, из окон автомобилей на дорогу…

— Да, к сожалению, люди совершают такие проступки. К административной ответственности за загрязнение мест общего пользования и нарушения благоустройства населенных пунктов было привлечено более 4000 человек.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ НИКОГДА НЕ СТРУСИТ

— Профессионализм полицейского очень важен, он должен быть в хорошей физической форме. Помимо этого, есть немало фактов, когда сотрудники полиции спешат людям на помощь в разных ситуациях. Одни бросаются спасать тонущих людей, другие предотвращают суицид, кто-то помогает предотвратить гибель жителей дома на пожаре. У вас такой жесткий отбор кандидатов в сотрудники полиции, что остаются самые перспективные и смелые?

— При подборе кандидатов в органы внутренних дел они сдают нормативы по физической подготовке и направляются для прохождения медицинского и психофизиологического освидетельствования, в том числе полиграфологическогоисследования в военно-врачебных комиссиях органов внутренних дел.

Также сотрудники полиции в год два раза — в июне и октябре — сдают нормативы физической подготовки. Каждые три года сотрудники проходят очередную аттестацию, где также определяется их профессиональная и физическая пригодность к службе.

— А на каком уровне ситуация с кадрами? Ранее шла речь о некомплекте.

— Пока имеется текучесть кадров, что связано с различными причинами. Большой отток сотрудников, оформляемых на пенсию.

Кроме того, в регионе имеются большие промышленные нефтяные объекты, на которых задействованы охранные структуры, и заработная плата охранных специалистов доходит до 200 тысяч тенге. Молодые ребята идут туда на работу.

Проведенный нами анализ показал, что причиной большого некомплекта личного состава в Жылыойском, Макатском и Исатайском районах является то, что именно в этих трех районах находятся крупные предприятия, где зарплата в разы выше зарплаты сотрудников органов внутренних дел. В связи с этим, молодые люди, отслужив небольшое время в полиции, предпочтение отдают трудоустройству в эти предприятия.

Мы ведем работу по привлечению новых кадров. Стоит отметить, что в выслугу лет для назначения пенсий сотрудникам как начальствующего, так и рядового состава органов внутренних дел засчитывается на льготных условиях: один месяц службы за полтора месяца. Пусть молодые и крепкие ребята, с образованием, приходят служить в полицию. Охрана общественного порядка и противодействие преступности – ответственная и интересная работа, очень нужная.

Пользуясь случаем, хочу поздравить сотрудников полиции и ветеранов с профессиональным праздником – Днем казахстанской полиции и пожелать всем крепкого здоровья, счастья, успехов, семейного благополучия!

— Спасибо за беседу!

Светлана НОВАК