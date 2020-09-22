О настоящих охотниках, не царь-птице и перезагрузке мозгов

Осенняя охота для этого атыраучанина не проходит зря: ежегодно он отстреливает несколько десятков диких уток, гусей, косуль, зайцев, поэтому холодильник в его доме к зиме всегда набит. Но с каждым годом, отмечает наш герой, все больше на охоту едут люди, для которых это лишь повод «оторваться» на природе.

Впрочем, пусть Ерик Ботаханов сам все расскажет – ведь это он предложил высказаться в «ПК» о начавшейся в Атырауской области осенней охоте и, собственно, об охотниках.

Зачем выводить человека в горы?

– Охота мне нравится тем, что она, прежде всего, дисциплинирует, учит выносливости, – начинает разговор многодетный отец, тренер по верховой езде, предприниматель и охотник со стажем Ерик Ботаханов. – Есть такая категория охотников, для которых охота – единение с природой, поиск гармонии, умение любоваться пейзажем. Лично для меня охота – хорошая возможность переосмыслить, оставляя человека один на один с мыслями, она помогает сосредоточиться. И вообще, здесь лучше начинаешь понимать свое окружение, своих друзей. Есть хорошая пословица, мол, выведи человека в горы (в нашем случае – в степь), и ты поймешь, кто он. Так вот, на охоте нет генералов, там все равны. И на охоте надо уметь относиться к природе как рачительный хозяин: брать у нее ровно столько, сколько тебе нужно.

– А что, если стая уток мимо вас будет пролетать, вы и вправду не собьете лишних? А вдруг, как барон Мюнхгаузен – одним выстрелом подстрелите десять уток – возьмете домой одну, две?

– Ну, насчет одного выстрела и десяти уток барон, конечно, преувеличивал (смеется), но меру я знаю, это точно. И не только я. У меня есть друг Жанбатыр в Актобе, он рано на охоту – имею в виду такое вот время, сентябрь, не выезжает, потому что считает, что птенцы на крыло не встали, ждет, когда пух у них окончательно превратится в перья. Бывает у него такое, что встретит косулю, но не стреляет, хотя путевка есть, просто фото сделает, как Шарик из «Простоквашино» (смеется – авт.). Мне нравится общаться с такими людьми, которые любят природу, могут просто полчаса смотреть на небо, наблюдать за птицей.

Охоться – и будет тебе полный холодильник!

Но только я не хочу изображать из себя такого правильного охотника, будто только и занимаюсь тем, что любуюсь природой, имея охотничий билет. Я люблю есть дикую птицу, она не только вкусная, но и здоровая. Ведь в современном мире, к сожалению, окорочка, скажем, или другие продукты, продающиеся в магазинах, в большинстве не являются натуральными. Да, мы в семье ГМО-шные окорочка вообще не покупаем.

За осенний сезон стараюсь набить холодильник уткой – обычно где-то до 50 штук, еще 5-10 гусей, порядка пяти зайцев и пару косуль, и все складываю в морозильник (и согым туда, конечно, должен поместиться, потому что без казы, сами знаете, никак). Едим это все в течение года – у меня семья большая, слава Богу, родители со мной.

– Хорошо вы охотитесь, раз такое у вас разнообразие в холодильнике…

– Вы вот только с этой стороны про охоту сказали. А есть такие, кто меня и упрекает в том, что я стреляю в животных.

Меня больше всего выводит из себя то, когда человек, являющийся ярым противником охоты, сам ест мясо – вот это, считаю, ханжество. Да, есть такие, кто говорит: «Ерик, косуль стрелять нельзя». Но ты же ешь баранину, конину. А чем ягненок/теленок/жеребенок отличается принципиально от детеныша косули (мы на охоте только взрослых косуль стреляем)? Да ничем! А если ты говоришь, что в косулю стрелять нельзя, тогда откажись от баранины или говядины, или конины.

Кстати, те самые противники охоты, якобы вегетарианцы, тем временем пользуются кожаными изделиями; вся косметика изготовлена из растительных масел, чехлы для телефонов, шубы… И после этого такие люди говорят, мол, я убийца? Да я всего две косули в год ем! А те тонны косметики потребляют. И кто же больше негодяй!?

– Давайте поговорим о тех, кто на охоте просто отдыхает на природе…

– …ага, и гадят! Раздражают те охотники, которые приезжают на природу и выпивают. Они ведь из палатки или из машины не выходят. Я таких считаю слабаками. У меня такое ощущение, что дома им не разрешают пить жены или еще кто-то, или у них такой статус служебный. И вот они выезжают на охоту, чтобы вдали от жен или от своих служебных полномочий оторваться. Советую таким – езжайте просто на пикник, где-нибудь запирайтесь, снимайте квартиру/дом и там пейте. Зачем это делать на охоте?

И без того сейчас к любителям пострелять на природе предвзятое отношение, а такие «коллеги» со своими пьяными выездами только дискредитируют достойный образ охотника, а иногда, выпив спиртного слишком много, подвергают себя и свое окружение опасности.

Таких людей охотниками назвать сложно, это потребители – выехали, извините, пожрали, за собой не убрали. Я сравниваю их с теми, кто посуточно квартиру снимает – горы мусора после себя оставили и уехали.

Сам на охоту выезжаю уже более 15 лет. Мы всегда после себя выкапываем яму, весь мусор туда убираем, сжигаем и обязательно это все с соблюдениями правил безопасности, чтобы камыш/лес не поджечь. Единственное, что оставляем, недоеденную еду: ее всегда животные съедят.

Не царь-птица

– Сейчас наступил сезон охоты. Какие у вас, у охотников, вообще проблемы?

– Одна из проблем – лебедь. Да, именно лебедь! У нас в народе принято эту птицу считать священной, но кто придал этот статус, сегодня никто не знает.

Я читал на просторах Казнета, что в Среднюю Азию лебедя завез Чингисхан из своих поездок и подарил внуку Беркехану. А тот выпустил двух лебедей на озеро и выставил вокруг него стражников, запретив простолюдинам под страхом смерти близко приближаться. В то время (XIII век) был сильно развит шаманизм, и шаманы в свою угоду, чтобы управлять народом, понапридумывали разные обряды. И чтобы закон ханский был одобрен небом, они придумали, что эта птица – священная, мол, послана Всевышним, и нельзя ее убивать.

Но если к лебедю подойти со стороны зоологии, то это – обычная птица, причем, хищник. В ареале своего обитания, а это в радиусе 1,5 — 2 км, он разоряет утиные и куриные гнезда. Если пара лебедей поселится близ пруда в какой-то деревне, то домашних гусей и уток к такому пруду не подпускают – до того это серьёзная хищная птица.

Мы с коллегами узнавали у российских охотников, у них «царь-птица» относится к подвиду охотничьих птиц, и ежегодно выдаются путевки на отстрел. У нас же говорят, что нельзя стрелять, это ведь священная птица, если подстрелишь, то тебя ждет кара небесная! Но наши, атырауские, слышал, стреляют лебедей. Но их не кара небесная ждет, а штрафы от госохотинспекции за незаконный отстрел краснокнижной птицы.

Я подал предложение в комитет лесного и охотничьего хозяйства и минэкологии, чтобы вывести лебедя-кликуна из Красной книги. Его популяция на сегодняшний день превышает популяцию гусей и уток!

И министр экологии Магзум Мирзагалиев во время онлайн-конференции, на которой я присутствовал от имени атырауских охотников, сказал, что принципиально согласен с нашими доводами насчет лебедя в Казахстане. Он дал приказ комитету лесного и охотничьего хозяйства эту тему изучить и провести разъяснительную работу. Министр отметил, что если ничего не предпринимать с этой хищной птицей, то в перспективе 50 лет популяция лебедей до таких размеров увеличится, что это будет катастрофой по отношению к уткам и гусям.

А вообще, охота помогает мне перезагрузить мозги. Вот, к примеру, телефоны и ноутбуки надо перезагружать. Так вот и наши мозги ничем не отличаются, и ежедневный быт нашу оперативную память съедает. Перезагрузку каждый делает по-своему: кто-то пьет пиво, кто-то заводит любовницу, кто-то становится наркоманом или алкоголиком; есть те, кто в спортзале себя находит и там выбрасывает адреналин, а я для себя нашел охоту. Она меня еще и кормит, дети едят всю мою добычу и друзья.

Я бы очень хотел, чтоб охота развивалась как бизнес. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем Послании сказал, что теперь важная задача – активное развитие культуры экологического туризма внутри страны. Так вот, охота – это тоже как вид экологического туризма. Нужно, чтобы у охоты появился хозяин.

Сегодня у охоты в Атырау хозяин – государство – республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар», но, думаю, нужно упростить ведение охотничьего хозяйства и развивать его как бизнес. Когда здесь появится хозяин, то спрос за деяния охотников будет выше. Сегодня почти никто не боится наказания за тот или иной урон природе, все уверены, что могут «развести». Если будет частная собственность, то разве позволят беспредельничать?

Да, охоту нужно развивать как бизнес, создавать сервис, думаю, что это очень перспективно. Мне уже 42 и, знаете, приятного мало спать на охоте на земле. Хочется условий – душ, баню, палатки, а то и коттеджи.

Сезон охоты в Атырауской области открыт и, пользуясь случаем, всем охотникам желаю метких выстрелов, очень прошу относиться бережно к природе и настаиваю, чтобы приезжали на охоту именно охотиться!

Надежда ШИЛЬМАН