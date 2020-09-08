О человеке с огоньком

«Есть люди, которые каждый день спешат открыть для себя что-то новое. Спешат найти ту изюминку, о которой никто ещё не знает. И если уж они отыщут ее, то непременно расскажут другим, расскажут так, что изюминка эта зажжёт в любом сердце огонёк любви к родному краю, его прошлому и настоящему…». Эти строки об известном историке-краеведе, профессоре, Почётном гражданине города Атырау Вячеславе Константиновиче Афанасьеве написал его друг, коллега, единомышленник, руководитель этнокультурного объединения «Былина» Андрей Кораблев.

В этом году 2 сентября Вячеслав Константинович Афанасьев отметил свой 80-летний юбилей!

Известного краеведа в этот день чествовали в акимате Атырауской области, где от имени главы региона Махамбета Досмухамбетова с поздравительным словом выступила заместитель акима области Бакытгуль Хаменова.

Отмечая заслуги юбиляра, Б. Хаменова сказала, что весь его жизненный путь, дела являются примером для многих представителей молодого поколения.

— Вы внесли огромный вклад в развитие археологии, истории, туризма и краеведения. Обладая богатейшим опытом, вы всегда были и остаётесь человеком огромной целеустремлённости. Ваш профессиональный путь — это пример добросовестного отношения к избранному делу, любви к Отчизне, — отметила в поздравительной речи заместитель акима области, пожелав юбиляру бодрости духа и неиссякаемой энергии.

В свою очередь, председатель русского этнокультурного общественного объединения «Былина» Андрей Кораблев вручил имениннику Почётную грамоту Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом за подписью Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Казахстан Алексея Бородавкина.

Также еще одним сюрпризом для Вячеслава Константиновича стал подарок в виде выпуска II издания «Топонимического словаря Атырау­ской области», который ему вручил Андрей Караблев.

— Его составил сам Вячеслав Афанасьев, и впервые данный словарь увидел свет в 2006 году. Несколько месяцев назад будущий юбиляр выразил надежду, что возможное переиздание его работы послужит толчком для создания более объёмного труда силами группы учёных. И сегодняшний выпуск словаря стал маленьким сюрпризом к 80-летнему юбилею, — пояснил А. Кораблев.

Презентуя «Топонимический словарь…», он отметил, что подготовка второго издания велась втайне от автора. И руководитель русского этнокультурного объединения, который выступил и спонсором данного издания, призвал областное управление культуры, а также местные университеты объединиться и продолжить эту работу.

Стоит отметить, что проведённая В. Афанасьевым работа требует уточнений, углубленного изучения, да и в целом продолжения.

Словарь включает в себя 603 гео­графических названия: реки, улицы, аулы, урочища, и его составителю отлично удалось изучить наименования местности, с точки зрения их географических, культурно-исторических, экономических и этнографических особенностей. Прилагаются и карты изучаемой местности конца XIX — начала ХХ вв.

Автор скромно называет свой труд «кратким наброском» к будущему объёмному топонимическому словарю, для создания которого необходимо подключить лингвистов, географов, историков, других специалистов, а также студенческую молодёжь, жителей глубинки, а ещё — организовать ряд экспедиций. Тем не менее, рецензенты «Топонимического словаря…», в качестве которых выступили педагоги-­учёные НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова», дали высокую оценку работе заслуженного краеведа.

В частности, кандидат филологических наук, профессор Сания Камелова, поздравляя юбиляра, отметила колоссальную работу В. Афанасьева, в которую вложен неустанный труд и большая любовь к родному краю.

В этот день не менее тёплые поздравления в адрес именинника поступили от имени акима города Атырау Кайрата Уразбаева и представителей АУНиГ имени С. Утебаева.

Подготовила Анжелика КИМ