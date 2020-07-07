О внесении изменения в постановление Главного Государственного санитарного врача Атырауской области

№ 52 от 4 июля 2020 года

«О введении строгих карантинных мер по снижению распространения коронавирусной инфекции(COVID-2019) на территории Атырауской области»

​Руководствуясь подпунктом 6) пункта 12 статьи 21, статьи 150 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года №193-IV, статьей 65 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года №480-V ПОСТАНОВЛЯЮ:

подпункт 6) пункта 2 изложить в следующей редакции:

запрет передвижения граждан в выходные и праздничные дни, за исключением случаев передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения), приобретения продовольственных товаров, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания, выезда в медицинские организации по экстренным случаям;

подпункт 9) пункта 2 изложить в следующей редакции:

9) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы,кальянные, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг центры, аттракционов, детских игровых площадок, батутов и другие), кинотеатров;

подпункт 21) пункта 2 изложить в следующей редакции:

21) разрешить деятельность продовольственныхмагазинов (продовольственные магазины у дома, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков(вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и ограничением времени работ с 10.00 часов до 18.00 часов;

подпункт 25) пункта 2 изложить в следующей редакции:

25) разрешение деятельности объектов бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.) с ограничением времени работы с 09.00 часов до 17.00 часов и ссоблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

добавить подпункт 32) пункта 2 в следующей редакции:

32) разрешение деятельности аптек с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и ограничением времени работ с 08.00 часов до 22.00 часов;

Главный Государственный

санитарный врач Атырауской области А.Жумагалиев

​​​