Мошенники в «сетях»

«А интернет-мошенника реально поймать?» С таким вопросом обратился знакомый, который, решив купить запчасти на автомобиль, имел неосторожность попасть на удочку афериста из соцсети. Так он остался без своих кровных денег и без товара. В полицию обманутый обращаться не захотел. А зря.

То, что количество жуликов в Интернете немерено, подтверждают данные полиции. Как проинформировала пресс-секретарь департамента полиции Гульназира Мухтарова, за 6 месяцев 2020 года департаментом полиции Атырауской области зарегистрировано 577 мошеннических преступлений, из них 296 совершены в целях присвоения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием пользователей Сети.

Почти бесплатно подкупает

— По имеющимся у нас данным, интернет-мошенничества нередко совершаются с помощью социальных сетей — «Instagram», «ВКонтакте», «WhatsApp» и через сайты «OLX», «KRISHA.KZ», «KOLESO.KZ», — пояснила Г. Мухтарова. — Преступники, разместив материалы рекламного характера, а это может быть продажа квартир, автомобилей, автозапчастей, одежды, обуви, по аренде жилья, трудоустройству и пр., с загруженными из интернета фотографиями, указывают цены ниже рыночных. Так они привлекают внимание интересующихся лиц, затем требуют предварительную оплату перечислением на «QIWI» кошелек или на абонентский номер в виде единиц. Кроме того, также путем перевода денежных средств на банковскую карточку. Используют и другие схемы отъема денег.

К примеру, один из таких жуликов, 1984 г.р., через сайт «Kolesa.kz» своей мнимой рекламой о продаже запасных частей автомобиля сумел обмануть нескольких потерпевших. Ничего не подозревающие атыраусцы перечислили ему деньги за товар, которого не было, на расчетный счет в банке. Мошенника задержали, и его деяния были квалифицированы по 190 ст. 2 ч. 4 п. УК РК (интернет-мошенничество). Приговором Атырауского городского суда №2 мошеннику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Жадность — порок

​Кроме того, через социальную сеть «WhatsApp» функционировал открытый чат Битсдаг.

— В данном чате была размещена реклама об увеличении внесенной денежной суммы на 50%. В ходе проверки полицией установлено, что в чате зарегистрировано порядка 100 человек. 50 человек свои деньги потеряли, их не то, что не увеличили, а вообще не возвратили, — сообщила Г. Мухтарова. — Установленный размер первичного взноса составляет денежную сумму между 10 000 – 300 000 тенге. Людей уверяют, что будет возврат денежной суммы с 50% надбавкой в течение семи суток, тем самым их вводят в заблуждение. В настоящее время подозреваемый установлен и в последующем задержан в Уральске. Он допрошен по 11 уголовным делам. Данное уголовное дело направлено в суд.

Когда мошенник убедителен

​Также гражданин Актюбинской области через приложение «inDriver», обманывал водителей, которые оказывают услуги транспортных перевозок. Он подавал заявки на различные адреса по территории города Атырау, а потом обращался к водителям с просьбой перекинуть ему деньги на абонентский номер или приобрести продукты питания. Убеждал водителей, что как только они приедут на вызов к нему, он сразу им вернет наличными деньгами. Как только ему перечисляли деньги, он сразу отключал сотовый телефон. Подозреваемый задержан. Доказана его причастность по 9 таким случаям.

​Житель города Уральска через интернет-страничку OLX.kz разместил рекламный текст с ложным содержанием о предоставлении в аренду квартиры в городе Атырау, таким образом, войдя в доверие, обманул жителей города Атырау. Он сумел облапошить 15 человек.

​- В раскрытии зарегистрированных дел в большинстве случаев препятствует факт нахождения установленных подозреваемых лиц в разных областях республики, а также в Российской Федерации. В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением возможность выезда в служебные командировки была ограниченной, но на сегодняшний день командировочные выезды на территории республики возобновлены, — поставила в известность Г. Мухтарова.

Ничего личного в Сеть

В департаменте полиции Атырауской области напоминают жителям о соблюдении мер безопасности. Не следует никому отправлять фотоснимки своих удостоверений личности и банковских карточек, ИИН и банковских расчетных номеров, и тем более выдавать для пользования свою банкоматную карточку. Лучше всего избегать и не посещать сомнительные сайты. Не надо размещать в социальных сетях большое количество информации о себе.

— Не доверяйте и не предоставляйте личные сведения лицам, с которыми познакомились по интернет-сети, — предупредили в полиции. — Если вы решили совершить заказ через интернет, подбирайте только надежные сайты и оплату производите только после нарочного получения и убеждения после вскрытия ожидаемого товара. Для съема, указанного в рекламе жилья в аренду не обязательно вносить оплату предварительно. Лучше убедиться в наличии документов, подтверждающих право на квартиру, ознакомиться с удостоверением личности, рассмотрев фотокарточку владельца квартиры. Потому что в интернет-сетях имеется предостаточное количество таких фотоснимков удостоверений личности и документов на квартиры. Передавайте плату за квартиру нарочно только после того, как вы увидели само жилье, убедившись в том, что представившееся владельцем квартиры лицо достоверно является собственником недвижимого имущества.

Если с вами связались по поводу рекламы, сообщая о приобретении товара и просьбой номера банковской карточки для внесения предоплаты, затем номера сотового телефона, закрепленного за банковской карточкой с СМС-кодом, поступившим на ваш телефон, не сообщайте СМС-код. Дело в том, что человеку, совершающему плату, не требуется номера сотового телефона и СМС-кода для совершения перечисления денежной суммы. Не забывайте, что деньги можно перечислить путем набора номера банковской карточки.

В случае пополнения вашего расчетного счета средствами из другого счета или через банк и обращения телефонным звонком к вам незнакомого человека с сообщением об ошибочном переводе на ваш расчетный счет денежной суммы необходимо обратиться в отделение банка для уточнения адресата, ФИО лица или наименования учреждения, перечислившего на ваш расчетный счет денежную сумму. Надо лично связаться с этим человеком или менеджером учреждения, конкретно выяснить причину перевода суммы, только после данного алгоритма действий принять необходимое решение.

В ситуациях, связанных с обращением к вам о выигрыше или что вы когда-то приобрели лекарственные препараты, и на основании решения суда данные лекарственные препараты признаны незаконными, в связи с чем вам выплачивается материальный ущерб, и для получения данной компенсации либо мнимого выигрыша необходимо внести денежную сумму. Имейте в виду, что с вами говорит мошенник, поэтому повесьте трубку. Запомните, что при выигрыше и выплате вам компенсации никто не обязан вносить какую-то оплату.

Светлана НОВАК